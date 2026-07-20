Przemysław Piętak, Director, Head of Industrial Agency, Knight Frank
Przemysław Piętak, Director, Head of Industrial Agency, Knight Frank
NIERUCHOMOŚCITRANSPORT I LOGISTYKA
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Nowa fala inwestycji logistycznych. Polska jednym z głównych beneficjentów

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Europejski sektor logistyczny wchodzi w kolejną fazę rozwoju, napędzaną przez trwałe zmiany strukturalne: dalszy wzrost e-commerce, przebudowę globalnych łańcuchów dostaw, rozwój nearshoringu oraz rosnące wydatki na zbrojenie, ewentualnie inwestycje w bezpieczeństwo. Polska znajduje się w centrum tych przemian dzięki silnym fundamentom rynkowym, dużemu rynkowi wewnętrznemu, strategicznemu położeniu oraz przewadze kosztowej.

Jak wskazuje najnowsza analiza Knight Frank, przyszłość rynku logistycznego będzie kształtowana nie tylko przez skalę popytu, ale przede wszystkim przez jakość aktywów, ich lokalizację oraz zdolność do odpowiadania na zmieniające się potrzeby najemców. Szczególnie dobrze przygotowane są rynki oferujące nowoczesną infrastrukturę, dostęp do kluczowych szlaków transportowych oraz możliwość obsługi coraz bardziej złożonych modeli dystrybucji.

„Polska ma wszystkie kluczowe atuty, które pozwalają jej korzystać z kolejnej fali zmian zachodzących na europejskim rynku logistycznym. Jesteśmy jednocześnie dużym rynkiem konsumenckim, ważnym hubem produkcyjnym i jednym z najważniejszych ogniw europejskich łańcuchów dostaw. Rosnące znaczenie nearshoringu, rozwój e-commerce oraz inwestycje infrastrukturalne będą w kolejnych latach wspierać zapotrzebowanie na nowoczesną powierzchnię magazynową”,komentuje Przemysław Piętak, Director, Head of Industrial Agency, Knight Frank.

E-commerce pozostaje jednym z głównych motorów popytu

Rozwój handlu internetowego nadal będzie jednym z najważniejszych czynników wspierających rynek logistyczny. W Polsce udział sprzedaży online w handlu detalicznym ma wzrosnąć z około 10% obecnie do ponad 23% w 2032 roku. Oznacza to dalsze zapotrzebowanie na nowoczesne, przygotowane pod automatyzację obiekty magazynowe, szczególnie w lokalizacjach miejskich, które umożliwiają sprawną obsługę dostaw ostatniej mili.

Dodatkowym impulsem dla rynku będzie ekspansja azjatyckich platform e-commerce. Chińscy operatorzy odpowiadają obecnie za mniej niż 5% zasobu magazynowego w Polsce, jednak zmieniające się modele dystrybucji i dążenie do skracania czasu dostaw mogą zwiększyć ich obecność w Europie, również na polskim rynku.

Nearshoring wzmacnia pozycję Polski jako centrum produkcyjnego Europy

Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw powodują, że firmy coraz częściej przenoszą produkcję bliżej rynków docelowych, ograniczając zależność od odległych lokalizacji. Według prognoz udział produkcji realizowanej lokalnie (onshore) wzrośnie w najbliższych latach z 41% do 48%. Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej są naturalnymi beneficjentami tego trendu dzięki konkurencyjnym kosztom pracy i energii, rozwiniętej bazie przemysłowej oraz dostępowi do zachodnioeuropejskich rynków.

Rosnąca liczba inwestycji produkcyjnych oznacza również większe zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe wspierające działalność przemysłową – od dostaw komponentów po dystrybucję gotowych produktów.

Wydatki obronne wspierają rozwój przemysłu i łańcuchów dostaw

Kolejnym czynnikiem wpływającym na gospodarkę europejską są rosnące wydatki na obronność. Polska planuje w 2026 roku przeznaczyć na ten cel około 4,8% PKB, co jest najwyższym poziomem wśród państw NATO. Choć wpływ sektora obronnego na rynek nieruchomości będzie przede wszystkim pośredni, zwiększona aktywność produkcyjna oraz rozwój dostawców i podwykonawców mogą przełożyć się na dodatkowy popyt na powierzchnie przemysłowe i logistyczne.

„Rynek logistyczny w Polsce pozostaje jednym z najbardziej perspektywicznych segmentów nieruchomości komercyjnych w Europie. Obserwujemy, że decyzje najemców coraz częściej wykraczają poza kwestie kosztowe. Liczy się odporność łańcuchów dostaw, dostępność infrastruktury, możliwość automatyzacji oraz lokalizacja zapewniająca elastyczność operacyjną. Polska bardzo dobrze wpisuje się w te potrzeby, dlatego pozostanie jednym z kluczowych rynków wzrostu
w regionie”, mówi Dorota Lachowska, Head of Research, Knight Frank.

Nowa faza rynku będzie premiować jakość i strategiczne lokalizacje

Kolejny cykl rozwoju sektora logistycznego będzie bardziej selektywny. Największe możliwości będą miały nowoczesne obiekty położone w dobrze skomunikowanych lokalizacjach, odpowiadające na potrzeby automatyzacji, efektywności energetycznej i rosnącej elastyczności operacyjnej najemców.

Dzięki połączeniu silnych fundamentów gospodarczych, rozwijającej się infrastruktury oraz rosnącego znaczenia w europejskich łańcuchach dostaw Polska pozostaje jednym z kluczowych rynków, które będą kształtować przyszłość europejskiej logistyki.

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