Sezon turystyczny pobudził rejestr REGON. Rekordowy wzrost w gastronomii

Na koniec czerwca 2026 r. w rejestrze REGON figurowało 4 599 771 aktywnych podmiotów gospodarki narodowej — o 37 582 więcej niż kwartał wcześniej. To jednak nie przyrost jest tu najciekawszy, tylko jego rozkład: branża zakwaterowania i gastronomii urosła w jeden kwartał o 7,3 proc., a najszybciej przybywało firm w województwach nadmorskich i pojezierzach — dokładnie tam, gdzie zaczyna się sezon turystyczny.
Baza REGON rośnie, ale nierównomiernie
Rejestr REGON obejmował na koniec czerwca 4 599 771 podmiotów deklarujących prowadzenie działalności — wobec 4 562 189 na koniec marca. Przyrost netto (37 582 podmioty, +0,82 proc. kwartał do kwartału) to wynik zbliżony do poprzednich kwartałów, ale strukturalnie inny: w rozbiciu na sekcje PKD widać wyraźnie, które branże napędzały ten wzrost, a które w tym samym czasie się kurczyły.
Nowych rejestracji w samym II kwartale (obliczonych jako różnica między skumulowaną liczbą rejestracji styczeń–czerwiec a styczeń–marzec) odnotowano 64 897 — mniej niż w I kwartale (74 537), co typowo dla sezonowości rejestru: początek roku zwykle przynosi więcej nowych wpisów niż jego środek. Mimo mniejszej liczby nowych firm, przyrost netto całej bazy w II kwartale był wyższy niż w analogicznych okresach z uwagi na niższy poziom wykreśleń w wybranych branżach.
Zakwaterowanie i gastronomia: najszybciej rosnąca branża kwartału
Spośród wszystkich sekcji PKD najmocniej urosła sekcja I — zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: z 130 627 do 140 164 podmiotów, czyli o 9 537 (+7,30 proc.) w jeden kwartał. To tempo wielokrotnie przewyższające średnią dla całej gospodarki (+0,82 proc.). Warto zauważyć, że nowych rejestracji w tej sekcji było w II kwartale tylko 2 413 — czyli znacznie mniej niż wynosi cały przyrost netto. Oznacza to, że w tej branży w minionym kwartale wyjątkowo mało podmiotów zostało wykreślonych z rejestru lub zawieszonych, choć dokładnych danych o wykreśleniach GUS w tej tablicy nie publikuje.
Drugą najszybciej rosnącą sekcją była N — usługi administrowania i działalność wspierająca (+5 316, +2,99 proc.), a trzecią R — kultura, rozrywka i rekreacja (+1 767, +2,15 proc.). Ta ostatnia, podobnie jak sekcja I, ma wyraźny profil sezonowy związany z okresem wakacyjnym.
Budownictwo — drugi motor wzrostu
Sekcja F (budownictwo) urosła o 7 561 podmiotów (+1,29 proc.) i była jednocześnie największym źródłem nowych rejestracji w kwartale — 12 688 nowych wpisów, niemal jedna piąta wszystkich nowych firm w Polsce w tym okresie. To zgodne z sezonowością branży budowlanej, w której wiosna i wczesne lato to standardowo okres wzmożonej aktywności.
Edukacja jako jedyna sekcja z wyraźnym spadkiem
Na przeciwnym biegunie znalazła się sekcja P — edukacja, która skurczyła się o 1 819 podmiotów (-1,06 proc.) — jedyny wyraźny spadek procentowy wśród większych sekcji. Nieznaczne spadki odnotowały też handel (G: -458, -0,06 proc.) i górnictwo (B: -10, -0,26 proc., przy bardzo małej bazie).
|Sekcja PKD
|31.03.2026
|30.06.2026
|Zmiana
|Zmiana %
|I — Zakwaterowanie i gastronomia
|130 627
|140 164
|+9 537
|+7,30%
|N — Usługi administrowania
|177 520
|182 836
|+5 316
|+2,99%
|R — Kultura, rozrywka, rekreacja
|82 060
|83 827
|+1 767
|+2,15%
|F — Budownictwo
|586 460
|594 021
|+7 561
|+1,29%
|Q — Opieka zdrowotna
|305 071
|307 853
|+2 782
|+0,91%
|M — Działalność profesjonalna
|505 493
|509 195
|+3 702
|+0,73%
|G — Handel
|822 497
|822 039
|-458
|-0,06%
|P — Edukacja
|172 068
|170 249
|-1 819
|-1,06%
Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Regiony: wybrzeże i pojezierza rosną najszybciej
W ujęciu wojewódzkim zdecydowanie najszybciej przybywało podmiotów w Zachodniopomorskiem (+3 576, +1,72 proc.) i Pomorskiem (+5 209, +1,69 proc.) — czyli w dwóch województwach nadmorskich. Trzecie miejsce zajęło Warmińsko-Mazurskie (+1 838, +1,46 proc.), region pojezierzy. Wszystkie trzy wyraźnie przekroczyły średnią krajową (+0,82 proc.).
Na drugim biegunie znalazły się Wielkopolskie (+0,55 proc.), Śląskie (+0,56 proc.) i Lubuskie (+0,57 proc.) — regiony przemysłowe i zachodnie, gdzie tempo przyrostu było o połowę niższe niż na wybrzeżu.
Osoby fizyczne rosną szybciej niż osoby prawne
W podziale na formy podstawowe: liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (JDG) wzrosła z 3 036 601 do 3 062 441 (+25 840, +0,85 proc.), podczas gdy liczba osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej wzrosła z 1 525 588 do 1 537 330 (+11 742, +0,77 proc.). JDG odpowiadały za dwie trzecie całego przyrostu bazy REGON w kwartale, co utrzymuje strukturę rynku zdominowaną przez jednoosobową działalność gospodarczą — te podmioty stanowią obecnie 66,6 proc. wszystkich aktywnych firm w Polsce.
Co to oznacza dla inwestorów i firm
- Skala i tempo wzrostu w sekcji I (+7,3 proc. w kwartał) sugerują, że rynek gastronomiczno-noclegowy wchodzi w sezon z rekordowo dużą liczbą aktywnych podmiotów — dla operatorów istniejących lokali oznacza to potencjalnie ostrzejszą konkurencję o pracowników sezonowych i lokale.
- Koncentracja wzrostu w Pomorskiem, Zachodniopomorskiem i Warmińsko-Mazurskiem potwierdza, że kapitał — także ten najmniejszy, jednoosobowy — wciąż płynie w kierunku gospodarki turystycznej wybrzeża i pojezierzy.
- Spadek w edukacji (-1,06 proc.) to sygnał do obserwacji w kolejnych kwartałach — czy to efekt konsolidacji sektora prywatnych szkół i kursów, czy szerszego trendu, dane REGON same w sobie nie rozstrzygają.
- Wysoki udział budownictwa w nowych rejestracjach (19,5 proc. wszystkich nowych firm w kwartale) przy umiarkowanym wzroście netto (+1,29 proc.) wskazuje na dużą rotację w tej branży — dużo wejść, ale też sporo wyjść z rynku.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Tablice kwartalne REGON — stan na 31 marca 2026 r. i 30 czerwca 2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.