Marcin Dec został nowym prezesem agencji mediowej PKN ORLEN i PZU

Marcin Dec został nowym prezesem Sigmy Bis, agencji mediowej PKN ORLEN i PZU. To ceniony menadżer z ponad 20-letnim międzynarodowym doświadczeniem w branży mediowo-reklamowej, który będzie odpowiedzialny za budowanie i rozwój relacji biznesowych z klientami, współtworzenie strategii oraz nadzorowanie najważniejszych projektów agencji. W zarządzie Sigmy Bis pozostaje Tomasz Michalski, jej dotychczasowy prezes oraz Artur Muszkiet, członek zarządu.

– Konsekwentne działania i intensywna praca przynoszą zakładane efekty. Sigma Bis dynamicznie się rozwija, pozyskując kolejnych klientów, stąd naturalna decyzja o wzmocnieniu jej zarządu. Menadżerowie z wieloletnim doświadczeniem medialnym, reklamowym, marketingowym i zarządczym, a także doskonałą znajomością rynku domów mediowych to gwarancja jeszcze efektywniejszej realizacji celów biznesowych z korzyścią dla klientów i akcjonariuszy agencji – mówi Adam Burak, Członek Zarządu PKN ORLEN ds. Komunikacji i Marketingu, nadzorujący projekt Sigma Bis.

– Liczymy na to, że Sigma Bis stanie się liderem rynku implementującym najnowocześniejsze rozwiązania. Potencjał Sigmy Bis i jej możliwości operacyjne mogą być tego zwiastunem. Z naszej perspektywy równie ważne jak działanie tego domu mediowego jest pokazanie, że największe Spółki Skarbu Państwa potrafią współdziałać i tworzyć razem projekty, które odnoszą sukcesy – mówi Marcin Eckert, Członek Zarządu PZU.

Marcin Dec jest związany z branżą mediowo-reklamową od ponad 20 lat. Doświadczenie zdobywał również w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w Wielkiej Brytanii i USA. Kierował grupą IPG Mediabrands Poland, w której zarządzał m.in. domami mediowymi – Initiative Media i UM McCann. Obsługiwały one klientów z wielu branż, m.in. motoryzacyjnej (BMW, Peugeot), finansowej (Millennium Bank, SKOK), ubezpieczeniowej (PZU, Link4), handlu detalicznego (Tesco), e-commerce (Allegro), telekomunikacyjnej (Orange), OTC (Merc, Walmark) i FMCG (Nestle, Tchibo, Carlsberg).

– Cieszę się, że dołączam do zarządu Sigmy Bis. Jest to bardzo ambitny projekt o dużym potencjale i sądzę, że moje doświadczenie w branży przyczyni się do budowania pozycji spółki i skutecznego konkurowania na rynku – mówi Marcin Dec, Prezes Zarządu Sigma Bis.

Własna agencja mediowa jest odpowiedzią PKN ORLEN i PZU na globalny trend budowania kompetencji marketingowych wewnątrz firmy, a tym samym realizację skutecznej komunikacji i zwiększenie efektywności wydatków reklamowych. Do zadań Sigmy Bis należą m.in. planowanie strategii mediowych, zakup czasu i przestrzeni reklamowej w Polsce i za granicą oraz analiza skuteczności działań promocyjnych.

Agencja zrealizowała już kilkaset projektów dla swoich akcjonariuszy. To m.in. „Tanie Tankowanie”, „#WspieramyPolskę” i „100. rocznica Bitwy Warszawskiej. Droga do zwycięstwa” dla Grupy ORLEN oraz „Maraton Warszawski”, „Solidarni z Białorusią” i „Autopomoc Prawna” dla Grupy PZU. Sigma Bis działa na zasadach komercyjnych, co oznacza współpracę także z klientami z rynku. Jednym ze zrealizowanych z powodzeniem projektów była kampania informacyjno-edukacyjna „Historie polskiego złota” dla Narodowego Banku Polskiego. Agencja konsekwentnie buduje zespół profesjonalistów, którzy będą podejmować współpracę z kolejnymi klientami.

Marcin Dec, Prezes Zarządu Sigma Bis

Marcin Dec to ceniony menedżer związany z branżą mediowo-reklamową od ponad 20 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce oraz krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w Wielkiej Brytanii i USA. W ostatnich latach pełnił funkcję CEO w Grupie IPG Mediabrands w Polsce, która obejmuje domy mediowe Initiative, Universal McCann, BPN i U2 Media i Reprise Media. W tym czasie pozyskał wielu nowych klientów i zwiększył przychody Grupy o ponad 300%. IPG Mediabrands w 2017 roku została najwyżej sklasyfikowaną grupą pod względem jakości obsługi i satysfakcji klientów w branżowym raporcie rocznym wydawanym przez Media & Marketing Polska.

Z domem mediowym Initiative Marcin Dec był związany przez 16 lat. W latach 2004-2006 pełnił funkcję media directora, w latach 2006-2008 dyrektora zarządzającego, natomiast CEO od 2008 roku. W 2012 roku został też szefem uruchomionego wówczas polskiego oddziału BPN. Wcześniej przez siedem lat pracował w OMD Poland. Pełnił tam m.in. funkcję dyrektora zarządzającego pionu Brand &Media.

Grupa IPG Mediabrands, pod kierownictwem Marcina Deca, była zaangażowana w realizację wielu projektów dla firm działających na międzynarodowym rynku. Obsługiwała klientów m.in. z branży motoryzacyjnej (BMW, Peugeot), finansowej (Millennium Bank, SKOK), ubezpieczeniowej (PZU, Link4), handlu detalicznego (Tesco), e-commerce (Allegro), telekomunikacyjnej (Orange), OTC (Merck, Walmark) i FMCG (Nestle, Tchibo, Carlsberg).

Marcin Dec ukończył kierunek Międzynarodowe Sprawy Polityczne i Ekonomiczne w Szkole Głównej Handlowej oraz studia doktoranckie w SGH z zakresu marketingu międzynarodowego. Jest prelegentem na seminariach i konferencjach branżowych, a także członkiem jury wielu prestiżowych konkursów, m.in. Effie oraz na Dyrektora Marketingu Roku.