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Interwencje straży pożarnej spadły o 12,4%, ale pożarów było więcej – działalność służb ratowniczych w Polsce w 2025 r.

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Jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły w 2025 roku 483,2 tys. interwencji, czyli o 12,4% mniej niż rok wcześniej. Spadek nie oznacza jednak poprawy wszystkich wskaźników bezpieczeństwa – liczba pożarów wzrosła o 13,2%, zmniejszył się odsetek dojazdów w czasie do 10 minut, a więcej osób zginęło w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń.

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Jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły w 2025 r. 483,2 tys. interwencji – o 12,4% mniej niż rok wcześniej. Spadek ten wynikał niemal wyłącznie ze zdarzeń niezwiązanych z pożarami: liczba miejscowych zagrożeń zmniejszyła się o 19,9%, a fałszywych alarmów o 7,1%, podczas gdy samych pożarów strażacy odnotowali o 13,2% więcej niż w 2024 r. Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego, opublikowane 29 lipca 2026 r., pokazują też wydłużający się czas dojazdu na miejsce zdarzenia oraz rosnącą liczbę interwencji podejmowanych przez ratowników wodnych i górskich.

Najważniejsze dane 2025 r.

  • Interwencje jednostek ochrony przeciwpożarowej: 483,2 tys. (-12,4% r/r)
  • W tym: pożary 117,3 tys. (+13,2%), miejscowe zagrożenia 316,3 tys. (-19,9%), fałszywe alarmy 49,6 tys. (-7,1%)
  • Śmierć w wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń: 12,9 tys. osób (+8,1%)
  • Odsetek dojazdów w czasie do 10 minut: 44,7% (spadek z 52,5% w 2024 r.)
  • Akcje ratownictwa wodnego: 2 445 (+28,5%), uratowano 1 578 osób tonących
  • Wypadki tonięcia zgłoszone Policji: 327 (-33,0%), zmarło 292 osoby (-34,2%)
  • GOPR: 2 744 działania (-1,1%); TOPR: 1 098 działań (-5,1%)

Mniej zdarzeń ogółem, ale więcej pożarów

Jednostki ochrony przeciwpożarowej podjęły w 2025 r. interwencje dotyczące 483,2 tys. zdarzeń na terenie całego kraju – o 12,4% mniej niż w 2024 r. Najwięcej zdarzeń wymagających udziału straży odnotowano w województwie śląskim (66,1 tys.), a najmniej w podlaskim (12,0 tys.). Wskaźnik liczby zdarzeń na 1 000 mieszkańców osiągnął najwyższą wartość w województwie zachodniopomorskim (16,3), a najniższą w mazowieckim (9,8) – różnica sięga niemal 70%.

Mapa 1. Zdarzenia wymagające interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej na 1 000 ludności w 2025 r.

ZPM16,3POM12,8W-M15,3LBU15,7WLK11,0K-P14,2PDL10,6ŁDZ10,6MAZ9,8DLN13,9OPO14,8ŚWK14,8LBL12,6ŚLĄ15,5MAŁ12,0PDK14,9
14,6–16,3 (7 woj.) 13,0–14,5 (2 woj.) 11,4–12,9 (3 woj.) 9,8–11,3 (4 woj.)

Skróty: ZPM – zachodniopomorskie, POM – pomorskie, W-M – warmińsko-mazurskie, LBU – lubuskie, WLK – wielkopolskie, K-P – kujawsko-pomorskie, PDL – podlaskie, ŁDZ – łódzkie, MAZ – mazowieckie, DLN – dolnośląskie, OPO – opolskie, ŚWK – świętokrzyskie, LBL – lubelskie, ŚLĄ – śląskie, MAŁ – małopolskie, PDK – podkarpackie. Mapa uproszczona (kartogram kafelkowy), nie w skali.

