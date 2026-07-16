Sezon turystyczny pobudził rejestr REGON. Rekordowy wzrost w gastronomii

Na koniec czerwca 2026 r. w rejestrze REGON figurowało 4 599 771 aktywnych podmiotów gospodarki narodowej — o 37 582 więcej niż kwartał wcześniej. To jednak nie przyrost jest tu najciekawszy, tylko jego rozkład: branża zakwaterowania i gastronomii urosła w jeden kwartał o 7,3 proc., a najszybciej przybywało firm w województwach nadmorskich i pojezierzach — dokładnie tam, gdzie zaczyna się sezon turystyczny.

4 599 771 aktywnych podmiotów (30.06.2026) +37 582 przyrost netto w II kw. 2026 (+0,82%) 64 897 nowych rejestracji w II kw. 2026 +7,30% wzrost sekcji I (zakwaterowanie/gastronomia)

Baza REGON rośnie, ale nierównomiernie

Rejestr REGON obejmował na koniec czerwca 4 599 771 podmiotów deklarujących prowadzenie działalności — wobec 4 562 189 na koniec marca. Przyrost netto (37 582 podmioty, +0,82 proc. kwartał do kwartału) to wynik zbliżony do poprzednich kwartałów, ale strukturalnie inny: w rozbiciu na sekcje PKD widać wyraźnie, które branże napędzały ten wzrost, a które w tym samym czasie się kurczyły.

Nowych rejestracji w samym II kwartale (obliczonych jako różnica między skumulowaną liczbą rejestracji styczeń–czerwiec a styczeń–marzec) odnotowano 64 897 — mniej niż w I kwartale (74 537), co typowo dla sezonowości rejestru: początek roku zwykle przynosi więcej nowych wpisów niż jego środek. Mimo mniejszej liczby nowych firm, przyrost netto całej bazy w II kwartale był wyższy niż w analogicznych okresach z uwagi na niższy poziom wykreśleń w wybranych branżach.

Dane GUS nie zawierają w tej edycji tablic przekroju krzyżowego województwo × sekcja PKD, więc nie można bezpośrednio potwierdzić, że przyrost firm w konkretnym regionie dotyczył konkretnej branży. Poniższe zestawienie regionalne i branżowe pokazuje zbieżność czasową, nie przyczynowość.

Zakwaterowanie i gastronomia: najszybciej rosnąca branża kwartału

Spośród wszystkich sekcji PKD najmocniej urosła sekcja I — zakwaterowanie i usługi gastronomiczne: z 130 627 do 140 164 podmiotów, czyli o 9 537 (+7,30 proc.) w jeden kwartał. To tempo wielokrotnie przewyższające średnią dla całej gospodarki (+0,82 proc.). Warto zauważyć, że nowych rejestracji w tej sekcji było w II kwartale tylko 2 413 — czyli znacznie mniej niż wynosi cały przyrost netto. Oznacza to, że w tej branży w minionym kwartale wyjątkowo mało podmiotów zostało wykreślonych z rejestru lub zawieszonych, choć dokładnych danych o wykreśleniach GUS w tej tablicy nie publikuje.

Drugą najszybciej rosnącą sekcją była N — usługi administrowania i działalność wspierająca (+5 316, +2,99 proc.), a trzecią R — kultura, rozrywka i rekreacja (+1 767, +2,15 proc.). Ta ostatnia, podobnie jak sekcja I, ma wyraźny profil sezonowy związany z okresem wakacyjnym.

Zmiana liczby aktywnych podmiotów wg sekcji PKD, I → II kw. 2026 (proc.)

Budownictwo — drugi motor wzrostu

Sekcja F (budownictwo) urosła o 7 561 podmiotów (+1,29 proc.) i była jednocześnie największym źródłem nowych rejestracji w kwartale — 12 688 nowych wpisów, niemal jedna piąta wszystkich nowych firm w Polsce w tym okresie. To zgodne z sezonowością branży budowlanej, w której wiosna i wczesne lato to standardowo okres wzmożonej aktywności.

