Marynarki męskie w casualowych stylizacjach

Od lat marynarki męskie nie są noszone jedynie do stylizacji bardzo oficjalnych z garniturem. Obecnie jest mnóstwo modeli mniej formalnych, które rewelacyjnie komponują się z zestawieniami półformalnymi i casualowymi.

Marynarka męska casualowa jest w wielu kolorach, jednak w dalszym ciągu mężczyźni najczęściej sięgają raczej po klasyczne kolory jak granat, beż, czy szary. Już na pierwszy rzut oka marynarka casualowa różni się od tej do garnituru. Nie ma charakterystycznej podszewki, za to posiada nakładane kieszenie, często są też ozdobne łaty na łokciach. Ciekawie prezentują się modele ze wstawkami i guzikami w kontrastujących kolorach. Ponieważ marynarki tego typu sprawdzą się na wiele okazji, każdy mężczyzna powinien mieć w szafie przynajmniej jeden model.

Styl smart casual – kiedy warto się tak ubrać?

Casualowe marynarki sprawdzą się podczas większości wyjść, gdzie nie wymaga się formalnego stroju. Mogą dodać szyku i elegancji w codziennych stylizacjach, a równie dobrze współgrają ze strojem półformalnym. Marynarka casualowa będzie idealną propozycją na randkę, w trakcie wyjścia na miasto i na imprezę. Sprawdzi się podczas rodzinnych przyjęć i uroczystości jak urodziny, świąteczny obiad, albo komunia. Można po nią sięgnąć także wtedy, kiedy komponujemy strój do pracy, pod warunkiem, że w firmie nie obowiązuje sztywny dress code. Smart casual jest stylem, w którym funkcjonalność łączy się z elegancją. Jest swego rodzaju pomostem między strojem formalnym a sportowym lub casualowym, a marynarka świetnie to podkreśli.

Jakie spodnie do casualowych stylizacji?

Klasycznym przykładem są jeasny. Gdybyśmy zamiast marynarki sięgnęli po bluzę lub sweter, mielibyśmy typową stylizacją casualową. Natomiast, jeśli włożymy marynarkę, to stylizacja od razu zyskuje szczyptę szyku i elegancji.

Innym typem spodni, który z marynarką współgra rewelacyjnie, są spodnie chinosy. To spodnie materiałowe, które nosimy zarówno do stylizacji typowo casualowych, jak i elegantszych. Dostępne są modele w stonowanych i neutralnych kolorach, ale bez problemu znajdziemy też spodnie w żywszych barwach lub w gustowną kratę. Pamiętajmy przy tym, że tylko jeden element stylizacji może być we wzory – albo marynarka, albo spodnie.

Co pod marynarkę?

W zależności od pory roku i okazji pod marynarkę założymy coś innego. Może to być zwykły T-shirt, ale chcąc uzyskać nieco grubszą casualową stylizację, postawmy na golf męski. Ze stylizacją z marynarką dobrze współgrają również inne typy swetrów jak kardigany bądź dopasowane swetry z dekoltem okrągłym lub w serek.

Szykując się na wyjście lub przyjęcie, pod marynarką sprawdzą się koszule męskie od Lancerto. W przeciwieństwie do koszul do garnituru, przy marynarce casualowej koszula może być w innym kolorze niż biel. Jeżeli jest chłodno lub chcemy urozmaić zestawienie, możemy ubrać także kamizelkę. Tworząc stylizację, nie możemy zapominać o dodatkach, jak mucha, zegarek, pasek do spodni, czy skórzana torba. Wszystko to razem sprawi, że będziemy wyglądać rewelacyjnie.