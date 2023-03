Huntsman zapowiada wzrost zatrudnienia do 200 osób w nowo otwartym centrum usług biznesowych GBS w Krakowie

Firma planuje zatrudnić ponad 200 specjalistów w zakresie księgowości, kredytów, zasobów ludzkich, bezpieczeństwa i zdrowia pracy, zakupów, automatyki i zaawansowanej analityki, planowania i analizy finansowej, obsługi klienta, zarządzania łańcuchem dostaw oraz komunikacji.

Z Polski firma będzie świadczyć usługi w Europie i na świecie.

Huntsman Corporation (NYSE: HUN), globalna firma chemiczna z siedzibą w Woodlands w Teksasie, zainaugurowała wczoraj działalność swojego krakowskiego centrum Global Business Services (GBS) dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) w Polsce. Peter Huntsman, Prezes i Dyrektor Generalny firmy, poprowadził uroczystość, do której dołączyli liderzy biznesu oraz 60 pracowników już zatrudnionych w centrum. Uroczystości towarzyszyło symboliczne przecięcie wstęgi.

Zatrudnienie w centrum usług biznesowych GBS w Krakowie, ma wzrosnąć do końca 2023 roku do 200 osób. Centrum będzie wspierać operacje firmy na całym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem działań w regionie EMEA. Nowe biuro w Krakowie umożliwi firmie lepsze zrównoważenie kosztów, usług i szybkości działania, przy jednoczesnym ciągłym doskonaleniu w każdym aspekcie działalności.

Firma planuje zatrudnić specjalistów w zakresie księgowości, kredytów, zasobów ludzkich, bezpieczeństwa i zdrowia pracy, zakupów, automatyki i zaawansowanej analityki, planowania i analizy finansowej, obsługi klienta, zarządzania łańcuchem dostaw oraz komunikacji.

Polska doskonale wpisuje się w kulturę organizacyjną firmy Huntsman, zapewnia dostęp do talentów, wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesnej infrastruktury. Wierzymy, że kompleksowe i wielofunkcyjne centrum zapewni naszym współpracownikom doskonały start zawodowy i możliwości rozwoju – powiedział Paul Rollé, Site Leader centrum GBS firmy Huntsman w Krakowie. Centra GBS firmy Huntsman są integralną częścią długoterminowej strategii naszej organizacji. Do biura w Krakowie poszukujemy osób, które identyfikują się z wartościami określającymi nasz zespół GBS i całą firmę: uczciwość, odpowiedzialność, szacunek i rzetelność, będącymi w centrum wszystkiego, co robimy.

Huntsman prowadzi aktywną rekrutację do nowego centrum GBS. Od kandydatów wymagana jest umiejętność komunikowania się w języku angielskim w zakresie tematyki biznesowej i technicznej zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Firma oferuje programy szkoleniowe dla pracowników w zakresie podnoszenia kwalifikacji oraz pogłębiania wiedzy branżowej. Obejmują spersonalizowane plany rozwojowe oraz i ścieżki kariery, a także możliwość nauki wirtualnie, jak i stacjonarnie.

Huntsman posiada ponad 50-letnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży 7 500 produktów dla kluczowych sektorów, takich jak: lotnictwo, transport, budownictwo, konserwacja żywności oraz energetyka i paliwa. Innowacyjne rozwiązania firmy Huntsman przyczyniają się do redukcji gazów cieplarnianych o około 750 milionów ton rocznie, odgrywając ważną rolę w tworzeniu zrównoważonej przyszłości. Wykorzystywane są m.in. do zwiększania efektywności energetycznej budynków, zmniejszania zapotrzebowania na paliwo w transporcie naziemnym i powietrznym, do redukcji ilości odpadów czy też umożliwiają stosowanie alternatywnych rozwiązań energetycznych.