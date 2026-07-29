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Kraków liderem płac wśród miast wojewódzkich. Zatrudnienie jednak spada

ŹródłoGUS
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Kraków pozostaje liderem wynagrodzeń wśród miast wojewódzkich, ale pozostałe dane z rynku pracy są mniej optymistyczne. W czerwcu 2026 roku przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 11 556,54 zł brutto, podczas gdy zatrudnienie zmniejszyło się o 1,9% rok do roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się aż o 26,8%, a stopa bezrobocia wzrosła z 2,2% do 2,8%.

Statystyka Krakowa

Kraków, czerwiec 2026: najwyższe wynagrodzenia wśród dużych miast, mniej etatów w sektorze przedsiębiorstw

29 lipca 2026 Źródło: Urząd Statystyczny w Krakowie 4 min czytania
Czerwcowe dane krakowskiego rynku pracy pokazują wzrost wynagrodzeń przy spadku zatrudnienia. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do 11556,54 zł (+5,3% r/r) — to najwyższy poziom wśród 18 porównywanych miast wojewódzkich. Jednocześnie przeciętne zatrudnienie spadło o 1,9% r/r, do 243,8 tys. etatów, a stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła do 2,8% (z 2,2% rok wcześniej).
Przeciętne wynagrodzenie brutto
11556,54 zł
▲ 0,8% m/m · ▲ 5,3% r/r
Stopa bezrobocia rejestrowanego
2,8%
= m/m · ▲ 0,6 p.p. r/r
Zarejestrowani bezrobotni
14616
▼ 1,1% m/m · ▲ 26,8% r/r
Przeciętne zatrudnienie
243,8 tys.
▼ 0,1% m/m · ▼ 1,9% r/r

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 243,8 tys. etatów — o 0,1 tys. (0,1%) mniej niż w maju i o 4,8 tys. (1,9%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym najmocniej skurczyło się zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (-0,8%), a przybyło etatów w transporcie i gospodarce magazynowej (+2,1%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (+0,3%).

W skali roku obraz jest wyraźnie zróżnicowany sektorowo: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna straciła aż 15,0% etatów, a transport i gospodarka magazynowa 8,0%, podczas gdy administrowanie i działalność wspierająca zyskało 7,4% etatów, a przemysł 6,4%. Strukturę zatrudnienia, w której dominują informacja i komunikacja (22,5%) oraz przemysł (20,8%), pokazuje poniższy wykres.

Struktura przeciętnego zatrudnienia według sekcji PKD w czerwcu 2026 r. (%)

Bezrobocie rejestrowane

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu czerwca 14616 osób — o 1,1% mniej niż w maju, ale o 26,8% więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 2,8%, czyli tyle samo co w maju i o 0,6 p.p. więcej niż w czerwcu 2025 r. Kobiety stanowiły 6852 osoby, czyli 46,9% ogółu bezrobotnych.

Do urzędu pracy zgłosiło się w czerwcu 1314 nowych bezrobotnych, z czego 43,1% rejestrowało się po raz pierwszy. Z ewidencji wykreślono 1473 osoby, w tym 860 podjęło pracę, a 209 straciło status z powodu braku kontaktu z urzędem przez co najmniej 90 dni. Prawa do zasiłku nie miało aż 86,4% zarejestrowanych. W czerwcu zgłoszono 1061 ofert pracy, a na jedną ofertę przypadało 7 bezrobotnych — tyle samo co w maju i rok wcześniej.

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu miesiąca)
Od 1 czerwca 2025 r. obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620), która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz ofert pracy — może to ograniczać porównywalność danych sprzed i po tej dacie.

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 11556,54 zł — o 0,8% więcej niż w maju i o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Najmocniej w skali roku zyskały administrowanie i działalność wspierająca (+10,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna wraz z działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (po +10,0%). Wzrost odnotowały wszystkie sekcje — najsłabszy, ale wciąż dodatni, wystąpił w budownictwie (+0,5%).

Poniższy wykres pokazuje, jak wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach odbiegają od średniej dla całego sektora przedsiębiorstw w Krakowie. Informacja i komunikacja płaci aż o 42,3% powyżej średniej, a zakwaterowanie i gastronomia — 43,6% poniżej średniej.

Odchylenia względne (%) przeciętnych wynagrodzeń brutto w wybranych sekcjach od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie, czerwiec 2026 r.

Kraków na tle innych miast wojewódzkich

Na tle pozostałych 17 miast wojewódzkich krakowski rynek pracy wyróżnia się przede wszystkim wysokością wynagrodzeń — 11556,54 zł to najwyższy wynik w tym zestawieniu. Stopa bezrobocia (2,8%) i liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy (7) pozostają przy tym na relatywnie korzystnym poziomie.

MiastoStopa bezrobocia (%)Przeciętne zatrudnienie (tys.)Wynagrodzenie brutto (zł)Bezrobotni na 1 ofertę
Białystok5,938,27901,9517
Bydgoszcz2,852,58664,2320
Gdańsk3,3121,711299,4010
Gorzów Wlkp.4,419,47907,4311
Katowice1,8126,711357,3316
Kielce5,630,27829,6812
Kraków2,8243,811556,547
Lublin4,371,18514,1670
Łódź5,8127,48644,4279
Olsztyn2,925,08269,5020
Opole3,128,28751,306
Poznań1,6166,510415,7827
Rzeszów4,443,69022,6521
Szczecin4,157,49811,0823
Toruń3,836,88611,6813
Warszawa1,61106,711185,3116
Wrocław2,5195,09990,588
Zielona Góra4,321,88584,1231

Wnioski

1. Wynagrodzenia w Krakowie najwyższe wśród dużych miast. Przeciętne wynagrodzenie brutto (11556,54 zł) jest najwyższe spośród 18 porównywanych miast wojewódzkich, a jego roczna dynamika (+5,3%) była napędzana głównie przez administrowanie i działalność wspierającą (+10,5%) oraz działalność profesjonalną, naukową i techniczną (+10,0%).
2. Spadek zatrudnienia najgłębszy tam, gdzie płace rosną najszybciej. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna odnotowała jednocześnie największy spadek zatrudnienia r/r (-15,0%) i jeden z najwyższych wzrostów wynagrodzeń (+10,0%) — sygnał, że liczba etatów w tej sekcji maleje przy rosnących stawkach dla pozostających pracowników.
3. Bezrobocie rośnie, ale poziom pozostaje jednym z niższych w kraju. Stopa bezrobocia wzrosła r/r z 2,2% do 2,8% (+0,6 p.p.), jednak wciąż należy do niższych wśród 18 porównywanych miast — niżej mają jedynie Poznań, Warszawa, Katowice i Wrocław. Wskaźnik liczby bezrobotnych na 1 ofertę pracy (7) jest przy tym jednym z najkorzystniejszych w zestawieniu.

Źródło danych: GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, „Statystyka Krakowa 6/2026”, dane wygenerowano według stanu na 24.07.2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.

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