Edukacja jako jedyna sekcja z wyraźnym spadkiem

Na przeciwnym biegunie znalazła się sekcja P — edukacja, która skurczyła się o 1 819 podmiotów (-1,06 proc.) — jedyny wyraźny spadek procentowy wśród większych sekcji. Nieznaczne spadki odnotowały też handel (G: -458, -0,06 proc.) i górnictwo (B: -10, -0,26 proc., przy bardzo małej bazie).

Sekcja PKD 31.03.2026 30.06.2026 Zmiana Zmiana % I — Zakwaterowanie i gastronomia 130 627 140 164 +9 537 +7,30% N — Usługi administrowania 177 520 182 836 +5 316 +2,99% R — Kultura, rozrywka, rekreacja 82 060 83 827 +1 767 +2,15% F — Budownictwo 586 460 594 021 +7 561 +1,29% Q — Opieka zdrowotna 305 071 307 853 +2 782 +0,91% M — Działalność profesjonalna 505 493 509 195 +3 702 +0,73% G — Handel 822 497 822 039 -458 -0,06% P — Edukacja 172 068 170 249 -1 819 -1,06%

Źródło danych GUS. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Regiony: wybrzeże i pojezierza rosną najszybciej

W ujęciu wojewódzkim zdecydowanie najszybciej przybywało podmiotów w Zachodniopomorskiem (+3 576, +1,72 proc.) i Pomorskiem (+5 209, +1,69 proc.) — czyli w dwóch województwach nadmorskich. Trzecie miejsce zajęło Warmińsko-Mazurskie (+1 838, +1,46 proc.), region pojezierzy. Wszystkie trzy wyraźnie przekroczyły średnią krajową (+0,82 proc.).

Na drugim biegunie znalazły się Wielkopolskie (+0,55 proc.), Śląskie (+0,56 proc.) i Lubuskie (+0,57 proc.) — regiony przemysłowe i zachodnie, gdzie tempo przyrostu było o połowę niższe niż na wybrzeżu.

Zmiana liczby aktywnych podmiotów wg województw, I → II kw. 2026 (proc.)

Osoby fizyczne rosną szybciej niż osoby prawne

W podziale na formy podstawowe: liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (JDG) wzrosła z 3 036 601 do 3 062 441 (+25 840, +0,85 proc.), podczas gdy liczba osób prawnych i jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej wzrosła z 1 525 588 do 1 537 330 (+11 742, +0,77 proc.). JDG odpowiadały za dwie trzecie całego przyrostu bazy REGON w kwartale, co utrzymuje strukturę rynku zdominowaną przez jednoosobową działalność gospodarczą — te podmioty stanowią obecnie 66,6 proc. wszystkich aktywnych firm w Polsce.

Co to oznacza dla inwestorów i firm Skala i tempo wzrostu w sekcji I (+7,3 proc. w kwartał) sugerują, że rynek gastronomiczno-noclegowy wchodzi w sezon z rekordowo dużą liczbą aktywnych podmiotów — dla operatorów istniejących lokali oznacza to potencjalnie ostrzejszą konkurencję o pracowników sezonowych i lokale.

Koncentracja wzrostu w Pomorskiem, Zachodniopomorskiem i Warmińsko-Mazurskiem potwierdza, że kapitał — także ten najmniejszy, jednoosobowy — wciąż płynie w kierunku gospodarki turystycznej wybrzeża i pojezierzy.

Spadek w edukacji (-1,06 proc.) to sygnał do obserwacji w kolejnych kwartałach — czy to efekt konsolidacji sektora prywatnych szkół i kursów, czy szerszego trendu, dane REGON same w sobie nie rozstrzygają.

Wysoki udział budownictwa w nowych rejestracjach (19,5 proc. wszystkich nowych firm w kwartale) przy umiarkowanym wzroście netto (+1,29 proc.) wskazuje na dużą rotację w tej branży — dużo wejść, ale też sporo wyjść z rynku.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Tablice kwartalne REGON — stan na 31 marca 2026 r. i 30 czerwca 2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.