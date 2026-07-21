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Polska ma 37,33 mln mieszkańców. Ludności ubywa, największe spadki na Śląsku

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Zmiany demograficzne w Polsce coraz wyraźniej dzielą kraj na regiony tracące mieszkańców oraz dynamiczne obszary metropolitalne, które nadal przyciągają nowych mieszkańców. Najnowsze dane GUS pokazują, gdzie spadki są największe i które miasta oraz powiaty pozostają wyjątkami od ogólnopolskiego trendu.

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Na początku 2026 roku Polskę zamieszkiwało 37,33 mln osób. To o 156,6 tys. mniej niż rok wcześniej, co potwierdza utrzymujący się spadek liczby ludności. Najnowsze statystyki pokazują jednocześnie, że wzrost liczby mieszkańców koncentruje się głównie w największych aglomeracjach i ich bezpośrednim otoczeniu.

Dane według stanu na 1 stycznia 2026 r.
37 332,5tys. osób
ludność Polski na 1.01.2026 r.
−156,6tys. / −0,4%
zmiana liczby ludności rok do roku

Ludność województw: wzrost tylko w Małopolsce

W porównaniu z początkiem 2025 r. liczba ludności zmniejszyła się w 15 z 16 województw. Jedynym regionem z niewielkim wzrostem było województwo małopolskie (+0,3 tys. osób). Największe spadki odnotowano w województwach: śląskim (−29,6 tys.), łódzkim (−17,1 tys.) i lubelskim (−15,7 tys.). Najmniejsze ubytki wystąpiły w pomorskim (−1,1 tys.) i mazowieckim (−2,5 tys.). Mazowieckie pozostaje przy tym najludniejszym województwem w Polsce.

Gęstość zaludnienia w województwach

Różnice między regionami pozostają bardzo duże. Najwyższą gęstość zaludnienia ma województwo śląskie – 346 osób na km². Na drugim biegunie znajdują się województwa warmińsko-mazurskie (55 osób na km²) i podlaskie (56 osób na km²). Mazowieckie, mimo największej liczby mieszkańców, zajmuje pod względem gęstości zaludnienia trzecie miejsce, za śląskim i małopolskim.

Ładowanie mapy województw…
powyżej 250 os./km² 120–250 os./km² 90–119 os./km² 65–89 os./km² poniżej 65 os./km²

Granice województw odwzorowano na podstawie danych Państwowego Rejestru Granic. Kolor oznacza liczbę mieszkańców na 1 km² według stanu na 1.01.2026 r. Najedź kursorem na region, aby zobaczyć jego nazwę i wartość.

Ludność według rodzaju gminy

W gminach miejskich mieszkało 17,72 mln osób, w gminach wiejskich 10,33 mln, a w gminach miejsko-wiejskich 9,29 mln.

W skali roku liczba ludności zmniejszyła się zarówno w miastach (−121,7 tys.), jak i na obszarach wiejskich (−34,9 tys.). Przy porównywaniu obu kategorii trzeba jednak uwzględnić wpływ zmian administracyjnych. Utworzenie sześciu nowych miast oraz korekty granic zwiększyły liczbę mieszkańców zaliczanych do ludności miejskiej kosztem kategorii obszarów wiejskich.

Wzrost ludności skupia się wokół metropolii

Na poziomie powiatów wzrost liczby ludności odnotowano tylko w 37 z 380 jednostek. Największe przyrosty wystąpiły w Krakowie (+7,4 tys.), powiecie poznańskim (+5,1 tys.) i wrocławskim (+3,4 tys.), a także w Warszawie (+2,9 tys.) oraz sąsiadujących z nią powiatach piaseczyńskim (+2,6 tys.) i wołomińskim (+2,1 tys.).

Podobny układ widać na poziomie gmin. Wzrosty występowały m.in. w Grodzisku Mazowieckim, Lesznowoli, Raszynie i Radzyminie w otoczeniu Warszawy, w Kosakowie, Żukowie, Szemudzie i Wejherowie wokół Trójmiasta, w Długołęce, Czernicy i Miękini pod Wrocławiem, w Dopiewie, Kórniku, Rokietnicy i Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem oraz w Wieliczce pod Krakowem.

Najważniejszy wniosek: dane GUS pokazują, że wzrost liczby ludności koncentruje się w największych obszarach metropolitalnych i ich bezpośrednim otoczeniu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie miasta centralne tracą mieszkańców – wśród jednostek z największym wzrostem znajdują się m.in. Kraków i Warszawa. Dla rynku mieszkaniowego, transportu i usług publicznych oznacza to konieczność analizowania całych obszarów funkcjonalnych, a nie wyłącznie granic administracyjnych największych miast.

Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2026 r. Granice na mapie: dane PRG/GUGiK udostępniane w usłudze mapowej GIOŚ. Opracowanie własne ceo.com.pl.

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