Jak planować stanowiska pracy, gdy zespół ma różne potrzeby?

Jednakowe biurka szczególnie w kilkuosobowym zespole nie są dobrym pomysłem. Jeśli ktoś dużo pracuje z dokumentami, a ma do dyspozycji taki sam blat jak osoba wykonująca telefony lub zadania głównie przy komputerze, szybko zaczyna brakować miejsca na swobodne wypełnianie obowiązków. W jaki sposób zapewnić pracownikom odpowiednie warunki? Sprawdź, jak zaplanować stanowiska pracy w różnorodnym zespole.

Jeden zespół, różne potrzeby

Identycznie urządzone stanowiska pracy wyglądają spójnie, ale nie zawsze odpowiadają potrzebom pracowników. Na etapie aranżacji, niestety łatwo to przeoczyć. Ten sam blat może być dla jednej osoby wystarczający, a dla drugiej zbyt mały już po godzinie pracy.

Różnice dotyczą nie tylko wielkości biurka biurowego. Znaczenie ma też to, czy pracownik potrzebuje przegrody, dodatkowej powierzchni odkładczej, miejsca na dokumenty albo ustawienia, które ułatwia pracę obok innych osób. Dobrze zaplanowane biuro powinno to wszystko uwzględniać.

Co ustalić przed wyborem biurek i układu stanowisk?

Zanim zamówisz meble do biura, zastanów się:

● kto pracuje głównie przy komputerze, a kto regularnie korzysta z dokumentów;

● kto często rozmawia przez telefon i potrzebuje większej prywatności;

● ile osób pracuje stale w biurze, ile rotacyjnie;

● kto potrzebuje większego blatu lub miejsca do przechowywania.

Ten etap ułatwia decyzje i pozwala uniknąć sytuacji, w której zespół dostaje jednakowe meble biurowe, choć wykonuje różne zadania.

Kiedy pracownik potrzebuje większego blatu, przystawki albo przegrody?

Większy blat sprawdza się na stanowisku pracy, gdzie obok komputera stale pojawiają się jakieś dokumenty, notatki, teczki albo drugi monitor. Wówczas małe biurko szybko przestaje wystarczać, ale przystawka rozwiązuje problem dodatkowej powierzchni i nie wymusza zmiany układu całego stanowiska.

Natomiast przegrody nie są potrzebne wszędzie, jednak w części zespołów bardzo pomagają. Sprawdzają się w biurach, w których stanowiska pracy stoją blisko siebie, a pracownicy potrzebują większego skupienia. Czasem wystarczy częściowe oddzielenie blatu, żeby poprawić komfort pracy.

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Jak pogodzić różne potrzeby zespołu z aranżacją biura?

Aranżacja biura może być spójna, nawet jeśli część biurek ma większy blat, przystawki, a niektóre przegrody. Ważne jest to, żeby wszystkie elementy pochodziły z jednej kolekcji.

Jednak o ile przy kilku osobach da się dobierać meble pojedynczo, o tyle przy większym zespole lepiej myśleć o systemie stanowisk. Taki sposób planowania ułatwia łączenie różnych potrzeb w jednej przestrzeni.

Właśnie w tym kierunku idą rozwiązania systemowe, takie jak np. Desk&MIX od Sove. Ten system pokazuje, że stanowiska pracy nie muszą być kopiowane jeden do jednego. Mogą różnić się wielkością, kolorem, układem i dodatkami, a mimo to tworzyć profesjonalną i spójną przestrzeń dla całego zespołu. Przy większych projektach to podejście jest praktyczniejsze niż składanie biura z pojedynczych mebli.

Co najczęściej utrudnia planowanie stanowisk dla różnych typów pracy?

Najwięcej problemów pojawia się wtedy, gdy wszystkie stanowiska traktuje się tak samo. Wtedy część pracowników ma za mało miejsca, część odkłada rzeczy na blat, a część próbuje improwizować dodatkową przestrzeń, bo mebel nie odpowiada na sposób pracy. Kłopotem bywa też planowanie biura wyłącznie pod metraż, bez sprawdzenia, jak zespół funkcjonuje na co dzień.

Drugim częstym błędem jest dobieranie pojedynczych biurek bez myślenia o całym układzie. W krótkiej perspektywie wydaje się to prostsze, ale później trudniej utrzymać spójność, dodać kolejne stanowiska albo zmienić układ wraz ze zmianą zespołu.

Największe problemy przy planowaniu stanowisk nie wynikają z różnych potrzeb zespołu, ale z zignorowania ich na etapie wyboru mebli. Wówczas dopiero po zakupie okazuje się, że blaty są za małe lub brakuje miejsca do przechowywania dokumentów bądź sprzętu. Aby uniknąć tych problemów, w Sove możesz skorzystać z usługi projektowania przestrzeni. Dzięki temu zyskasz biuro, do którego każdy pracownik będzie chciał przychodzić.