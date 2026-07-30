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Kraków: sprzedaż nowych mieszkań wzrosła o 49%. Ceny zbliżyły się do 17 tys. zł za mkw.

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Krakowski rynek mieszkaniowy wyraźnie przyspieszył w pierwszej połowie 2026 roku. Deweloperzy sprzedali ponad 3,7 tys. mieszkań, o 49% więcej niż rok wcześniej, a średnie ceny na rynku pierwotnym i wtórnym zbliżyły się do 17 tys. zł za mkw. Odmienna sytuacja panowała na rynku najmu, gdzie rosnąca podaż i słabszy popyt doprowadziły do spadku średnich stawek o 4% w skali roku.

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Średnio niecałe 17 tys. zł/mkw. i zaledwie 1% różnicy między rynkiem deweloperskim a wtórnym – tak wygląda bilans krakowskiego rynku mieszkaniowego na półmetku 2026 roku. Ostatnie sześć miesięcy stało pod znakiem gigantycznego popytu na nowe lokale – odnotowano wzrost sprzedaży o 49% r/r. Równolegle oddechu złapał sektor najmu, na którym stawki spadły o 4% r/r.

Sprzedaż nowych mieszkań przerosła oczekiwania?

Na koniec czerwca 2026 roku firmy deweloperskie w Krakowie miały w puli sprzedaży prawie 10,1 tys. mieszkań, co oznacza wzrost o 2% r/r. Warto do tego doliczyć także około 180 nowych domów oferowanych na terenie miasta.

Sprzedaż nowych mieszkań
W pierwszym półroczu 2026 roku deweloperzy wprowadzili do sprzedaży w granicach Krakowa blisko 3,6 tys. mieszkań, wobec 3,9 tys. w analogicznym okresie 2025 roku. Znacznie lepiej prezentowały się wyniki sprzedaży – w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku nabywców znalazło ponad 3,7 tys. lokali deweloperskich, w porównaniu z 2,5 tys. rok wcześniej, co oznacza wzrost o 49%. Spośród siedmiu głównych rynków większy wzrost popytu niż w Krakowie odnotowano jedynie w Poznaniu (+60%) i we Wrocławiu (+66%).

W pierwszym półroczu bieżącego roku na krakowski rynek deweloperski wprowadzono również 42 domy, wobec 65 rok wcześniej, a sprzedano 51, czyli niemal tyle samo, co w analogicznym okresie ubiegłego roku (52). Należy jednak pamiętać, że domy powstają głównie poza granicami miasta.

Na koniec czerwca br. średnia cena ofertowa nowego mieszkania w Krakowie wyniosła niespełna 17 tys. zł/mkw., co oznacza wzrost o 4% r/r. Przeciętna cena transakcyjna była o 5% niższa od ofertowej. W przypadku domów średnia cena zakupu 1 mkw. wynosiła około 12,3 tys. zł i pozostała na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Czas wyprzedaży oferty deweloperskiej w Krakowie, czyli wskaźnik liczony z aktualnej oferty i średniej sprzedaży z ostatnich trzech miesięcy, wynosi w tym mieście 4,7 kwartałów, co wskazuje na dobrą relację pomiędzy podażą a popytem.

Pod Krakowem taniej, czyli co słychać w sąsiednich gminach?

Do dyspozycji osób poszukujących nieruchomości z rynku deweloperskiego była także oferta mieszkań i domów w aglomeracji krakowskiej – tych na koniec czerwca bieżącego roku było tu łącznie blisko 1 tys. (-2% r/r).

W pierwszym półroczu deweloperzy wprowadzili do oferty ponad 300 mieszkań i domów, czyli o około 200 mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Od stycznia do czerwca bieżącego roku sprzedano też w sumie ok. 400 lokali, o blisko 100 więcej niż w 2025 roku.

Średnia cena za mkw. mieszkania w aglomeracji krakowskiej wyniosła w czerwcu 10,7 tys. zł, co oznacza wzrost o 3% r/r. Z kolei koszt zakupu metra kwadratowego domu pod Krakowem był na poziomie 9,5 tys. zł (+2% r/r).

Rynek wtórny niemal tak drogi jak deweloperski

Na rynku wtórnym zainteresowanie kupujących, mierzone liczbą zapytań dotyczących ogłoszeń w serwisie Otodom, wzrosło w ujęciu rocznym o 4%. Na koniec czerwca bieżącego roku średnia ofertowa cena mieszkania z drugiej ręki wyniosła 16,9 tys. zł/mkw., czyli zaledwie o 1% mniej niż na rynku deweloperskim.
ceny mieszkań

Podaż na rynku najmu większa od popytu

Wybór większy niż przed rokiem oferował rynek najmu w Krakowie – w czerwcu było dostępnych blisko 2,9 tys. ofert w serwisie Otodom, czyli o 16% więcej niż rok wcześniej. Spadło jednak zainteresowanie nabyciem takiego mieszkania – w porównaniu do czerwca ubiegłego roku skurczyło się ono o 11%.

Średni koszt wynajmu mieszkania w Krakowie wyniósł w czerwcu br. 3,1 tys. zł, czyli o 4% mniej niż rok wcześniej. Mimo spadku nadal był to jeden z najwyższych poziomów w kraju – więcej trzeba było zapłacić jedynie w Trójmieście (3,3 tys. zł) i Warszawie (4,9 tys. zł).

Blisko 10 mln zł na zakup mieszkań komunalnych

Kraków chce przeznaczyć blisko 10 mln zł na zakup mieszkań z rynku deweloperskiego, które zwiększą zasób mieszkań komunalnych. Miasto poszukuje lokali o powierzchni od 30 do 50 mkw., głównie tych wykończonych i gotowych do zamieszkania, ale również tych w stanie deweloperskim. Oferty sprzedaży można było składać do 15 lipca 2026 r., a zakupione lokale powinny zostać przeznaczone miastu do 14 października bieżącego roku.

Na przyszły rok zaplanowano też nabór wniosków o najem mieszkań w nowo powstającej inwestycji przy ul. Padniewskiego, która realizowana jest przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową. Rozwijanie różnych form wsparcia ma zwiększać dostępność mieszkań dla tych osób, które mają zróżnicowaną sytuację życiową i materialną.

Ponad tysiąc nowych miejsc w żłobkach

Kraków rozwija też sieć samorządowych żłobków. Dzięki inwestycjom, które prowadzone są w ramach programu „Aktywny Maluch 2022-2029” miasto ma zyskać w sumie 1060 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. Nowe żłobki powstają w miejscach, w których dotychczas brakowało takich placówek lub gdzie zapotrzebowanie na nie jest największe. Poza gotowymi już placówkami przy ul. Drożyska i ul. Jabłonkowskiej, takie inwestycje realizowane są też przy ul. Księcia Józefa, Działowskiego, Wróblowickiej, Krzemionki, Rybitwy, Niebyłej, Lubockiej, Wadowskiej oraz Karaszewicza-Tokarzewskiego. Rozbudowa sieci żłobków ma zapewnić też nowe miejsca pracy.

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