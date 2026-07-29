Kraków liderem płac wśród miast wojewódzkich. Zatrudnienie jednak spada

Kraków pozostaje liderem wynagrodzeń wśród miast wojewódzkich, ale pozostałe dane z rynku pracy są mniej optymistyczne. W czerwcu 2026 roku przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 11 556,54 zł brutto, podczas gdy zatrudnienie zmniejszyło się o 1,9% rok do roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się aż o 26,8%, a stopa bezrobocia wzrosła z 2,2% do 2,8%.

Statystyka Krakowa

Kraków, czerwiec 2026: najwyższe wynagrodzenia wśród dużych miast, mniej etatów w sektorze przedsiębiorstw

Czerwcowe dane krakowskiego rynku pracy pokazują wzrost wynagrodzeń przy spadku zatrudnienia. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do 11556,54 zł (+5,3% r/r) — to najwyższy poziom wśród 18 porównywanych miast wojewódzkich. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie spadło o 1,9% r/r, do 243,8 tys. etatów, a stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 2,8% (z 2,2% rok wcześniej).

Przeciętne wynagrodzenie brutto 11556,54 zł ▲ 0,8% m/m · ▲ 5,3% r/r Stopa bezrobocia rejestrowanego 2,8% = m/m · ▲ 0,6 p.p. r/r Zarejestrowani bezrobotni 14616 ▼ 1,1% m/m · ▲ 26,8% r/r Przeciętne zatrudnienie 243,8 tys. ▼ 0,1% m/m · ▼ 1,9% r/r

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 243,8 tys. etatów — o 0,1 tys. (0,1%) mniej niż w maju i o 4,8 tys. (1,9%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym najmocniej skurczyło się zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (-0,8%), a przybyło etatów w transporcie i gospodarce magazynowej (+2,1%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (+0,3%).

W skali roku obraz jest wyraźnie zróżnicowany sektorowo: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna straciła aż 15,0% etatów, a transport i gospodarka magazynowa 8,0%, podczas gdy administrowanie i działalność wspierająca zyskało 7,4% etatów, a przemysł 6,4%. Strukturę zatrudnienia, w której dominują informacja i komunikacja (22,5%) oraz przemysł (20,8%), pokazuje poniższy wykres.

Struktura przeciętnego zatrudnienia według sekcji PKD w czerwcu 2026 r. (%)

Bezrobocie rejestrowane

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu czerwca 14616 osób — o 1,1% mniej niż w maju, ale o 26,8% więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 2,8%, czyli tyle samo co w maju i o 0,6 p.p. więcej niż w czerwcu 2025 r. Kobiety stanowiły 6852 osoby, czyli 46,9% ogółu bezrobotnych.

Do urzędu pracy zgłosiło się w czerwcu 1314 nowych bezrobotnych, z czego 43,1% rejestrowało się po raz pierwszy. Z ewidencji wykreślono 1473 osoby, w tym 860 podjęło pracę, a 209 straciło status z powodu braku kontaktu z urzędem przez co najmniej 90 dni. Prawa do zasiłku nie miało aż 86,4% zarejestrowanych. W czerwcu zgłoszono 1061 ofert pracy, a na jedną ofertę przypadało 7 bezrobotnych — tyle samo co w maju i rok wcześniej.

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu miesiąca)

Od 1 czerwca 2025 r. obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620), która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz ofert pracy — może to ograniczać porównywalność danych sprzed i po tej dacie.

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 11556,54 zł — o 0,8% więcej niż w maju i o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Najmocniej w skali roku zyskały administrowanie i działalność wspierająca (+10,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna wraz z działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (po +10,0%). Wzrost odnotowały wszystkie sekcje — najsłabszy, ale wciąż dodatni, wystąpił w budownictwie (+0,5%).

Poniższy wykres pokazuje, jak wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach odbiegają od średniej dla całego sektora przedsiębiorstw w Krakowie. Informacja i komunikacja płaci aż o 42,3% powyżej średniej, a zakwaterowanie i gastronomia — 43,6% poniżej średniej.

Odchylenia względne (%) przeciętnych wynagrodzeń brutto w wybranych sekcjach od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie, czerwiec 2026 r.

Kraków na tle innych miast wojewódzkich

Na tle pozostałych 17 miast wojewódzkich krakowski rynek pracy wyróżnia się przede wszystkim wysokością wynagrodzeń — 11556,54 zł to najwyższy wynik w tym zestawieniu. Stopa bezrobocia (2,8%) i liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy (7) pozostają przy tym na relatywnie korzystnym poziomie.

Miasto Stopa bezrobocia (%) Przeciętne zatrudnienie (tys.) Wynagrodzenie brutto (zł) Bezrobotni na 1 ofertę Białystok 5,9 38,2 7901,95 17 Bydgoszcz 2,8 52,5 8664,23 20 Gdańsk 3,3 121,7 11299,40 10 Gorzów Wlkp. 4,4 19,4 7907,43 11 Katowice 1,8 126,7 11357,33 16 Kielce 5,6 30,2 7829,68 12 Kraków 2,8 243,8 11556,54 7 Lublin 4,3 71,1 8514,16 70 Łódź 5,8 127,4 8644,42 79 Olsztyn 2,9 25,0 8269,50 20 Opole 3,1 28,2 8751,30 6 Poznań 1,6 166,5 10415,78 27 Rzeszów 4,4 43,6 9022,65 21 Szczecin 4,1 57,4 9811,08 23 Toruń 3,8 36,8 8611,68 13 Warszawa 1,6 1106,7 11185,31 16 Wrocław 2,5 195,0 9990,58 8 Zielona Góra 4,3 21,8 8584,12 31

Wnioski

1. Wynagrodzenia w Krakowie najwyższe wśród dużych miast. Przeciętne wynagrodzenie brutto (11556,54 zł) jest najwyższe spośród 18 porównywanych miast wojewódzkich, a jego roczna dynamika (+5,3%) była napędzana głównie przez administrowanie i działalność wspierającą (+10,5%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (+10,0%).

2. Spadek zatrudnienia najgłębszy tam, gdzie płace rosną najszybciej. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna odnotowała jednocześnie największy spadek zatrudnienia r/r (-15,0%) i jeden z najwyższych wzrostów wynagrodzeń (+10,0%) — sygnał, że liczba etatów w tej sekcji maleje przy rosnących stawkach dla pozostających pracowników.

3. Bezrobocie rośnie, ale poziom pozostaje jednym z niższych w kraju. Stopa bezrobocia wzrosła r/r z 2,2% do 2,8% (+0,6 p.p.), jednak wciąż należy do niższych wśród 18 porównywanych miast — niżej mają jedynie Poznań, Warszawa, Katowice i Wrocław. Wskaźnik liczby bezrobotnych na 1 ofertę pracy (7) jest przy tym jednym z najkorzystniejszych w zestawieniu.

Źródło danych: GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, „Statystyka Krakowa 6/2026”, dane wygenerowano według stanu na 24.07.2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.