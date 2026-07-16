Warszawski rynek biurowy wszedł w drugą połowę 2026 roku z niższym poziomem pustostanów i wysoką aktywnością najemców. Na koniec pierwszego półrocza wskaźnik dostępności powierzchni biurowej spadł do 8,5 proc. – wynika z najnowszych danych CBRE. Ten trend jest jeszcze bardziej widoczny w centralnych lokalizacjach, gdzie wolnych pozostaje tylko 4,8 proc. Popyt w drugim kwartale osiągnął około 280 tys. mkw., co jest jednym z najwyższych wyników odnotowanych historycznie dla tego okresu roku. Eksperci CBRE obserwują ożywienie na warszawskim rynku biurowym. Firmy aktywnie poszukują nowoczesnych powierzchni w najlepszych lokalizacjach i nie odkładają w czasie decyzji o najmie.

Na koniec czerwca br. całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w Warszawie wyniosły 6 234 100 mkw. W drugim kwartale nie oddano do użytku żadnego nowego biurowca, natomiast z rynku wycofano siedem budynków o łącznej powierzchni około 44 tys. mkw. W większości przypadków było to związane z planowaną zmianą ich przeznaczenia.

– Rynek biurowy w stolicy pozostaje aktywny. Najemcy nie odkładają na później decyzji dotyczących najmu. Widzimy zarówno dużą liczbę renegocjacji umów, jak i nowych najmów, szczególnie w najbardziej atrakcyjnych lokalizacjach. Ograniczona nowa podaż oraz wysokie zainteresowanie ze strony firm sprawiają, że najlepsze powierzchnie biurowe szybko znajdują najemców. W efekcie dostępność biur w centrum Warszawy jest dziś najniższa od lat – mówi Aleksander Hofmann, szef zespołu reprezentacji najemców biurowych w Warszawie, CBRE.

Coraz mniej wolnych biur w centrum

Na koniec pierwszego półrocza wskaźnik pustostanów dla całego warszawskiego rynku wyniósł 8,5 proc., wobec 9,5 proc. kwartał wcześniej. Najbardziej pożądane lokalizacje stają się coraz trudniej dostępne. W strefach centralnych poziom pustostanów spadł do 4,8 proc., podczas gdy poza centrum wynosi 11,8 proc. Szczególnie niską dostępność odnotowano w Centralnym Obszarze Zachodnim (CCW), gdzie wolne pozostaje jedynie 3,6 proc. powierzchni. Dla porównania, na Służewcu ten wskaźnik wynosi 17 proc.

Najemcy zabezpieczają najlepsze lokalizacje

W drugim kwartale 2026 roku popyt na powierzchnie biurowe wyniósł około 280 tys. mkw. Po pierwszym półroczu całkowity wolumen transakcji osiągnął około 415 tys. mkw., co potwierdza utrzymującą się wysoką aktywność najemców. Największy udział w strukturze popytu miały renegocjacje umów, które odpowiadały za 52 proc. wszystkich transakcji. Nowe umowy stanowiły 44 proc., natomiast ekspansje 4 proc.

Największymi transakcjami drugiego kwartału było przedłużenie umowy najmu przez Frontex w budynku Spire B na 21,5 tys. mkw. oraz wynajęcie przez Visa 17,3 tys. mkw. powierzchni w kompleksie The Bridge. Z kolei najwięcej umów podpisano w Centralnym Obszarze Zachodnim, który odpowiadał za 37 proc. całkowitego popytu. Na kolejnych miejscach znalazły się Służewiec (22 proc.) oraz Centralny Obszar Biznesu (CBD) z udziałem 21 proc.

Sektor publiczny napędza popyt

Największą aktywność wśród najemców w drugim kwartale br. wykazały instytucje sektora publicznego (20 proc. całkowitego popytu). Na ten wynik wpłynęły przede wszystkim duże transakcje zawarte przez Frontex oraz Pocztę Polską. Firmy z sektora usług biznesowych odpowiadały za 15 proc. wynajętej powierzchni, a sektor bankowy za 14 proc.