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

W strukturze interwencji dominowały miejscowe zagrożenia (316,3 tys., spadek o 19,9%) oraz pożary (117,3 tys., wzrost o 13,2%); fałszywych alarmów odnotowano 49,6 tys., o 7,1% mniej niż rok wcześniej. Wśród pożarów zdecydowanie przeważały te małe – 112,4 tys., czyli 95,8% ogólnej liczby, a ich liczba wzrosła o 12,7 tys. (12,7%). Pożarów bardzo dużych odnotowano 93 – to wprawdzie zaledwie 0,1% ogółu, ale ich liczba zwiększyła się o 15 zdarzeń, czyli o 19,2%.

WojewództwoOgółemPożaryMiejscowe zagrożeniaFałszywe alarmy
Polska483 186117 349316 25449 583
Śląskie66 12712 08046 1497 898
Mazowieckie54 21516 98931 4335 793
Małopolskie41 1307 84929 3953 886
Dolnośląskie39 72410 77723 7845 163
Wielkopolskie38 2818 06026 1234 098
Podkarpackie30 5876 99622 2761 315
Pomorskie30 3106 49621 1322 682
Kujawsko-pomorskie28 0966 16419 1272 805
Zachodniopomorskie26 3397 04316 3462 950
Lubelskie25 0467 37015 7981 878
Łódzkie24 8326 12715 6633 042
Warmińsko-mazurskie20 5174 59912 9422 976
Świętokrzyskie17 0625 65310 1991 210
Lubuskie15 2024 3769 0051 821
Opolskie13 7213 1359 1991 387
Podlaskie11 9973 6357 683679

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Pożary według wielkości, Polska, 2025 r.LiczbaUdział
Małe112 37995,8%
Średnie4 4973,8%
Duże3800,3%
Bardzo duże930,1%
Razem117 349100,0%

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Najczęstszym rodzajem miejscowego zagrożenia wymagającego interwencji straży pożarnej były zdarzenia w transporcie drogowym (28,9% wszystkich przypadków) oraz te związane z silnymi wiatrami (28,3%). Zdarzenia medyczne stanowiły 18,8%, a spowodowane opadami atmosferycznymi – 11,2%. Łączna liczba miejscowych zagrożeń według rodzaju nie sumuje się do 100%, ponieważ nie wszystkie dane o rodzaju zagrożenia trafiły do systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej.

Wykres 1. Miejscowe zagrożenia według rodzaju w 2025 r. (%)

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Dłuższy czas dojazdu na miejsce zdarzenia

W działaniach ratowniczych w 2025 r. udział wzięło 3 779,9 tys. strażaków (o 12,9% mniej niż rok wcześniej), w tym 1 990,7 tys. z ochotniczych straży pożarnych (spadek o 9,7%). Wykorzystano 872,0 tys. pojazdów, z czego 734,8 tys. gaśniczych. W wyniku pożarów i miejscowych zagrożeń śmierć poniosło 12,9 tys. osób – o 8,1% więcej niż w 2024 r. – a 56,6 tys. zostało rannych, o 2,8% mniej.

Pogorszył się przy tym czas reakcji służb: odsetek przyjazdów na miejsce interwencji w czasie nieprzekraczającym 10 minut spadł z 52,5% w 2024 r. do 44,7% w 2025 r., w tym udział dojazdów w czasie do 5 minut zmniejszył się z 16,9% do 13,3%. Aż w 16,4% przypadków czasu dojazdu nie udało się ustalić lub zabrakło danych.

Wykres 2. Zdarzenia według czasu dojazdu na miejsce zdarzenia w 2025 r. (%)

Źródło: dane Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Ratownictwo wodne: więcej akcji i uratowanych, ale mniej wypadków tonięcia

Na koniec 2025 r. zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego posiadało 126 podmiotów, zatrudniających 15 169 ratowników – o 5,3% więcej niż rok wcześniej. Ratownicy wodni przeprowadzili 2 445 akcji ratowniczych wobec osób tonących (wzrost o 28,5%, czyli o 542 akcje), najwięcej na obszarze wód śródlądowych i przybrzeżnych (1 690 akcji), a najmniej w miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (16). Uratowano 1 578 osób tonących – o 1,2% więcej niż w 2024 r.

