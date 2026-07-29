Kraków liderem płac wśród miast wojewódzkich. Zatrudnienie jednak spada

Kraków pozostaje liderem wynagrodzeń wśród miast wojewódzkich, ale pozostałe dane z rynku pracy są mniej optymistyczne. W czerwcu 2026 roku przeciętna płaca w sektorze przedsiębiorstw wzrosła do 11 556,54 zł brutto, podczas gdy zatrudnienie zmniejszyło się o 1,9% rok do roku. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych zwiększyła się aż o 26,8%, a stopa bezrobocia wzrosła z 2,2% do 2,8%.
Kraków, czerwiec 2026: najwyższe wynagrodzenia wśród dużych miast, mniej etatów w sektorze przedsiębiorstw
Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 243,8 tys. etatów — o 0,1 tys. (0,1%) mniej niż w maju i o 4,8 tys. (1,9%) mniej niż rok wcześniej. W ujęciu miesięcznym najmocniej skurczyło się zatrudnienie w administrowaniu i działalności wspierającej (-0,8%), a przybyło etatów w transporcie i gospodarce magazynowej (+2,1%) oraz w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (+0,3%).
W skali roku obraz jest wyraźnie zróżnicowany sektorowo: działalność profesjonalna, naukowa i techniczna straciła aż 15,0% etatów, a transport i gospodarka magazynowa 8,0%, podczas gdy administrowanie i działalność wspierająca zyskało 7,4% etatów, a przemysł 6,4%. Strukturę zatrudnienia, w której dominują informacja i komunikacja (22,5%) oraz przemysł (20,8%), pokazuje poniższy wykres.
Bezrobocie rejestrowane
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w końcu czerwca 14616 osób — o 1,1% mniej niż w maju, ale o 26,8% więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 2,8%, czyli tyle samo co w maju i o 0,6 p.p. więcej niż w czerwcu 2025 r. Kobiety stanowiły 6852 osoby, czyli 46,9% ogółu bezrobotnych.
Do urzędu pracy zgłosiło się w czerwcu 1314 nowych bezrobotnych, z czego 43,1% rejestrowało się po raz pierwszy. Z ewidencji wykreślono 1473 osoby, w tym 860 podjęło pracę, a 209 straciło status z powodu braku kontaktu z urzędem przez co najmniej 90 dni. Prawa do zasiłku nie miało aż 86,4% zarejestrowanych. W czerwcu zgłoszono 1061 ofert pracy, a na jedną ofertę przypadało 7 bezrobotnych — tyle samo co w maju i rok wcześniej.
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 11556,54 zł — o 0,8% więcej niż w maju i o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Najmocniej w skali roku zyskały administrowanie i działalność wspierająca (+10,5%) oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna wraz z działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją (po +10,0%). Wzrost odnotowały wszystkie sekcje — najsłabszy, ale wciąż dodatni, wystąpił w budownictwie (+0,5%).
Poniższy wykres pokazuje, jak wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach odbiegają od średniej dla całego sektora przedsiębiorstw w Krakowie. Informacja i komunikacja płaci aż o 42,3% powyżej średniej, a zakwaterowanie i gastronomia — 43,6% poniżej średniej.
Kraków na tle innych miast wojewódzkich
Na tle pozostałych 17 miast wojewódzkich krakowski rynek pracy wyróżnia się przede wszystkim wysokością wynagrodzeń — 11556,54 zł to najwyższy wynik w tym zestawieniu. Stopa bezrobocia (2,8%) i liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy (7) pozostają przy tym na relatywnie korzystnym poziomie.
|Miasto
|Stopa bezrobocia (%)
|Przeciętne zatrudnienie (tys.)
|Wynagrodzenie brutto (zł)
|Bezrobotni na 1 ofertę
|Białystok
|5,9
|38,2
|7901,95
|17
|Bydgoszcz
|2,8
|52,5
|8664,23
|20
|Gdańsk
|3,3
|121,7
|11299,40
|10
|Gorzów Wlkp.
|4,4
|19,4
|7907,43
|11
|Katowice
|1,8
|126,7
|11357,33
|16
|Kielce
|5,6
|30,2
|7829,68
|12
|Kraków
|2,8
|243,8
|11556,54
|7
|Lublin
|4,3
|71,1
|8514,16
|70
|Łódź
|5,8
|127,4
|8644,42
|79
|Olsztyn
|2,9
|25,0
|8269,50
|20
|Opole
|3,1
|28,2
|8751,30
|6
|Poznań
|1,6
|166,5
|10415,78
|27
|Rzeszów
|4,4
|43,6
|9022,65
|21
|Szczecin
|4,1
|57,4
|9811,08
|23
|Toruń
|3,8
|36,8
|8611,68
|13
|Warszawa
|1,6
|1106,7
|11185,31
|16
|Wrocław
|2,5
|195,0
|9990,58
|8
|Zielona Góra
|4,3
|21,8
|8584,12
|31
Wnioski
Źródło danych: GUS, Urząd Statystyczny w Krakowie, „Statystyka Krakowa 6/2026”, dane wygenerowano według stanu na 24.07.2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.