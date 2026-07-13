pracownicy wynagrodzenia pracownik
PRACA I KARIERA
Do przeczytania w1 min.

Zastępstwa urlopowe w firmach są chaotyczne. Pracownicy przeciążeni

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Sezon urlopowy dla wielu firm staje się testem odporności procesów i organizacji pracy. Z badania SW Research dla Devire wynika, że dobrze zaplanowane zastępstwa funkcjonują jedynie w niewielkiej części przedsiębiorstw, podczas gdy pozostali pracownicy przejmują dodatkowe obowiązki, pracują pod większą presją albo odkładają część zadań do powrotu nieobecnych kolegów.

Spis treści

Z najnowszego badania opinii SW Research przeprowadzonego na zlecenie agencji rekrutacyjnej Devire wynika, że tylko 14,5% pracowników ocenia zastępstwa w swoich firmach jako formalnie zaplanowane i dobrze zorganizowane. Niemal co piąty (19,8%) przyznaje, że gdy ktoś bierze urlop, jedna osoba przejmuje wszystko i jest mocno przeciążona. A 16,9% mówi wprost: zastępstwa są chaotyczne i ustalane na bieżąco.[1]

Sezon urlopowy trwa od maja do sierpnia. To cztery miesiące, w których organizacje funkcjonują w okrojonym składzie, a procesy są wystawione na próbę.  Z badania Devire wynika, że w niemal co trzeciej firmie (28,5%) część zadań po prostu „czeka” na powrót pracownika: nikt ich nie realizuje. Tylko 13,4% respondentów wskazuje, że ich pracodawca sięga w takich sytuacjach po dodatkowe wsparcie zewnętrzne np. pracowników tymczasowych. Co ciekawe, jeden na dziesięciu badanych (11%) przyznaje, że w ogóle nie wie, jak wyglądają zastępstwa w jego firmie.

Wakacyjny natłok obowiązków? To norma

Sezon urlopowy bywa problematyczny dla osób, które w pracy zostają. Aż 22,1% pracowników biorących udział w badaniu Devire przyznaje, że w sezonie urlopowym ma dużo więcej obowiązków niż zwykle, a 17,4% musi przejmować zadania innych, co bezpośrednio zwiększa stres. Kolejne 14,5% pracuje szybciej i pod większą presją czasu, a 13,9% wskazuje, że wydłuża się czas realizacji zleceń i projektów. Co dziesiąty (11,6%) twierdzi, że przez spiętrzenie zadań cierpi jakość jego pracy. Łącznie ok. 65% pracowników doświadcza w tym czasie jakiejś formy przeciążenia lub dezorganizacji.

Zastępstwo na papierze

W wielu firmach plan zastępstw istnieje, ale tylko formalnie. W praktyce często oznacza to, że osoba zastępująca dostaje listę zadań i życzenia powodzenia. Bez przekazania kontekstu i przygotowania, czasem również bez dostępu do konkretnej wiedzy lub dokumentów.

–  Sezon urlopowy diagnozuje boleśnie czy procesy w firmie naprawdę istnieją. Jest duża różnica pomiędzy firmą, w której „Marek wie jak to zrobić”, a firmą, w której procesy są dokładnie opisane, a przez to możliwe do przekazania i przejęcia. Po drugie trzeba się zastanowić, czy zastępowalność jest realna, czy tylko zadeklarowana. Prawdziwa zastępowalność to taka, którą można uruchomić bez bólu, czyli gdy osoba wchodząca w rolę wie co ma robić i nie musi pisać SMS-ów z pytaniami do urlopującego kolegi.  Podsumowując: sezon urlopowy to pewnego rodzaju audyt kultury organizacyjnej. Gdy połowa zespołu znika, wychodzi to, co naprawdę działa… i co nie działa – mówi Adrian Siwak, Head of Business Services Outsourcing w Devire.

[1] Badanie opinii SW Research przeprowadzone na zlecenie Devire na reprezentatywnej grupie Polaków (18-65) w maju 2026.
N=200. Metodologia: CAWI

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Nieuczciwa konkurencja XXI wieku. Dlaczego firmy tracą przewagę, choć nikt nie kradnie dokumentów

0
Najgroźniejszy konkurent nie zawsze wychodzi z firmy z teczką...
PRACA I KARIERA

Jak planować stanowiska pracy, gdy zespół ma różne potrzeby?

0
Jednakowe biurka szczególnie w kilkuosobowym zespole nie są dobrym...
PRACA I KARIERA

Kontrole PIP od 8 lipca po nowemu. Jedna kontrola może uruchomić działania ZUS i KAS

0
W 2025 r. do Państwowej Inspekcji Pracy trafiło ponad...
PRACA I KARIERA

Praca zostanie wstrzymana podczas największych upałów. Rząd określił limity temperatur

0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie określające...
PRACA I KARIERA

Pracodawcy deklarują wsparcie, pracownicy go nie widzą. Wielka luka w benefitach

0
gdzie benefity istnieją, często nie odpowiadają indywidualnym potrzebom...
Wiadomości

Pracodawcy deklarują wsparcie, pracownicy go nie widzą. Wielka luka w benefitach

0
gdzie benefity istnieją, często nie odpowiadają indywidualnym potrzebom...

Nowa definicja mobbingu – czy pracodawcy rzeczywiście mają się czego obawiać?

0
Senat przyjął bez poprawek ustawę zmieniającą przepisy Kodeksu pracy...

Jak planować stanowiska pracy, gdy zespół ma różne potrzeby?

0
Jednakowe biurka szczególnie w kilkuosobowym zespole nie są dobrym...

Praca zostanie wstrzymana podczas największych upałów. Rząd określił limity temperatur

0
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało rozporządzenie określające...

Nieuczciwa konkurencja XXI wieku. Dlaczego firmy tracą przewagę, choć nikt nie kradnie dokumentów

0
Najgroźniejszy konkurent nie zawsze wychodzi z firmy z teczką...

Zwolnienie to test wartości firmy. Dlaczego warto zadbać o zdrowotny outplacement

0
Employer branding zwykle kojarzy się z tym, jak firma...

1,12 mln cudzoziemców pracuje w Polsce. Agencje pracy tymczasowej i przemysł zatrudniają najwięcej

0
Na koniec stycznia 2026 r. pracę w Polsce wykonywało...

Nowe przepisy o PIP już obowiązują. Przedsiębiorcy apelują o rozsądek w kontrolach

0
Reforma Inspekcji Pracy weszła w życie 8 lipca i...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
pracownik rynek pracy
Pracodawcy deklarują wsparcie, pracownicy go nie widzą. Wielka luka w benefitach