Wykres 3. Akcje ratownicze wobec osób tonących według miejsca udzielonej pomocy w 2025 r. (%)

Źródło: dane Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Poza bezpośrednim ratowaniem tonących ratownicy wodni podjęli czynności w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy w 7 255 przypadkach (o 17 mniej niż rok wcześniej, najwięcej na pływalniach – 3 453), przeprowadzili 742 działania polegające na transporcie osób poszkodowanych do miejsca, w którym możliwe było podjęcie medycznych czynności ratunkowych, oraz wzięli udział w 554 akcjach poszukiwawczych osób zaginionych na obszarze wodnym.

Jednocześnie liczba samych wypadków tonięcia zgłoszonych Policji wyraźnie spadła – do 327 (o 33,0% mniej niż w 2024 r.), a liczba ofiar śmiertelnych zmniejszyła się o 34,2%, do 292 osób, w tym 25 kobiet (o 57,6% mniej niż rok wcześniej). Najwięcej takich wypadków odnotowano w województwie pomorskim (49), a najmniej w świętokrzyskim (3). Wskaźnik wypadków tonięcia na 100 tys. mieszkańców osiągnął najwyższą wartość w województwie warmińsko-mazurskim (3,3), a najniższą w śląskim (0,2).

Mapa 2. Wypadki tonięcia na 100 tys. ludności w 2025 r.

ZPM1,6POM2,1W-M3,3LBU1,3WLK0,4K-P0,7PDL1,9ŁDZ0,7MAZ0,6DLN1,1OPO0,9ŚWK0,3LBL0,9ŚLĄ0,2MAŁ0,5PDK0,5
2,6–3,3 (1 woj.) 1,8–2,5 (2 woj.) 1,0–1,7 (3 woj.) 0,2–0,9 (10 woj.)

Skróty jak na Mapie 1. Mapa uproszczona (kartogram kafelkowy), nie w skali.

Źródło: dane Komendy Głównej Policji, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Najwięcej osób utonęło w jeziorach (77, w tym najwięcej w województwie warmińsko-mazurskim – 30) oraz w rzekach (76, najwięcej w mazowieckim – 14); w morzu utonęło 14 osób, głównie u wybrzeży pomorskiego (9) i zachodniopomorskiego (5). Wśród ofiar utonięć największą grupę – 137 osób – stanowiły osoby powyżej 50. roku życia, a najmniejszą – zaledwie 1 osoba – dzieci do 7. roku życia.

Wykres 4. Ofiary utonięć według grup wieku w 2025 r. (%)

Źródło: dane Komendy Głównej Policji, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Do najwięcej wypadków tonięcia dochodziło w soboty (60), najmniej – w poniedziałki i czwartki (po 29). W momencie zdarzenia 58 ofiar było w stanie nietrzeźwości, a u 22 osób alkoholu nie stwierdzono; w przypadku aż 212 zdarzeń (72,6% wszystkich utonięć) nie udało się ustalić stanu świadomości ofiary.

GOPR i TOPR: więcej poważnych przypadków mimo mniejszej liczby akcji

Ratownicy Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego podjęli w 2025 r. 2 744 działania ratownicze – o 1,1% mniej niż rok wcześniej. Złożyły się na to wyprawy (338), akcje (1 967), interwencje (397) oraz teleinterwencje (42). GOPR pomógł 1 726 osobom rannym (spadek o 3,8%) i 430 osobom, które nagle zachorowały (spadek o 9,1%), a z pomocy skorzystało też 796 osób zgłaszających inny powód wezwania (wzrost o 9,6%). Śmierć podczas interwencji GOPR poniosło 50 osób – o 12,3% mniej niż w roku poprzednim. Wśród ratowanych było 176 obcokrajowców (5,9% wszystkich). Najwięcej osób wymagających pomocy przebywało na terenach górskich otwartych (2 098), najmniej – w jaskiniach (4); śmigłowiec był konieczny podczas 65 wypraw i akcji (2,8%).

