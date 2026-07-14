Niemal 90 proc. pracowników zatrudnionych w polskich firmach zostaje w nich przez cały rok — ale to nie oznacza równych szans na rozwój. Awans dostaje średnio 6 na 100 zatrudnionych, a wśród awansowanych systematycznie przeważają mężczyźni. Najnowsze, kompleksowe zestawienie wskaźników HR pokazuje firmę, w której trudno o odejście, ale wciąż niełatwo o awans — zwłaszcza dla kobiet i zwłaszcza w produkcji.

Dane pochodzą z badania „Kompleksowy wHR 2026” firmy Sedlak & Sedlak, w którym udział wzięło od kilkudziesięciu do niemal 300 organizacji w zależności od wskaźnika. Próba obejmuje trzy główne segmenty działalności: handlową, produkcyjną i usługową.

Retencja: firmy zatrzymują pracowników, ale nie wszystkie tak samo skutecznie

Średnia retencja we wszystkich badanych firmach wyniosła 89,5 proc. (próba: 243 organizacje) — oznacza to, że niemal 9 na 10 osób zatrudnionych na początku okresu badawczego pozostało w firmie przez cały analizowany rok. Najlepiej radzi sobie z utrzymaniem załogi sektor produkcyjny (90,2 proc.), najsłabiej — działalność handlowa (87,9 proc.), gdzie rotacja jest tradycyjnie wyższa ze względu na charakter pracy w sprzedaży i obsłudze klienta.

Retencja pracowników wg branży [%]

Awanse: częściej w handlu i usługach niż w produkcji

Wskaźnik awansów, liczony jako liczba awansów na 100 zatrudnionych, wyniósł średnio 6,1 dla całej próby (283 firmy). Najbardziej „awansowe” okazują się firmy usługowe (7,6) i handlowe (7,2) — w produkcji ten wskaźnik jest wyraźnie niższy i wynosi 5,1, co może odzwierciedlać bardziej płaską strukturę stanowisk w zakładach produkcyjnych.

Awanse na 100 zatrudnionych wg branży

Luka awansów kobiet i mężczyzn utrzymuje się we wszystkich branżach

We wszystkich trzech segmentach działalności wskaźnik luki awansów jest ujemny, co — zgodnie z metodologią badania — oznacza przewagę awansów mężczyzn nad kobietami. Dla całej próby (248 firm) różnica wynosi -1,1 pkt proc. Największy rozdźwięk widać w handlu (-2,4) i usługach (-2,3), najmniejszy w produkcji (-0,7). Warto podkreślić, że nawet najniższy wynik nie oznacza równowagi — w żadnej z badanych branż kobiety nie awansują częściej niż mężczyźni.

Nieobsadzone wakaty najbardziej dokuczają produkcji

Średnio 5,6 proc. zapotrzebowania na nowych pracowników pozostaje niezaspokojone mimo planów rekrutacyjnych (próba: 251 firm). Najtrudniejsza sytuacja panuje w produkcji — 6,3 proc. nieobsadzonych wakatów, czyli najwyższy wynik spośród trzech segmentów. Handel radzi sobie relatywnie najlepiej (4,6 proc.), co może wynikać z krótszego czasu rekrutacji na stanowiska w sprzedaży i obsłudze klienta w porównaniu ze specjalistycznymi rolami produkcyjnymi.

Nieobsadzone wakaty wg branży [%]

Mobilność wewnętrzna: rekrutacja z własnych szeregów wciąż rzadsza niż z zewnątrz

Rekrutacje wewnętrzne — czyli obsadzanie stanowisk przez awans lub przejście poziome obecnych pracowników zamiast zatrudniania z zewnątrz — odpowiadają średnio za 36,3 proc. wszystkich obsadzeń (255 firm). Oznacza to, że nadal niemal dwie trzecie stanowisk trafia do kandydatów spoza organizacji. Przejścia poziome, czyli zmiana stanowiska bez awansu, dotyczą średnio 1,7 pracownika na 100 zatrudnionych — najczęściej w produkcji (1,9) i handlu (2,2), najrzadziej w usługach (1,3).

Dla segmentu usługowego badanie nie podaje odrębnego wyniku dotyczącego rekrutacji wewnętrznych — dane ograniczają się do średniej ogólnej oraz wyników dla handlu i produkcji.

Mobilność wewnętrzna wg branży [%]

Szklany sufit widoczny najwyraźniej w produkcji

Najbardziej wymowny obraz nierówności płciowych w polskich organizacjach daje zestawienie udziału kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych. W całej próbie (292 firmy) kobiety stanowią 33,7 proc. kadry zarządzającej, mężczyźni — 66,3 proc. Najbardziej zrównoważona sytuacja panuje w usługach, gdzie kobiety zajmują 38,6 proc. stanowisk kierowniczych, oraz w handlu (37,6 proc.). Największa dysproporcja występuje w produkcji — tam kobiety stanowią zaledwie 30,7 proc. kadry zarządzającej, a mężczyźni aż 69,3 proc.

Udział kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych wg branży [%]

Talenty i niska efektywność — dane niepełne, ale sygnalizujące trend

Za osoby o wysokim potencjale, czyli formalnie zidentyfikowane w ramach programów talentowych, uznaje się średnio 4,8 proc. zatrudnionych (75 firm) — przy czym w usługach odsetek ten jest ponaddwukrotnie wyższy (7,7 proc.) niż w produkcji (3,5 proc.). Z kolei jako nisko efektywnych organizacje klasyfikują średnio 3,5 proc. pracowników (58 firm), z niewielką różnicą między produkcją (3,8 proc.) a usługami (3,3 proc.). Badanie nie podaje odrębnych wyników dla działalności handlowej w żadnym z tych dwóch wskaźników — dane ograniczają się do średniej ogólnej oraz segmentów produkcyjnego i usługowego.

Co to oznacza dla firm i pracowników Wysoka retencja przy niskim wskaźniku awansów to sygnał, że polscy pracodawcy skuteczniej zatrzymują ludzi, niż inwestują w ich rozwój wewnątrz struktury. Dla działów HR i zarządów oznacza to konkretne ryzyko: pracownicy, którzy zostają, ale nie awansują, prędzej czy później zaczną szukać rozwoju gdzie indziej. Utrzymująca się we wszystkich branżach luka awansów kobiet i mężczyzn oraz wyraźna przewaga mężczyzn na stanowiskach kierowniczych — szczególnie w produkcji — pokazują, że programy różnorodności i ścieżki awansu wciąż nie przekładają się w pełni na praktykę zarządzania talentami. Firmy, które chcą realnie konkurować o kadry w 2026 roku, będą musiały przełożyć deklaracje o równości szans na mierzalne wskaźniki awansów, a nie tylko na wskaźniki retencji.

Źródło danych: Sedlak & Sedlak, badanie „Kompleksowy wHR 2026”. Opracowanie własne na podstawie danych z badania.