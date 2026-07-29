Interwencje straży pożarnej spadły o 12,4%, ale pożarów było więcej – działalność służb ratowniczych w Polsce w 2025 r.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły w 2025 r. 483,2 tys. interwencji – o 12,4% mniej niż rok wcześniej. Spadek ten wynikał niemal wyłącznie ze zdarzeń niezwiązanych z pożarami: liczba miejscowych zagrożeń zmniejszyła się o 19,9%, a fałszywych alarmów o 7,1%, podczas gdy samych pożarów strażacy odnotowali o 13,2% więcej niż w 2024 r. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowane 29 lipca 2026 r., pokazują też wydłużający się czas dojazdu na miejsce zdarzenia oraz rosnącą liczbę interwencji podejmowanych przez ratowników wodnych i górskich.
Najważniejsze dane 2025 r.
- Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej: 483,2 tys. (-12,4% r/r)
- W tym: pożary 117,3 tys. (+13,2%), miejscowe zagrożenia 316,3 tys. (-19,9%), fałszywe alarmy 49,6 tys. (-7,1%)
- Śmierć w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń: 12,9 tys. osób (+8,1%)
- Odsetek dojazdów w czasie do 10 minut: 44,7% (spadek z 52,5% w 2024 r.)
- Akcje ratownictwa wodnego: 2 445 (+28,5%), uratowano 1 578 osób tonących
- Wypadki tonięcia zgłoszone Policji: 327 (-33,0%), zmarło 292 osoby (-34,2%)
- GOPR: 2 744 działania (-1,1%); TOPR: 1 098 działań (-5,1%)
Mniej zdarzeń ogółem, ale więcej pożarów
Jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły w 2025 r. interwencje dotyczące 483,2 tys. zdarzeń na terenie całego kraju – o 12,4% mniej niż w 2024 r. Najwięcej zdarzeń wymagających udziału straży odnotowano w województwie śląskim (66,1 tys.), a najmniej w podlaskim (12,0 tys.). Wskaźnik liczby zdarzeń na 1 000 mieszkańców osiągnął najwyższą wartość w województwie zachodniopomorskim (16,3), a najniższą w mazowieckim (9,8) – różnica sięga niemal 70%.
Mapa 1. Zdarzenia wymagające interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na 1 000 ludności w 2025 r.
Skróty: ZPM – zachodniopomorskie, POM – pomorskie, W-M – warmińsko-mazurskie, LBU – lubuskie, WLK – wielkopolskie, K-P – kujawsko-pomorskie, PDL – podlaskie, ŁDZ – łódzkie, MAZ – mazowieckie, DLN – dolnośląskie, OPO – opolskie, ŚWK – świętokrzyskie, LBL – lubelskie, ŚLĄ – śląskie, MAŁ – małopolskie, PDK – podkarpackie. Mapa uproszczona (kartogram kafelkowy), nie w skali.
Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
W strukturze interwencji dominowały miejscowe zagrożenia (316,3 tys., spadek o 19,9%) oraz pożary (117,3 tys., wzrost o 13,2%); fałszywych alarmów odnotowano 49,6 tys., o 7,1% mniej niż rok wcześniej. Wśród pożarów zdecydowanie przeważały te małe – 112,4 tys., czyli 95,8% ogólnej liczby, a ich liczba wzrosła o 12,7 tys. (12,7%). Pożarów bardzo dużych odnotowano 93 – to wprawdzie zaledwie 0,1% ogółu, ale ich liczba zwiększyła się o 15 zdarzeń, czyli o 19,2%.
|Województwo
|Ogółem
|Pożary
|Miejscowe zagrożenia
|Fałszywe alarmy
|Polska
|483 186
|117 349
|316 254
|49 583
|Śląskie
|66 127
|12 080
|46 149
|7 898
|Mazowieckie
|54 215
|16 989
|31 433
|5 793
|Małopolskie
|41 130
|7 849
|29 395
|3 886
|Dolnośląskie
|39 724
|10 777
|23 784
|5 163
|Wielkopolskie
|38 281
|8 060
|26 123
|4 098
|Podkarpackie
|30 587
|6 996
|22 276
|1 315
|Pomorskie
|30 310
|6 496
|21 132
|2 682
|Kujawsko-pomorskie
|28 096
|6 164
|19 127
|2 805
|Zachodniopomorskie
|26 339
|7 043
|16 346
|2 950
|Lubelskie
|25 046
|7 370
|15 798
|1 878
|Łódzkie
|24 832
|6 127
|15 663
|3 042
|Warmińsko-mazurskie
|20 517
|4 599
|12 942
|2 976
|Świętokrzyskie
|17 062
|5 653
|10 199
|1 210
|Lubuskie
|15 202
|4 376
|9 005
|1 821
|Opolskie
|13 721
|3 135
|9 199
|1 387
|Podlaskie
|11 997
|3 635
|7 683
|679
Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
|Pożary według wielkości, Polska, 2025 r.
|Liczba
|Udział
|Małe
|112 379
|95,8%
|Średnie
|4 497
|3,8%
|Duże
|380
|0,3%
|Bardzo duże
|93
|0,1%
|Razem
|117 349
|100,0%
Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
Najczęstszym rodzajem miejscowego zagrożenia wymagającego interwencji straży pożarnej były zdarzenia w transporcie drogowym (28,9% wszystkich przypadków) oraz te związane z silnymi wiatrami (28,3%). Zdarzenia medyczne stanowiły 18,8%, a spowodowane opadami atmosferycznymi – 11,2%. Łączna liczba miejscowych zagrożeń według rodzaju nie sumuje się do 100%, ponieważ nie wszystkie dane o rodzaju zagrożenia trafiły do systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.
