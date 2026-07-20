Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły w czerwcu 2026 r. o 5,5% r/r – to najwyższa dynamika od co najmniej półtora roku i czwarty z rzędu miesiąc przyspieszania presji cenowej w budownictwie. Względem maja ceny podniosły się o 0,2%. Najszybciej drożeją roboty budowlane specjalistyczne.

+5,5% wzrost cen produkcji budowlano-montażowej r/r +0,2% wzrost cen m/m (czerwiec vs maj 2026) +7,7% wzrost cen robót specjalistycznych od grudnia 2024 r.

Dane mają charakter wstępny za czerwiec 2026 r. i ostateczny za maj 2026 r. W czerwcu w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły ceny robót budowlanych specjalistycznych (o 0,3%), budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,2%) oraz budowy budynków (o 0,1%).

Przyspieszenie od kwietnia: 5,5% r/r trzeci miesiąc z rzędu

Roczna dynamika cen w budownictwie systematycznie rosła w pierwszej połowie 2026 r. Po spadku do 2,5% we wrześniu 2025 r. wskaźnik zaczął ponownie przyspieszać, osiągając 4,0% w styczniu 2026 r., a od kwietnia utrzymuje się na poziomie 5,5% r/r. W ujęciu miesiąc do miesiąca najsilniejsze wzrosty odnotowano w marcu (1,1%) i kwietniu (1,2%) 2026 r., co odpowiada sezonowemu wznowieniu prac budowlanych po zimie i przenoszeniu na klientów wyższych kosztów materiałów i robocizny z początku roku.

Zmiana cen produkcji budowlano-montażowej r/r i m/m, 01/2025–06/2026 Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Roboty specjalistyczne drożeją najszybciej

W porównaniu z czerwcem 2025 r. najbardziej wzrosły ceny robót budowlanych specjalistycznych – o 6,5%. Ceny budowy budynków oraz budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrosły w tym samym tempie – po 5,1%. Ten sam wzorzec widać w ujęciu skumulowanym: licząc od grudnia 2024 r., ceny robót specjalistycznych wzrosły do czerwca 2026 r. o 7,7%, podczas gdy w budowie budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej wzrost wyniósł po 6,7%.

Skumulowana zmiana cen wg rodzaju budownictwa (od grudnia 2024 r.), 01/2025–06/2026 Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Roboty budowlane specjalistyczne – instalacje, wykończenia, prace elektryczne i sanitarne – drożeją systematycznie szybciej niż budowa budynków czy infrastruktury. To głównie efekt kosztów wyspecjalizowanej pracy, której na rynku wyraźnie brakuje.

Pełne dane: wskaźniki cen, czerwiec 2026

Wyszczególnienie 05/2026 = 100 (m/m, kwiecień→maj) 05/2026 = 100 (r/r) 06/2026 = 100 (m/m) 06/2026 = 100 (r/r, grudz. 2025=100 dot. skumul.) 01–06 2026 = 100 (r/r) Ogółem 100,2 105,5 100,2 103,4 104,8 Budowa budynków 100,2 105,2 100,1 103,1 104,6 Budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej 100,2* 105,0 100,2 103,0 104,5 Roboty budowlane specjalistyczne 100,3 106,3* 100,3 104,1 105,4

* Wskaźniki zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych. Kolumna „12 2025=100” pokazuje zmianę wobec grudnia 2025 r.

Co to oznacza dla rynku

Dla inwestorów i generalnych wykonawców przyspieszenie wzrostu cen produkcji budowlano-montażowej do 5,5% r/r oznacza rosnącą presję kosztową w kosztorysach, szczególnie w segmencie prac specjalistycznych, gdzie deficyt wykwalifikowanych podwykonawców utrzymuje się od dłuższego czasu. Zestawienie tych danych z odczytem produkcji budowlano-montażowej za czerwiec – gdzie budownictwo kubaturowe notowało spadki wolumenu, a rosła głównie infrastruktura – sugeruje, że część branży mierzy się jednocześnie z niższym popytem i wyższymi kosztami realizacji, co może dodatkowo ściskać marże wykonawców w segmencie budynków i robót specjalistycznych.

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS. Dane za czerwiec 2026 r. mają charakter wstępny.