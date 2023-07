Glovo oficjalnie wprowadza Glovo Ads

Dzięki Glovo Ads marki, restauracje i sklepy otrzymują dodatkowe możliwości spersonalizowanych działań promocyjnych w aplikacji. Z usługi Brands Ads, dedykowanej markom, skorzystała m.in. Coca Cola, która dzięki tygodniowej kampanii zwiększyła sprzedaż o 23%. Coraz więcej marek inwestuje w Brands Ads długofalowo, traktując ten kanał jako stały element różnych kampanii na przestrzeni roku. Marketplace’y, takie jak Glovo, coraz częściej stanowią zarówno początek, jak i koniec ścieżki zakupowej klientów, dlatego firmy coraz więcej inwestują w tzw. retail media.

Dotychczas z oferty reklamowej Brands Ads w Polsce skorzystali m.in. Coca Cola, Pepsico, Carlsberg, Danone, Unilever, Kompania Piwowarska i Mondelez

Retail media już teraz stanowią olbrzymie źródło przychodu dla największych marketplace’ów na świecie. Ponad 41% przychodów chińskiego giganta Alibaba.com pochodzi właśnie z retail media. W przypadku Amazon.com jest to ponad 11%.

W 2022 r. ok. 40% wydatków na reklamę cyfrową w Chinach przeznaczono na kanał e-commerce, na reklamy oferowane przez sprzedawców detalicznych, takich jak Alibaba i JD.com.

Według badań Atena Research & Consulting z 2022 r., coraz częściej ścieżka zakupowa klientów rozpoczyna się i kończy wewnątrz jednego marketplace’u. Aktualnie 34% polskich użytkowników e-sklepów wskazuje, że rozpoczyna ją właśnie tam.

Retail media to wszelkie narzędzia reklamowe oferowane reklamodawcom przez platformy sprzedażowe, np. e-retailerów lub marketplace’y. Oferta Brands Ads to właśnie szereg dodatkowych możliwości promocji marki czy produktu wewnątrz aplikacji oraz z wykorzystaniem dodatkowych form komunikacji. Oprócz dość standardowych działań, takich jak CRM, obejmuje także wiele dodatkowych rozwiązań technologicznych, które firma cały czas rozwija. Partnerzy Glovo mają m.in. możliwość pozycjonowania swoich produktów w wyszukiwarce czy w zwiększających widoczność, spersonalizowanych tematycznie bąblach. Dotychczasowe kampanie prowadzone w ramach Brands Ads, pokazują, że jest to niezwykle skuteczny kanał zwiększający sprzedaż oraz świadomość marki. Korzyści odnoszą również użytkownicy aplikacji, którym znacząco ułatwia zakup ulubionych produktów.

Retail media to najszybciej rozwijający się kanał digital mediów w regionie EMEA. Prognozy przewidują, że do 2026 roku wydatki na retail dojdą do nawet 25 bilionów euro. Brands Ads cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Tylko w ubiegłym roku przeprowadziliśmy szereg kampanii, m.in. Back to the city, World Cup czy Combo Weeks z takimi markami jak: Coca Cola, Carlsberg, Pepsi, Ben&Jerry’s czy Crunchips. – mówi Beata Morris, Brands Ads Manager Glovo Polska – Coraz więcej marek, zarówno w Polsce, jak i na świecie, dostrzega rosnącą rolę działań marketingowych w takich aplikacjach, jak Glovo. Dla naszych partnerów to czysty zysk – obecność na pierwszym i drugim miejscu w wyszukiwarce aplikacji pozwala na przechwycenie około 40% kliknięć – dodaje Beata Morris.

Sukces spersonalizowanej kampanii dla Coca-Cola HBC Polska

Jednym z pierwszych brandów, które skorzystały z Brands Ads była Coca-Cola. Glovo przygotowało kampanię “Tydzień zestawów”, która trwała 4 miesiące i zakładała stworzenie 5 dedykowanych bąbli, które pozwoliły na wypozycjonowanie napoju w 231 restauracjach w 44 miastach. Zestaw (posiłek + napój Coca-Cola) prezentowany był na najwyższym miejscu w menu i stał się pierwszym wyborem dla 16 221 klientów – tyle zestawów zostało sprzedanych w trakcie promocji (od września do grudnia 2022 r.). Klienci najczęściej korzystali z promocji, zamawiając jedzenie z kuchni amerykańskiej, włoskiej i tajskiej.

Branża FMCG to dopiero początek

Dotychczas z Govo Ads skorzystały głównie marki spożywcze. Glovo jednak cały czas rozwija swoją ofertę multicatgory. Już teraz w aplikacji, w różnych miastach, można zamówić produkty także ze sklepów zoologicznych, cukierni, odzieżowych, seks shopów, kwiaciarni, fryzjerskich czy papierniczych. W innych krajach prężnie rozwija się także elektronika i cały czas otwierane są nowe kategorie. W ten sposób Glovo niedługo stanie się galerią handlową na wyciągnięcie ręki. Oznacza to także, że z oferty Brands Ads będą mogli skorzystać marketerzy wielu przeróżnych branż.

Potencjał współpracy z markami w ramach Brands Ads jest olbrzymi. Dzięki nowym kategoriom coraz więcej różnych marek reklamuje się na naszym marketplace. jednocześnie, cały czas tworzymy nowe narzędzia promocji. Ten potencjał dostrzega coraz więcej firm, które uwzględniają Brands Ads jako stały element swoich kampanii na przestrzeni całego roku – dodaje Beata Morris.