Wykres 1. Miejscowe zagrożenia według rodzaju w 2025 r. (%)
Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
Dłuższy czas dojazdu na miejsce zdarzenia
W działaniach ratowniczych w 2025 r. udział wzięło 3 779,9 tys. strażaków (o 12,9% mniej niż rok wcześniej), w tym 1 990,7 tys. z ochotniczych straży pożarnych (spadek o 9,7%). Wykorzystano 872,0 tys. pojazdów, z czego 734,8 tys. gaśniczych. W wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 12,9 tys. osób – o 8,1% więcej niż w 2024 r. – a 56,6 tys. zostało rannych, o 2,8% mniej.
Pogorszył się przy tym czas reakcji służb: odsetek przyjazdów na miejsce interwencji w czasie nieprzekraczającym 10 minut spadł z 52,5% w 2024 r. do 44,7% w 2025 r., w tym udział dojazdów w czasie do 5 minut zmniejszył się z 16,9% do 13,3%. Aż w 16,4% przypadków czasu dojazdu nie udało się ustalić lub zabrakło danych.
Wykres 2. Zdarzenia według czasu dojazdu na miejsce zdarzenia w 2025 r. (%)
Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
Ratownictwo wodne: więcej akcji i uratowanych, ale mniej wypadków tonięcia
Na koniec 2025 r. zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego posiadało 126 podmiotów, zatrudniających 15 169 ratowników – o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Ratownicy wodni przeprowadzili 2 445 akcji ratowniczych wobec osób tonących (wzrost o 28,5%, czyli o 542 akcje), najwięcej na obszarze wód śródlądowych i przybrzeżnych (1 690 akcji), a najmniej w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (16). Uratowano 1 578 osób tonących – o 1,2% więcej niż w 2024 r.
Wykres 3. Akcje ratownicze wobec osób tonących według miejsca udzielonej pomocy w 2025 r. (%)
Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
Poza bezpośrednim ratowaniem tonących ratownicy wodni podjęli czynności w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy w 7 255 przypadkach (o 17 mniej niż rok wcześniej, najwięcej na pływalniach – 3 453), przeprowadzili 742 działania polegające na transporcie osób poszkodowanych do miejsca, w którym możliwe było podjęcie medycznych czynności ratunkowych, oraz wzięli udział w 554 akcjach poszukiwawczych osób zaginionych na obszarze wodnym.
Jednocześnie liczba samych wypadków tonięcia zgłoszonych Policji wyraźnie spadła – do 327 (o 33,0% mniej niż w 2024 r.), a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 34,2%, do 292 osób, w tym 25 kobiet (o 57,6% mniej niż rok wcześniej). Najwięcej takich wypadków odnotowano w województwie pomorskim (49), a najmniej w świętokrzyskim (3). Wskaźnik wypadków tonięcia na 100 tys. mieszkańców osiągnął najwyższą wartość w województwie warmińsko-mazurskim (3,3), a najniższą w śląskim (0,2).
Mapa 2. Wypadki tonięcia na 100 tys. ludności w 2025 r.
Skróty jak na Mapie 1. Mapa uproszczona (kartogram kafelkowy), nie w skali.
Źródło: dane Komendy Głównej Policji, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
Najwięcej osób utonęło w jeziorach (77, w tym najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim – 30) oraz w rzekach (76, najwięcej w mazowieckim – 14); w morzu utonęło 14 osób, głównie u wybrzeży pomorskiego (9) i zachodniopomorskiego (5). Wśród ofiar utonięć największą grupę – 137 osób – stanowiły osoby powyżej 50. roku życia, a najmniejszą – zaledwie 1 osoba – dzieci do 7. roku życia.
Wykres 4. Ofiary utonięć według grup wieku w 2025 r. (%)
Źródło: dane Komendy Głównej Policji, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
Do najwięcej wypadków tonięcia dochodziło w soboty (60), najmniej – w poniedziałki i czwartki (po 29). W momencie zdarzenia 58 ofiar było w stanie nietrzeźwości, a u 22 osób alkoholu nie stwierdzono; w przypadku aż 212 zdarzeń (72,6% wszystkich utonięć) nie udało się ustalić stanu świadomości ofiary.
