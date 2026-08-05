Firmy przekierowują budżety na AI. W 2026 roku globalne wydatki na IT sięgną niemal 5 bilionów dolarów

Przedsiębiorstwa na całym świecie zwiększają inwestycje w technologie informatyczne, jednak coraz wyraźniej zmienia się sposób wydawania pieniędzy. Sztuczna inteligencja przestaje być jednym z wielu kierunków rozwoju i staje się głównym czynnikiem decydującym o tym, które projekty otrzymają finansowanie.

Według raportu „The IT Spent Report: the Ultimate B2B Market Forecast for 2026”, wydanego przez HG Insights, na całym świecie 16,3 mln przedsiębiorstw wyda w ciągu najbliższego roku łącznie 4,96 bln dolarów na oprogramowanie, usługi IT, sprzęt oraz rozwiązania telekomunikacyjne. Zdecydowana większość tej kwoty przypadnie na duże organizacje, których wydatki wyniosą około 4,5 bln dolarów, jednak coraz większą rolę odgrywa również sektor małych i średnich firm. Prognozy wskazują, że przedsiębiorstwa z segmentu MŚP przeznaczą na technologie ponad 460 mld dolarów.

Największym beneficjentem wzrostu pozostają usługi IT oraz oprogramowanie, które odpowiadają za blisko trzy czwarte wszystkich wydatków przedsiębiorstw. Same usługi IT pochłoną niemal 2 bln dolarów, natomiast wydatki na oprogramowanie przekroczą 1,5 bln dolarów. To właśnie w tych obszarach najszybciej rozwijają się rozwiązania wykorzystujące sztuczną inteligencję, od platform chmurowych po narzędzia wspierające analizę danych i automatyzację procesów.

AI zmienia sposób planowania budżetów

Eksperci zwracają uwagę, że sztuczna inteligencja nie tylko generuje nowe wydatki, ale również zmienia sposób podejmowania decyzji inwestycyjnych. Firmy znacznie ostrożniej podchodzą do zakupu nowych aplikacji i usług, oczekując od dostawców jasnej strategii rozwoju AI. Rozwiązania, które nie wykorzystują sztucznej inteligencji lub nie pokazują planów jej wdrożenia, mogą mieć coraz większe trudności z uzyskaniem finansowania.

Jednocześnie przedsiębiorstwa nadal odnawiają licencje na kluczowe systemy biznesowe, jednak nowe inwestycje są coraz częściej uzależnione od tego, czy dana technologia pozwala zwiększyć produktywność dzięki AI. W praktyce oznacza to, że sztuczna inteligencja staje się jednym z najważniejszych kryteriów wyboru technologii.

W miarę jak przedsiębiorstwa przechodzą od eksperymentów z AI do agentowych systemów sztucznej inteligencji (agentic AI), które potrafią samodzielnie wykonywać działania w ramach procesów biznesowych, okazuje się, że kolejnym sprawdzianem zwrotu z inwestycji (ROI) w AI będzie zdolność organizacji do skalowania automatyzacji bez marginalizowania roli ludzkiego osądu. Oznacza to przede wszystkim budowanie całej strategii AI wokół człowieka, nie odwrotnie.

– Kiedy każdy jest zaledwie o jedno polecenie (prompt) od uzyskania tych samych odpowiedzi, to właśnie ludzki osąd staje się czynnikiem wyróżniającym. AI może generować odpowiedzi, ale nie zastąpi ludzi, którzy rozumieją biznes, jego klientów i decyzje kształtujące przyszłość organizacji. Najwięcej zyskają te firmy, które wykorzystają AI do wzmacniania ludzkiej wiedzy, a nie do jej zastępowania – mówi Bryan Harris, Chief Technology Officer, SAS

Chmura pozostaje fundamentem rozwoju AI

Największą kategorią usług IT pozostają usługi chmurowe, na które przedsiębiorstwa przeznaczą ponad 716 mld dolarów. Obejmują one rozwiązania SaaS, PaaS oraz IaaS stanowiące podstawę wdrażania modeli sztucznej inteligencji i nowoczesnych aplikacji biznesowych. Chmura odpowiada już za ponad jedną trzecią wszystkich wydatków na usługi IT zarówno w dużych organizacjach, jak i w sektorze MŚP.

Rosną również inwestycje w rozwój aplikacji. Przedsiębiorstwa wydadzą ponad 219 mld dolarów na narzędzia wspierające tworzenie, wdrażanie i zarządzanie oprogramowaniem. To efekt rosnącego zapotrzebowania na budowę własnych rozwiązań wykorzystujących AI oraz integrację modeli językowych z istniejącymi systemami biznesowymi.

Cyberbezpieczeństwo stale zyskuje na znaczeniu

Dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji wpływa również na rynek cyberbezpieczeństwa. Prognozy wskazują, że przedsiębiorstwa przeznaczą ponad 143 mld dolarów na oprogramowanie zabezpieczające, a jednym z głównych powodów wzrostu jest coraz większa liczba zagrożeń wykorzystujących AI oraz obawy związane z ochroną danych wykorzystywanych do trenowania modeli językowych. Największym problemem pozostaje jednak zjawisko Shadow AI, czyli niekontrolowane wykorzystywanie przez pracowników rozwiązań AI, o których nie wie firma.

– Kompetencje związane z AI stały się dziś odpowiedzialnością liderów. Kadra zarządzająca musi pełnić rolę tłumaczy AI w swoich organizacjach – wyjaśniać, gdzie sztuczna inteligencja pomaga, gdzie stwarza ryzyko i jak pracownicy powinni korzystać z niej w odpowiedzialny sposób. Jeśli liderzy nie wyznaczą jasnych oczekiwań i sami nie będą dawać dobrego przykładu, nie powinni być zaskoczeni, gdy w organizacji zacznie rozwijać się zjawisko shadow AI – mówi na ten temat Jay Upchurch, Chief Information Officer, SAS.

Przede wszystkim człowiek

Rosnące inwestycje pokazują, że sztuczna inteligencja staje się fundamentem nowoczesnego biznesu, jednak sama technologia nie jest celem. Najważniejszym wyzwaniem dla organizacji będzie utrzymanie człowieka w centrum podejmowania decyzji, jako osoby odpowiedzialnej za wyznaczanie kierunku, nadzór nad AI i ocenę konsekwencji jej działania. To właśnie połączenie ludzkiego doświadczenia z możliwościami sztucznej inteligencji będzie decydować o tym, które firmy przełożą rosnące wydatki na realną przewagę konkurencyjną.

– Wbrew powszechnym przekonaniom, największy zwrot z inwestycji w AI nie wynika z redukcji zatrudnienia. Badanie IDC przeprowadzone na zlecenie SAS w ubiegłym roku wykazało, że inicjatywy AI skoncentrowane na poprawie doświadczeń klientów przynoszą niemal o 20% wyższy zwrot niż projekty nastawione na cięcie kosztów. Automatyzacja i efektywność są ważne, ale największe korzyści pojawiają się wtedy, gdy AI pomaga ludziom napędzać innowacje i dostarczać lepsze doświadczenia, a nie tylko robić to szybciej – powiedział Stu Bradley, Senior Vice President of Risk, Fraud and Compliance Solutions, SAS.