Wykres 5. Działania ratownicze GOPR według rodzaju w 2025 r. (%)

Źródło: dane Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe podjęło 1 098 działań (spadek o 5,1%): 355 wypraw, 719 akcji i 24 interwencje, w tym 283 z użyciem śmigłowca (25,8% wszystkich działań). Łącznie pomoc otrzymało 1 256 osób, w tym 161 obcokrajowców (12,8%). Ratowano 527 osób z powodu poważnego urazu lub zachorowania (wzrost o 22,6%), 446 osób z powodu lekkiego urazu (spadek o 3,5%) oraz 264 osoby bez obrażeń (spadek o 43,6%). Śmierć poniosło 19 osób – o 17,4% mniej niż w 2024 r. Najczęstszą przyczyną interwencji TOPR był upadek (535 przypadków), a najrzadszą – wysoka temperatura (5); żadnego zdarzenia nie spowodowało rażenie piorunem. Najwięcej osób wymagających pomocy uprawiało turystykę pieszą (1 016).

Wskaźnik (2025 r.)GOPRTOPR
Liczba działań ratowniczych2 744 (-1,1%)1 098 (-5,1%)
Osoby, którym udzielono pomocy2 952*1 256
W tym obcokrajowcy176 (5,9%)161 (12,8%)
Zgony podczas działań50 (-12,3%)19 (-17,4%)
Działania z użyciem śmigłowca65 (2,8%)283 (25,8%)

* W materiale źródłowym GUS pojawia się rozbieżność co do łącznej liczby osób objętych działaniami GOPR: ramka podsumowująca podaje 3 002 osoby, podczas gdy suma kategorii wskazanych w treści (1 726 rannych + 430 nagłych zachorowań + 796 osób z innych powodów) daje 2 952. W tabeli przyjęto wartość 2 952 jako spójną z rozbiciem szczegółowym.

Źródło: dane Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, za: GUS, Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

Zamachy samobójcze

W 2025 r. zamach samobójczy podjęło 14 935 osób – o 0,3% mniej niż rok wcześniej – z czego 4 776 zakończyło się zgonem (spadek o 1,4%). Na obszarach miejskich odnotowano 9 870 takich zdarzeń, o 25 więcej niż w 2024 r. Wskaźnik zamachów samobójczych na 10 tys. ludności wyniósł w skali kraju 4,0 i był najwyższy w województwie łódzkim (6,7), a najniższy w mazowieckim (2,6). Jako najczęstszą przyczynę wskazywano chorobę psychiczną lub zaburzenia psychiczne (4 512 przypadków).

To wrażliwy temat statystyczny. Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia zmaga się z kryzysem psychicznym lub myślami samobójczymi, można uzyskać bezpłatną pomoc pod numerem 116 123 (Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym, czynne całodobowo) lub zadzwonić na numer alarmowy 112.

Co z tego wynika

Dane za 2025 r. rysują niejednorodny obraz. Ogólna liczba interwencji straży pożarnej spadła, ale to efekt mniejszej liczby fałszywych alarmów i drobnych miejscowych zagrożeń – samych pożarów, w tym dużych i bardzo dużych, było więcej niż rok wcześniej, a czas dojazdu na miejsce zdarzenia się wydłużył, mimo że w akcjach wzięło udział mniej strażaków, w tym ochotników. Ratownictwo wodne rozwija się – rośnie liczba ratowników, akcji i uratowanych osób – równolegle ze spadkiem liczby samych wypadków tonięcia, co może świadczyć o rosnącej skuteczności prewencji i szybszej reakcji służb. Podobny wzorzec widać w górach: TOPR i GOPR podejmowały nieco mniej działań niż rok wcześniej, ale rosła liczba przypadków poważnych urazów, a malała liczba wezwań bez obrażeń, co sugeruje, że ratownicy górscy coraz częściej interweniują tam, gdzie pomoc jest rzeczywiście niezbędna.

Dane pochodzą z publikacji GUS „Działalność służb ratowniczych w 2025 r.” (Informacje sygnalne), opublikowanej 29 lipca 2026 r. i opracowanej przez Urząd Statystyczny w Krakowie, na podstawie danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji oraz systemów informacyjnych GOPR i TOPR. Zmiany podano rok do roku, o ile nie zaznaczono inaczej. Opracowanie własne na podstawie danych z publikacji GUS pt. Działalność służb ratowniczych w 2025 r.

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