Na początku 2026 roku Polskę zamieszkiwało 37,33 mln osób. To o 156,6 tys. mniej niż rok wcześniej, co potwierdza utrzymujący się spadek liczby ludności. Najnowsze statystyki pokazują jednocześnie, że wzrost liczby mieszkańców koncentruje się głównie w największych aglomeracjach i ich bezpośrednim otoczeniu.
Ludność województw: wzrost tylko w Małopolsce
W porównaniu z początkiem 2025 r. liczba ludności zmniejszyła się w 15 z 16 województw. Jedynym regionem z niewielkim wzrostem było województwo małopolskie (+0,3 tys. osób). Największe spadki odnotowano w województwach: śląskim (−29,6 tys.), łódzkim (−17,1 tys.) i lubelskim (−15,7 tys.). Najmniejsze ubytki wystąpiły w pomorskim (−1,1 tys.) i mazowieckim (−2,5 tys.). Mazowieckie pozostaje przy tym najludniejszym województwem w Polsce.
Gęstość zaludnienia w województwach
Różnice między regionami pozostają bardzo duże. Najwyższą gęstość zaludnienia ma województwo śląskie – 346 osób na km². Na drugim biegunie znajdują się województwa warmińsko-mazurskie (55 osób na km²) i podlaskie (56 osób na km²). Mazowieckie, mimo największej liczby mieszkańców, zajmuje pod względem gęstości zaludnienia trzecie miejsce, za śląskim i małopolskim.
Ludność według rodzaju gminy
W gminach miejskich mieszkało 17,72 mln osób, w gminach wiejskich 10,33 mln, a w gminach miejsko-wiejskich 9,29 mln.
W skali roku liczba ludności zmniejszyła się zarówno w miastach (−121,7 tys.), jak i na obszarach wiejskich (−34,9 tys.). Przy porównywaniu obu kategorii trzeba jednak uwzględnić wpływ zmian administracyjnych. Utworzenie sześciu nowych miast oraz korekty granic zwiększyły liczbę mieszkańców zaliczanych do ludności miejskiej kosztem kategorii obszarów wiejskich.
Wzrost ludności skupia się wokół metropolii
Na poziomie powiatów wzrost liczby ludności odnotowano tylko w 37 z 380 jednostek. Największe przyrosty wystąpiły w Krakowie (+7,4 tys.), powiecie poznańskim (+5,1 tys.) i wrocławskim (+3,4 tys.), a także w Warszawie (+2,9 tys.) oraz sąsiadujących z nią powiatach piaseczyńskim (+2,6 tys.) i wołomińskim (+2,1 tys.).
Podobny układ widać na poziomie gmin. Wzrosty występowały m.in. w Grodzisku Mazowieckim, Lesznowoli, Raszynie i Radzyminie w otoczeniu Warszawy, w Kosakowie, Żukowie, Szemudzie i Wejherowie wokół Trójmiasta, w Długołęce, Czernicy i Miękini pod Wrocławiem, w Dopiewie, Kórniku, Rokietnicy i Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem oraz w Wieliczce pod Krakowem.
Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2026 r. Granice na mapie: dane PRG/GUGiK udostępniane w usłudze mapowej GIOŚ. Opracowanie własne ceo.com.pl.