Polskie Koleje Państwowe S.A. rozstrzygnęły przetarg i wybrały wykonawcę, który zaprojektuje i zbuduje nowoczesny dworzec kolejowy na stacji Opoczno Południe. W przetargu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wimaks Toczyłowski Sp. k. Dziś (23.07) PKP S.A. podpisała umowę z wykonawcą na realizację tego zadania. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 r.

Inwestycja ma na celu zwiększenie komfortu pasażerów stacji, na której aktualnie nie ma budynku dworcowego. Dzięki niej powstanie bezpieczny i dostępny dla wszystkich pasażerów obiekt, dostosowany także do potrzeb osób o ograniczonej mobilności, seniorów, osób z dziećmi czy dużym bagażem.

– Stacja Opoczno Południe, zlokalizowana bezpośrednio przy Centralnej Magistrali Kolejowej, pełni niezwykle istotną rolę w systemie transportowym kraju, łącząc Warszawę z południowymi aglomeracjami oraz obsługując dynamicznie rosnący ruch dalekobieżny. Nowy i w pełni dostępny obiekt zapewni odpowiedni standard obsługi podróżnych. Doskonałym dopełnieniem oferty dla mieszkańców są już dziś nowe miejsca postojowe, które PKP Polskie Linie Kolejowe wybudowały przy stacji. Łącznie powstało tu 160 miejsc – mówi Dariusz Klimczak, minister infrastruktury.

Centralnym punktem nowego dworca będzie funkcjonalna strefa obsługi podróżnych, w której znajdą się poczekalnia oraz dwie toalety. W poczekalni zaplanowano ławki i urządzenia systemu informacji pasażerskiej. Przewidziano w niej także miejsce na automat, w którym pasażerowie będą mogli zaopatrzyć się w przekąski i napoje. Budynek zostanie wyposażony w nowoczesne systemy bezpieczeństwa i monitoringu oraz rozwiązania przyjazne środowisku. Zagospodarowana zostanie także przestrzeń dookoła nowego dworca. Powstaną tu miejsca parkingowe, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami i dwa typu Kiss&Ride oraz zainstalowane zostaną elementy małej architektury (wiaty, ławki, kosze).

– Inwestujemy nie tylko w dużych aglomeracjach, ale również w mniejszych ośrodkach o potencjale przesiadkowym. Stacja Opoczno Południe, dzięki swojemu położeniu na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej, otworzyła przed mieszkańcami całego regionu nowe możliwości podróży. W związku ze stale rosnącą liczbą korzystających ze stacji pasażerów, uzasadniona jest budowa nowoczesnego, komfortowego dworca. Chcemy, aby wygodna i bezpieczna przestrzeń dworcowa, w pełni dostępna dla wszystkich pasażerów, stanowiła spójną całość z nową infrastrukturą kolejową i parkingową – mówi Alan Beroud, prezes zarządu PKP S.A. i Grupy PKP.

Koszt inwestycji to 8,2 mln zł brutto. Inwestorem są Polskie Koleje Państwowe S.A. Firma Wimaks Toczyłowski Sp. k. z Józefowa zrealizuje inwestycję w formule projektuj i buduj – w pierwszej kolejności powstanie projekt nowego dworca, a zgodnie z przyjętym harmonogramem roboty budowlane powinny ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w pierwszej połowie 2028 r., a dokładny termin udostępnienia obiektu pasażerom będzie uzależniony od przebiegu prac, wykonania odbiorów technicznych i uzyskania niezbędnych pozwoleń administracyjnych na użytkowanie.

Stacja kolejowa Opoczno Południe znajduje się w miejscowości Kliny, przy Centralnej Magistrali Kolejowej. Obsługuje pasażerów pociągów dalekobieżnych PKP Intercity podróżujących m.in. do Krakowa, Olsztyna, Szczecina, a także Wiednia, Pragi i Monachium. Zgodnie z danymi Urzędu Transportu Kolejowego w 2024 r. stacja obsługiwała średnio ok. tysiąc pasażerów na dobę i zatrzymywało się na niej ok. 30 pociągów dziennie.