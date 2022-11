JR HOLDING podpisuje umowę ws. rekordowej inwestycji

JR HOLDING inwestuje 40 mln zł w producenta przełomowych pomp ciepła, to największa do tej pory inwestycja JRH.

Notowana na NewConnect firma inwestycyjna JR HOLDING ASI SA zawarła umowę inwestycyjną dot. spółek IGLOO Sp. z o.o. oraz MILOO-ELECTRONICS Sp. z o.o. w sprawie dokonania inwestycji w obydwie spółki na łącznym poziomie 40 mln zł w zamian za 20% udziałów w każdej z tych spółek.

Spółki od wielu lat prowadzą działalność biznesową na rynkach międzynarodowych projektując i produkując komplementarne, innowacyjne rozwiązania generujące oszczędności, obniżające ślad węglowy. Design thinking, ergonomia, efektywność energetyczna, innowacje oraz najwyższa jakość i brak kompromisów to wspólne wartości, które spółki transferują na swoje produkty. Przeznaczone dla budownictwa mieszkaniowego (innowacyjne, autorskie, wysokowydajne pompy ciepła IGLOO MultiTherma najnowszej generacji), obiektów komercyjnych (urządzenia chłodnicze, agregaty inwerterowe MultiCool+, kogeneracyjne MultiEnergy do skojarzonego wytwarzania ciepła i chłodu) oraz obiektów przemysłowych (zaawansowane systemy HVACR) tworzą wymierne wartości dla ich użytkowników, aktywnie uczestnicząc w procesie transformacji energetycznej.

IGLOO jest wiodącym polskim producentem pomp ciepła IGLOO MultiTherma, urządzeń chłodniczych i grzewczych oraz agregatów inwerterowych MultiCool+ i kogeneracyjnych MultiEnergy. Spółka istnieje od 1986 r., a jej produkty są obecne w 52 krajach na 5 kontynentach. Oferuje kompleksowe rozwiązania obejmujące projektowanie, produkcję, dostawę, montaż oraz serwis zintegrowanych systemów pomp ciepła, urządzeń chłodniczych i grzewczych, które generują oszczędności oraz poprawiają jakość i efektywność prowadzonego biznesu. Są one zaprojektowane oraz produkowane kompleksowo wewnątrz firmy i pozwalają na uzyskanie oszczędności energii nawet do 80%. Uzyskanie tak unikalnych i wysokowydajnych wskaźników osiągnięto poprzez zastosowanie, zaawansowanych, innowacyjnych systemów MultiCool+ oraz MultiEnergy (skojarzona produkcja ciepła i chłodu), przeznaczonych między innymi do sektorów: retail, horeca, stacji paliw oraz przemysłu.

„Ponad 35-letnie doświadczenie w branży chłodniczej pozwoliło nam na stworzenie najnowszej generacji, autorskiej i innowacyjnej pompy ciepła „IGLOO MultiTherma”, przeznaczonej dla domów, budynków komercyjnych oraz obiektów przemysłowych. IGLOO MultiTherma to urządzenie bez kompromisów, o najwyższym poziomie wydajności, ultra-ciche, zbudowane z najlepszych komponentów, zawierające unikalne, opatentowane rozwiązania technologiczne” – deklaruje Robert Bialik, Prezes IGLOO.

Siostrzana spółka MILOO-ELECTRONICS to firma technologiczna, polski producent elektroniki, systemów automatyki sterowania, oświetlenia w technologii LED marki MILOO LIGHTING, oraz urządzeń do dezynfekcji powietrza i sterylizacji powierzchni marki STERYLIS. Od ponad 20-lat rozwija swoją działalność, dostarczając na rynek autorskie, innowacyjne rozwiązania adresowane do wielu sektorów działalności biznesowej, takich jak branża HVACR, E-Grocery, przemysł, logistyka, retail, horeca, medycyna, budownictwo mieszkaniowe i biurowe oraz sektora publicznego: obiektów służby zdrowia, administracji publicznej, edukacji i szkolnictwa wyższego, sektora drogowego czy obiektów sportowych i specjalistycznych.

„Najnowszym naszym produktem jest VIA – oprawa oświetleniowa w technologii LED od MILOO LIGHTING zaprojektowana i produkowana wyłącznie w Polsce. Jest przeznaczona dla miast i gmin, dla których obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej, redukcja śladu węglowego oraz poprawa bezpieczeństwa i estetyki są szczególnie ważne. VIA to odpowiedź na narastający problem oświetlenia dróg w gminach i miastach przy lawinowym wzroście cen energii elektrycznej. Oprawa charakteryzuje się wysoką wydajnością świetlną oraz ponad 20-letnim okresem żywotności i jest w pełni kompatybilna z każdym dostępnym na rynku systemem inteligentnego sterowania tzw. SMART CITY” – wskazał Rafał Bendyk, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju firm IGLOO i MILOO-ELECTRONICS.

Celem inwestycji jest dostarczenie spółkom IGLOO i MILOO-ELECTRONICS środków na przyspieszony rozwój szczególnie w zakresie sprzedaży pomp ciepła IGLOO MultiTherma i kompleksowych rozwiązań obniżających koszty energii oraz redukujących poziom emisji CO2 MultiCool+. Spółki planują także rozwój i wdrażanie kolejnych innowacji w obszarach systemów inwerterowych i kogeneracyjnych MultiEnergy do zarządzania i wytwarzania skojarzonej energii cieplnej i chłodniczej, produkcji urządzeń chłodniczych i grzewczych, systemów kontroli, bezpieczeństwa i zarządzania IOT dla sektora HVACR, wydajności technologii LED oraz w sektorze produkcji elektroniki użytkowej i usług EMS. Pozyskanie najlepszych specjalistów oraz niezmienne, konsekwentne podejście do tworzenia unikalnych, autorskich rozwiązań ma stanowić fundament w drodze do osiągnięcia pozycji lidera kompleksowych systemów generujących oszczędności.

„Inwestycja w spółki IGLOO i MILOO-ELECTRONICS to dla nas kontynuacja ekspozycji na rozwój sektora OZE. Posiadane przez spółki komplementarne technologie innowacyjnych i zweryfikowanych rynkowo pomp ciepła oraz systemów umożliwiających znaczącą optymalizację zużycia energii będą kluczowe na kolejnym etapie rozwoju sektora OZE. Jestem przekonany że te obszary będą się teraz rozwijać bardzo szybko, co umożliwi nam kilku, a nawet kilkunastokrotny zwrot z inwestycji. Jest to największa do tej pory pojedyncza inwestycja JR HOLDING i uważam, że będzie ona jedną z tych, które w ciągu najbliższych kilku lat pozwolą nam zwielokrotnić wartość naszego portfela inwestycyjnego” – powiedział January Ciszewski, prezes JRH.

Spółki IGLOO i MILOO-ELECTRONICS realizowały dotychczas projekty dla największych polskich i zagranicznych partnerów takich jak m.in.: PKN ORLEN, BP, LOTOS, SHELL, KGHM, IKEA, CARREFOUR, EUROCASH, EDEKA, Makro Cash&Carry, ŻABKA, CARLSBERG, INPOST, ABB, 3M, PKP CARGO, MAN, SCANIA, TAURON, PROCTER & GAMBLE oraz placówek uniwersyteckich i ochrony zdrowia. Spółki zatrudniają łącznie około 400 pracowników i osiągnęły w ubiegłym roku niemal 150 mln zł łącznych przychodów. Dzięki zainwestowanym przez JRH środkom spółki zamierzają w perspektywie kilku lat osiągnąć ponad 800 mln zł łącznej sprzedaży rocznie.