Rzeszów: zatrudnienie spada, płace rosną, a bezrobocie się zwiększa

W czerwcu 2026 roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było o 1,2% niższe niż rok wcześniej, a liczba zarejestrowanych bezrobotnych wzrosła o 7,1%. Jednocześnie przeciętne wynagrodzenie wzrosło do 9022,65 zł brutto, czyli o 6,4% rok do roku.
Rzeszów, czerwiec 2026: rynek pracy — wyższe wynagrodzenia, wyższe bezrobocie, mniej etatów
Zatrudnienie
Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 43,6 tys. etatów i pozostało praktycznie na poziomie z maja, natomiast w skali roku było niższe o 1,2% (0,5 tys. osób). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie skurczyło się najmocniej w zakwaterowaniu i gastronomii (-1,7%) oraz w budownictwie (-1,6%), a przybyło etatów w przemyśle i transporcie (po +0,5%).
W skali roku obraz jest bardziej zróżnicowany sektorowo: administrowanie i działalność wspierająca straciło aż 9,9% etatów, a handel 2,8%, podczas gdy transport i gospodarka magazynowa urosły o 8,7%, a informacja i komunikacja o 4,8%. Strukturę zatrudnienia w mieście wciąż zdominowanego przez przemysł (37,4% etatów) i handel (22,8%) pokazuje poniższy wykres.
Bezrobocie rejestrowane
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych sięgnęła w końcu czerwca 5446 osób — o 0,4% mniej niż w maju, ale o 7,1% więcej niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 4,4%, czyli tyle samo co w maju i o 0,3 p.p. więcej niż w czerwcu 2025 r. Kobiety stanowiły 2726 osób, czyli 50,1% ogółu bezrobotnych — udział ten rośnie nieprzerwanie od roku (49,3% przed rokiem).
Do urzędu pracy zgłosiło się w czerwcu 486 nowych bezrobotnych, z czego 33,3% rejestrowało się po raz pierwszy. Z ewidencji wykreślono 506 osób, w tym 360 podjęło pracę, a 30 straciło status z powodu braku kontaktu z urzędem przez co najmniej 90 dni. Prawa do zasiłku nie miało aż 88,0% zarejestrowanych. W czerwcu zgłoszono 442 oferty pracy, a na jedną ofertę przypadało 21 bezrobotnych — mniej niż w maju (27), ale więcej niż rok wcześniej (19).
Wynagrodzenia
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w czerwcu 9022,65 zł — o 0,1% więcej niż w maju i o 6,4% więcej niż rok wcześniej. Najmocniej w skali roku zyskała informacja i komunikacja (+10,3%) oraz przemysł (+7,9%), a jedynymi sekcjami ze spadkiem wynagrodzeń r/r były obsługa rynku nieruchomości i administrowanie (po -0,9%).
Poniższy wykres pokazuje, jak wynagrodzenia w poszczególnych sekcjach odbiegają od średniej dla całego sektora przedsiębiorstw w Rzeszowie. Informacja i komunikacja płaci aż o 55,3% powyżej średniej, a na przeciwnym biegunie administrowanie i działalność wspierająca oraz zakwaterowanie i gastronomia — odpowiednio 34,5% i 34,1% poniżej średniej.
Rzeszów na tle innych miast wojewódzkich
Na tle pozostałych 17 miast wojewódzkich rzeszowski rynek pracy wypada przeciętnie: stopa bezrobocia (4,4%) jest wyższa niż w większości dużych miast, a wynagrodzenie brutto (9022,65 zł) plasuje się w dolnej połowie zestawienia.
|Miasto
|Stopa bezrobocia (%)
|Przeciętne zatrudnienie (tys.)
|Wynagrodzenie brutto (zł)
|Bezrobotni na 1 ofertę
|Białystok
|5,9
|38,2
|7901,95
|17
|Bydgoszcz
|2,8
|52,5
|8664,23
|20
|Gdańsk
|3,3
|121,7
|11299,40
|10
|Gorzów Wlkp.
|4,4
|19,4
|7907,43
|11
|Katowice
|1,8
|126,7
|11357,33
|16
|Kielce
|5,6
|30,2
|7829,68
|12
|Kraków
|2,8
|243,8
|11556,54
|7
|Lublin
|4,3
|71,1
|8514,16
|70
|Łódź
|5,8
|127,4
|8644,42
|79
|Olsztyn
|2,9
|25,0
|8269,50
|20
|Opole
|3,1
|28,2
|8751,30
|6
|Poznań
|1,6
|166,5
|10415,78
|27
|Rzeszów
|4,4
|43,6
|9022,65
|21
|Szczecin
|4,1
|57,4
|9811,08
|23
|Toruń
|3,8
|36,8
|8611,68
|13
|Warszawa
|1,6
|1106,7
|11185,31
|16
|Wrocław
|2,5
|195,0
|9990,58
|8
|Zielona Góra
|4,3
|21,8
|8584,12
|31
Wnioski
Źródło danych: GUS, Urząd Statystyczny w Rzeszowie, „Statystyka Rzeszowa 6/2026”, dane wygenerowano według stanu na 20.07.2026 r. Opracowanie własne na podstawie danych GUS.