GOPR i TOPR: więcej poważnych przypadków mimo mniejszej liczby akcji
Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podjęli w 2025 r. 2 744 działania ratownicze – o 1,1% mniej niż rok wcześniej. Złożyły się na to wyprawy (338), akcje (1 967), interwencje (397) oraz teleinterwencje (42). GOPR pomógł 1 726 osobom rannym (spadek o 3,8%) i 430 osobom, które nagle zachorowały (spadek o 9,1%), a z pomocy skorzystało też 796 osób zgłaszających inny powód wezwania (wzrost o 9,6%). Śmierć podczas interwencji GOPR poniosło 50 osób – o 12,3% mniej niż w roku poprzednim. Wśród ratowanych było 176 obcokrajowców (5,9% wszystkich). Najwięcej osób wymagających pomocy przebywało na terenach górskich otwartych (2 098), najmniej – w jaskiniach (4); śmigłowiec był konieczny podczas 65 wypraw i akcji (2,8%).
Wykres 5. Działania ratownicze GOPR według rodzaju w 2025 r. (%)
Źródło: dane Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podjęło 1 098 działań (spadek o 5,1%): 355 wypraw, 719 akcji i 24 interwencje, w tym 283 z użyciem śmigłowca (25,8% wszystkich działań). Łącznie pomoc otrzymało 1 256 osób, w tym 161 obcokrajowców (12,8%). Ratowano 527 osób z powodu poważnego urazu lub zachorowania (wzrost o 22,6%), 446 osób z powodu lekkiego urazu (spadek o 3,5%) oraz 264 osoby bez obrażeń (spadek o 43,6%). Śmierć poniosło 19 osób – o 17,4% mniej niż w 2024 r. Najczęstszą przyczyną interwencji TOPR był upadek (535 przypadków), a najrzadszą – wysoka temperatura (5); żadnego zdarzenia nie spowodowało rażenie piorunem. Najwięcej osób wymagających pomocy uprawiało turystykę pieszą (1 016).
|Wskaźnik (2025 r.)
|GOPR
|TOPR
|Liczba działań ratowniczych
|2 744 (-1,1%)
|1 098 (-5,1%)
|Osoby, którym udzielono pomocy
|2 952*
|1 256
|W tym obcokrajowcy
|176 (5,9%)
|161 (12,8%)
|Zgony podczas działań
|50 (-12,3%)
|19 (-17,4%)
|Działania z użyciem śmigłowca
|65 (2,8%)
|283 (25,8%)
* W materiale źródłowym GUS pojawia się rozbieżność co do łącznej liczby osób objętych działaniami GOPR: ramka podsumowująca podaje 3 002 osoby, podczas gdy suma kategorii wskazanych w treści (1 726 rannych + 430 nagłych zachorowań + 796 osób z innych powodów) daje 2 952. W tabeli przyjęto wartość 2 952 jako spójną z rozbiciem szczegółowym.
Źródło: dane Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.
Zamachy samobójcze
W 2025 r. zamach samobójczy podjęło 14 935 osób – o 0,3% mniej niż rok wcześniej – z czego 4 776 zakończyło się zgonem (spadek o 1,4%). Na obszarach miejskich odnotowano 9 870 takich zdarzeń, o 25 więcej niż w 2024 r. Wskaźnik zamachów samobójczych na 10 tys. ludności wyniósł w skali kraju 4,0 i był najwyższy w województwie łódzkim (6,7), a najniższy w mazowieckim (2,6). Jako najczęstszą przyczynę wskazywano chorobę psychiczną lub zaburzenia psychiczne (4 512 przypadków).
To wrażliwy temat statystyczny. Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zmaga się z kryzysem psychicznym lub myślami samobójczymi, można uzyskać bezpłatną pomoc pod numerem 116 123 (Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, czynne całodobowo) lub zadzwonić na numer alarmowy 112.
Co z tego wynika
Dane za 2025 r. rysują niejednorodny obraz. Ogólna liczba interwencji straży pożarnej spadła, ale to efekt mniejszej liczby fałszywych alarmów i drobnych miejscowych zagrożeń – samych pożarów, w tym dużych i bardzo dużych, było więcej niż rok wcześniej, a czas dojazdu na miejsce zdarzenia się wydłużył, mimo że w akcjach wzięło udział mniej strażaków, w tym ochotników. Ratownictwo wodne rozwija się – rośnie liczba ratowników, akcji i uratowanych osób – równolegle ze spadkiem liczby samych wypadków tonięcia, co może świadczyć o rosnącej skuteczności prewencji i szybszej reakcji służb. Podobny wzorzec widać w górach: TOPR i GOPR podejmowały nieco mniej działań niż rok wcześniej, ale rosła liczba przypadków poważnych urazów, a malała liczba wezwań bez obrażeń, co sugeruje, że ratownicy górscy coraz częściej interweniują tam, gdzie pomoc jest rzeczywiście niezbędna.
Dane pochodzą z publikacji GUS „Działalność służb ratowniczych w 2025 r.” (Informacje sygnalne), opublikowanej 29 lipca 2026 r. i opracowanej przez Urząd Statystyczny w Krakowie, na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji oraz systemów informacyjnych GOPR i TOPR. Zmiany podano rok do roku, o ile nie zaznaczono inaczej. Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji GUS pt. Działalność służb ratowniczych w 2025 r.