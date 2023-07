Jarosław Wikaliński w Radzie Nadzorczej All in! Games

Dla grupy kapitałowej All in! Games S.A. lipiec to kolejny ważny miesiąc w budowaniu nowej strategii. Jej działania postanowił wesprzeć Jarosław Wikaliński, Prezes Zarządu IPOPEMA TFI S.A wchodząc w skład Rady Nadzorczej spółki.

All in! Games, krakowski game developer oraz kreatywny HUB wspierający wewnętrzne studia developerskie odnotował kolejny sukces po strategicznej zmianie ogłoszonej w maju tego roku. Jeszcze niedawno firma zwróciła uwagę polskiego inwestora Rafała Kalisza. Prezes klubu piłkarskiego Stal Rzeszów nabył w kwietniu akcje firmy. Kolejnym krokiem w drodze do realizacji nowej strategii jest pozyskanie Jarosława Wikalińskiego jako członka Rady Nadzorczej.

Jarosław Wikaliński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej (Wydział Handlu Wewnętrznego). Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w IDM PBI S.A., następnie kontynuował pracę w BRE Banku S.A., PZU Życie S.A. i PZU Asset Management S.A. (2002-2006), gdzie odpowiadał za jeden z największych na polskim rynku kapitałowym portfel spółek publicznych oraz największy na polskim rynku portfel instrumentów dłużnych. W latach 2011 – 2015 był Prezesem Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A, a od 2007 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu IPOPEMA TFI S.A. specjalizującej się w FIZ-ach, w ramach której zgromadził kilkadziesiąt miliardów złotych pod zarządzaniem.

Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczy w pracach nad rozwojem nowej strategii All in! Games jako kreatywnego HUB’u, skoncentrowanego na wydawaniu własnych gier i ich monetyzacji. Dołączenie do składu Rady Jarosława Wikalińskiego to dla nas ważna decyzja i nieocenione wsparcie. Jesteśmy przekonani, że jego praktyczne doświadczenie, wiedza oraz inicjatywa pomogą nam w dalszym rozwoju. Wiemy jak ważne jest łączenie różnorodnych perspektyw oraz audyt decyzji podejmowanych przez zarząd. Miejsce w radzie nadzorczej to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim szereg wymogów i obowiązków. Jesteśmy dumni, że Jarosław Wikaliński postanowił nam zaufać i wziąć na siebie tę odpowiedzialność – mówi Marcin Kawa, CEO All in! Games.

W nowym modelu biznesowym All in! Games stawia na produkcję gier, czerpanie wraz z wydawcami zysków ze sprzedaży oraz reinwestowanie w kolejne tytuły. Celem spółki jest konsekwentny rozwój grupy kapitałowej. Jarosław Wikaliński przyznaje, że to właśnie zmiana strategii i proaktywne reakcje na dynamiczny rynek gamingowy przyciągnęły go do krakowskiego developera.

Rada nadzorcza to organ, którego nadrzędnym zadaniem jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki. Kontrola nad zarządem czy team-leaderami jest często konieczna, by ich wizja łączyła się bezpośrednio z obraną przez firmę strategią. Rada nadzorcza złożona z zewnętrznych specjalistów z bogatym doświadczeniem to dobry sposób na ocenę problemów i zagrożeń z dystansu. Będąc w niej możemy wypracowywać model pozwalający sprawnie realizować cele biznesowe spółki – tłumaczy Jarosław Wikaliński.

Dla krakowskiego developera ostatnie miesiące to bardzo ważny czas. Pozyskanie Jarosława Wikalińskiego do Rady Nadzorczej oraz zaufanie Rafała Kalisza, który zainwestował w krakowski HUB doskonale wpisują się w nowy model biznesowy oparty na budowaniu relacji i wykorzystywaniu potencjału dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.

Jedną z najważniejszych rzeczy w dotarciu do celu są długofalowe działania i odpowiedni dobór ludzi. Trzeba mieć otwartą głowę na nowe pomysły i strategie. Samodzielnie nie odnosimy sukcesów. Rozwój biznesu wymaga cierpliwości, etycznego działania oraz wyciągania wniosków – tłumaczy Rafał Kalisz.