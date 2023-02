JR Holding inwestuje w sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych NOXO ENERGY

NOXO to jedna z najdynamiczniej rozwijających się sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce, która posiada już ponad 250 punktów ładowania. JR Holding zainwestuje 10 mln zł w zamian za 40% udziałów w spółce. Inwestor dostarczy również NOXO ENERGY co najmniej 7 mln zł finansowania dłużnego.

NOXO jest czwartym co do wielkości operatorem stacji ładowania w Polsce, posiadającym ponad 250 punktów ładowania. Sieć stacji ładowania NOXO obejmuje swoim zasięgiem m.in. miejsca atrakcyjne turystycznie, 4 i 5 gwiazdkowe hotele, parki rozrywki, pola golfowe oraz galerie handlowe. NOXO ENERGY finansuje w 100% zakup i montaż stacji, a także pokrywa koszty wykorzystanej energii na potrzeby ładowania samochodów. Partnerzy zintegrowani w ramach sieci NOXO otrzymują możliwość oznaczenia dodatkowego udogodnienia dla swoich gości w postaci posiadania stacji ładowania samochodów elektrycznych w filtrach wyszukiwarek portali rezerwacyjnych, np. booking.com. Dodatkowo NOXO ENERGY wspiera Partnerów poprzez własne działania promocyjne w ramach programu „Podróżuj z NOXO”, zachęcając do podróżowania po Polsce autami elektrycznymi. Spółka osiąga przychody z opłat za ładowanie wnoszonych przez kierowców, korzystających z punktów ładowania.

– Od początku naszej działalności przyświecały nam idee proekologiczne – wyjaśnia Jakub Bańkowski z NOXO ENERGY – Głęboko wierzymy, że możemy mieć realny wpływ na środowisko, przy okazji nie rezygnując z komfortu podróżowania samochodem. Inwestujemy w elektromobilność, bo to przyszłość motoryzacji – mówi Bańkowski.

– Przy okazji pomagamy zwierzętom – część zysków z każdego ładowania przeznaczamy na wsparcie małych nosorożców z sierocińca Zululand Rhino Orphanage w RPA. Nosorożec znajduje się w naszym logo – jesteśmy dumni z powiązania z tym imponującym i silnym zwierzęciem – dodaje Pawel Włudyga, również przedstawiciel NOXO ENERGY.

Środki pozyskane z inwestycji JR Holding spółka zamierza w większości przeznaczyć na wydatki związane z zakupem i instalacją nowych stacji ładowania pojazdów, podłączeniem nowych stacji ładowania do sieci oraz na sprzęt lub ulepszenie podłączeń do sieci dla już istniejących.

– Inwestycja w NOXO ENERGY jest dla nas kolejnym projektem w sektorze odnawialnych energii. Jest to dla nas jedna z priorytetowych branż. Po zakończeniu inwestycji w Columbus Energy reinwestujemy zyski w przedsięwzięcia, które w naszej ocenie będą się szybko rozwijać. Mamy w swoim portfelu już producenta innowacyjnych pomp ciepła, firmy IGLOO i MILOO ELECTRONICS, magazyny energii LAserTec czy producenta przełomowych baterii The Batteries. NOXO dołącza do tego portfolio i jestem przekonany, że zapewni nam w przyszłości oczekiwany zwrot z zainwestowanego kapitału – deklaruje January Ciszewski, inwestor i Prezes JR Holding.