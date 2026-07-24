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Turyści zagraniczni odpowiadali za jedną piątą ruchu noclegowego w Polsce. Najwięcej przyjechało z Niemiec

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W maju 2026 roku z polskich obiektów noclegowych skorzystało ponad 4,09 mln turystów, w tym 840,2 tys. gości zagranicznych. Cudzoziemcy stanowili 20,5 proc. wszystkich korzystających z bazy noclegowej, a zdecydowanie największą grupę tworzyli turyści z Niemiec. Hotele wybrało ponad 86 proc. zagranicznych odwiedzających – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego.

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Niemcy pozostają zdecydowanie największym rynkiem źródłowym turystów zagranicznych odwiedzających Polskę – w maju 2026 r. skorzystali z krajowej bazy noclegowej częściej niż turyści z Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA razem wzięci.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego o turystach zagranicznych w obiektach noclegowych wynika, że w maju 2026 r. z bazy noclegowej w Polsce skorzystało łącznie 4 090 392 turystów, z czego 3 250 201 to turyści krajowi, a 840 191 – zagraniczni. Turyści zagraniczni odpowiadali więc za 20,5 proc. wszystkich korzystających.

Hotele wybiera ponad trzy czwarte turystów

Z obiektów hotelowych skorzystało w maju 3 137 201 turystów, czyli 76,7 proc. wszystkich korzystających z bazy noclegowej. Wśród turystów zagranicznych odsetek ten był wyraźnie wyższy i wyniósł 86,4 proc. (725 918 osób), podczas gdy wśród turystów krajowych – 74,2 proc. (2 411 283 osoby). Łączna liczba udzielonych noclegów wyniosła w maju 9 259 200, z czego 1 849 905 (20,0 proc.) przypadło na turystów zagranicznych.

Maj 2026 r. w liczbach

4 090 392 turystów ogółem (w tym 840 191 zagranicznych) · 3 137 201 korzystających z hoteli · 9 259 200 udzielonych noclegów ogółem (w tym 1 849 905 turystom zagranicznym)

Niemcy zdecydowanym liderem wśród rynków zagranicznych

Wśród turystów zagranicznych zdecydowanie dominują przyjezdni z Niemiec – 212 936 osób, czyli 25,3 proc. wszystkich turystów zagranicznych w maju. To ponad dwa razy więcej niż z Ukrainy (74 851) i niemal trzy razy więcej niż z Wielkiej Brytanii (72 840) czy USA (69 307). W pierwszej dziesiątce rynków źródłowych znalazły się też Czechy (45 869), Włochy (31 927), Litwa (23 127), Francja (21 307), Holandia (21 221) i Hiszpania (20 179).

10 największych zagranicznych rynków źródłowych turystów w Polsce – maj 2026 (liczba turystów)

Źródło: GUS, Turyści zagraniczni według wybranych krajów w maju 2026 r.

Różna długość pobytu w zależności od kraju pochodzenia

Relacja liczby udzielonych noclegów do liczby turystów z danego kraju pozwala oszacować przeciętną długość pobytu. Wśród największych rynków najdłużej w Polsce zatrzymywali się turyści z Niemiec – średnio 2,63 noclegu na osobę. Najkrócej – turyści z Litwy, średnio 1,51 noclegu, co może odzwierciedlać bliskość geograficzną i częstsze krótkie, przygraniczne wyjazdy. Dla porównania średnia dla USA wyniosła 2,02, dla Wielkiej Brytanii 2,21, a dla Czech 2,11 noclegu na osobę.

Przeciętna liczba noclegów na turystę wśród 10 największych rynków źródłowych – maj 2026

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (liczba noclegów / liczba turystów).

Najmniejsze rynki źródłowe

Na przeciwnym biegunie zestawienia znalazły się kraje o marginalnej, ale odnotowanej obecności w polskiej bazie noclegowej. Najmniej turystów przyjechało w maju z Kataru (133 osoby), Hongkongu (411) i Malty (466). To wielkości o dwa-trzy rzędy wielkości mniejsze niż wiodące rynki europejskie.

KrajLiczba turystówW tym w hotelach
Katar133132
Hongkong411382
Malta466435
Luksemburg896867
Cypr920874

Źródło: GUS, Turyści zagraniczni według wybranych krajów w maju 2026 r.

Metodologia

Dane obejmują turystów korzystających z turystycznych obiektów noclegowych objętych badaniem GUS w maju 2026 r. i dotyczą wyłącznie zarejestrowanej bazy noclegowej, nie wszystkich przyjazdów do Polski (np. wizyt jednodniowych czy pobytów w kwaterach niezgłoszonych do badania). Zestawienie nie zawiera danych za poprzednie miesiące ani analogiczny okres roku ubiegłego, dlatego artykuł nie odnosi się do zmian r/r ani m/m.

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