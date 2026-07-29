Rzeszów: zatrudnienie spada, płace rosną, a bezrobocie się zwiększa

W czerwcu 2026 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 1,2% niższe niż rok wcześniej, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 7,1%. Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 9022,65 zł brutto, czyli o 6,4% rok do roku.

Statystyka Rzeszowa

Rzeszów, czerwiec 2026: rynek pracy — wyższe wynagrodzenia, wyższe bezrobocie, mniej etatów

Czerwcowe dane rzeszowskiego rynku pracy pokazują wzrost wynagrodzeń przy jednoczesnym pogorszeniu części wskaźników zatrudnienia. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło do 9022,65 zł (+6,4% r/r), stopa bezrobocia rejestrowanego podniosła się do 4,4% (wobec 4,1% rok wcześniej), a przeciętne zatrudnienie spadło o 1,2% r/r, do 43,6 tys. etatów.

Przeciętne wynagrodzenie brutto 9022,65 zł ▲ 0,1% m/m · ▲ 6,4% r/r Stopa bezrobocia rejestrowanego 4,4% = m/m · ▲ 0,3 p.p. r/r Zarejestrowani bezrobotni 5446 ▼ 0,4% m/m · ▲ 7,1% r/r Przeciętne zatrudnienie 43,6 tys. = m/m · ▼ 1,2% r/r

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 43,6 tys. etatów i pozostało praktycznie na poziomie z maja, natomiast w skali roku było niższe o 1,2% (0,5 tys. osób). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie skurczyło się najmocniej w zakwaterowaniu i gastronomii (-1,7%) oraz w budownictwie (-1,6%), a przybyło etatów w przemyśle i transporcie (po +0,5%).

W skali roku obraz jest bardziej zróżnicowany sektorowo: administrowanie i działalność wspierająca straciło aż 9,9% etatów, a handel 2,8%, podczas gdy transport i gospodarka magazynowa urosły o 8,7%, a informacja i komunikacja o 4,8%. Strukturę zatrudnienia w mieście wciąż zdominowanego przez przemysł (37,4% etatów) i handel (22,8%) pokazuje poniższy wykres.

Struktura przeciętnego zatrudnienia według sekcji PKD w czerwcu 2026 r. (%)

Bezrobocie rejestrowane

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła w końcu czerwca 5446 osób — o 0,4% mniej niż w maju, ale o 7,1% więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,4%, czyli tyle samo co w maju i o 0,3 p.p. więcej niż w czerwcu 2025 r. Kobiety stanowiły 2726 osób, czyli 50,1% ogółu bezrobotnych — udział ten rośnie nieprzerwanie od roku (49,3% przed rokiem).

Do urzędu pracy zgłosiło się w czerwcu 486 nowych bezrobotnych, z czego 33,3% rejestrowało się po raz pierwszy. Z ewidencji wykreślono 506 osób, w tym 360 podjęło pracę, a 30 straciło status z powodu braku kontaktu z urzędem przez co najmniej 90 dni. Prawa do zasiłku nie miało aż 88,0% zarejestrowanych. W czerwcu zgłoszono 442 oferty pracy, a na jedną ofertę przypadało 21 bezrobotnych — mniej niż w maju (27), ale więcej niż rok wcześniej (19).

Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (stan w końcu miesiąca)

Od 1 czerwca 2025 r. obowiązuje nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620), która zmieniła zasady rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz ofert pracy — może to ograniczać porównywalność danych sprzed i po tej dacie.

Wynagrodzenia

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 9022,65 zł — o 0,1% więcej niż w maju i o 6,4% więcej niż rok wcześniej. Najmocniej w skali roku zyskała informacja i komunikacja (+10,3%) oraz przemysł (+7,9%), a jedynymi sekcjami ze spadkiem wynagrodzeń r/r były obsługa rynku nieruchomości i administrowanie (po -0,9%).

Poniższy wykres pokazuje, jak wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach odbiegają od średniej dla całego sektora przedsiębiorstw w Rzeszowie. Informacja i komunikacja płaci aż o 55,3% powyżej średniej, a na przeciwnym biegunie administrowanie i działalność wspierająca oraz zakwaterowanie i gastronomia — odpowiednio 34,5% i 34,1% poniżej średniej.

Odchylenia względne (%) przeciętnych wynagrodzeń brutto w wybranych sekcjach od średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w Rzeszowie, czerwiec 2026 r.

Rzeszów na tle innych miast wojewódzkich

Na tle pozostałych 17 miast wojewódzkich rzeszowski rynek pracy wypada przeciętnie: stopa bezrobocia (4,4%) jest wyższa niż w większości dużych miast, a wynagrodzenie brutto (9022,65 zł) plasuje się w dolnej połowie zestawienia.

Miasto Stopa bezrobocia (%) Przeciętne zatrudnienie (tys.) Wynagrodzenie brutto (zł) Bezrobotni na 1 ofertę Białystok 5,9 38,2 7901,95 17 Bydgoszcz 2,8 52,5 8664,23 20 Gdańsk 3,3 121,7 11299,40 10 Gorzów Wlkp. 4,4 19,4 7907,43 11 Katowice 1,8 126,7 11357,33 16 Kielce 5,6 30,2 7829,68 12 Kraków 2,8 243,8 11556,54 7 Lublin 4,3 71,1 8514,16 70 Łódź 5,8 127,4 8644,42 79 Olsztyn 2,9 25,0 8269,50 20 Opole 3,1 28,2 8751,30 6 Poznań 1,6 166,5 10415,78 27 Rzeszów 4,4 43,6 9022,65 21 Szczecin 4,1 57,4 9811,08 23 Toruń 3,8 36,8 8611,68 13 Warszawa 1,6 1106,7 11185,31 16 Wrocław 2,5 195,0 9990,58 8 Zielona Góra 4,3 21,8 8584,12 31

Wnioski

1. Wynagrodzenia rosną szybciej niż zatrudnienie. Przeciętne wynagrodzenie brutto zwiększyło się o 6,4% r/r, podczas gdy liczba etatów w sektorze przedsiębiorstw spadła o 1,2% r/r. Najlepiej widać to w informacji i komunikacji, gdzie jednocześnie rosły płace (+10,3% r/r) i zatrudnienie (+4,8% r/r), oraz w administrowaniu i działalności wspierającej, gdzie zatrudnienie skurczyło się o niemal 10% r/r.

2. Bezrobocie rośnie w skali roku, ale sytuacja poprawiła się względem maja. Stopa bezrobocia (4,4%) jest o 0,3 p.p. wyższa niż rok wcześniej, jednak liczba bezrobotnych przypadających na jedną ofertę pracy spadła w czerwcu do 21 z 27 w maju — mimo to nadal wyraźnie powyżej poziomu sprzed roku (19).

3. Rzeszów na tle innych miast: bezrobocie powyżej średniej, wynagrodzenia w dolnej połowie stawki. Wśród 18 miast wojewódzkich stopa bezrobocia w Rzeszowie (4,4%) jest wyższa niż w większości porównywanych miast, a przeciętne wynagrodzenie brutto (9022,65 zł) plasuje je w dolnej połowie zestawienia — poniżej Krakowa, Katowic, Warszawy, Wrocławia, Poznania i Szczecina, ale powyżej m.in. Łodzi, Lublina, Kielc i Białegostoku.

Źródło danych: GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, „Statystyka Rzeszowa 6/2026”, dane wygenerowano według stanu na 20.07.2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.