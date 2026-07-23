CPK przejmuje grunty pod wschodni węzeł kolejowo-drogowy

Do spółki wpłynęły już pierwsze 62 oświadczenia o dobrowolnym wydaniu nieruchomości na obszarze objętym decyzją lokalizacyjną dla węzła komunikacyjnego po wschodniej stronie lotniska. Dzięki temu ich właściciele otrzymają dodatkowe 5 proc. wartości odszkodowania.Oświadczenia dotyczą 101 działek o łącznej powierzchni 28,5 hektara. Spółka będzie na bieżąco rozpatrywać kolejne składane oświadczenia. Właściciel nieruchomości może złożyć takie oświadczenie w ciągu 30 dni od doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji lokalizacyjnej, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Powierzchnia obszaru objętego decyzją lokalizacyjną dla węzła wschodniego wynosi 212 hektarów. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć spółka nabyła już 85,2 hektara, co stanowi prawie 40 procent tego obszaru.Decyzja, której jednocześnie nadano rygor natychmiastowej wykonalności, pozwoli na uzyskanie spółce Centralny Port Komunikacyjny, realizującej program inwestycyjny Port Polska, potrzebnych pozwoleń na budowę węzła i inwestycji towarzyszących. Jej wydanie nie oznacza rozpoczęcia wywłaszczeń nieruchomości. Ich przejęcie w tym trybie przez Spółkę będzie możliwe dopiero po nadaniu decyzji waloru ostateczności.

Planowany węzeł komunikacyjny po wschodniej stronie lotniska, który powstanie w ramach programu Port Polska, będzie się składał z części kolejowej i drogowej. Zostanie zlokalizowany w województwie mazowieckiem, w powiecie grodziskim, na terenie gmin Baranów i Grodzisk Mazowiecki.

Możliwość uzyskania przez właścicieli nieruchomości 5-procentowego bonusu za szybkie wydanie wywłaszczanej nieruchomości wprowadziła nowelizacja ustawy o Centralnym Porcie Komunikacyjnym z listopada 2025 roku.

* Port Polska to program inwestycyjny obejmujący budowę: nowego lotniska krajowego, sieci Kolei Dużych Prędkości, dróg wokół lotniska, budowę centrum logistycznego, Airport City oraz działania związane z rozwojem regionu realizowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny.