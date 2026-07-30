Nieco ponad połowa najemców powierzchni magazynowo-logistycznej w Europie deklaruje, że będzie potrzebować nowej przestrzeni magazynowej w ciągu najbliższych 36 miesięcy – wynika z raportu pt. „European Logistics Occupier Survey 2026”, przygotowanego przez CBRE i firmę Analytiqa.

Więcej optymizmu w dłuższej perspektywie

Zapytani o plany na najbliższe trzy lata, nieco ponad połowa europejskich najemców (50,5 proc.) zamierza w tym okresie zwiększyć zasoby powierzchni magazynowo-logistycznej, co oznacza wzrost o 4,3 p.p. w porównaniu do zeszłorocznej edycji badania. Jednocześnie spadł odsetek najemców planujących redukcję powierzchni (10,5 proc. vs. 12,3 proc.). Popyt na nową powierzchnię zgłaszają głównie firmy z sektora przesyłek pocztowych i kurierskich, logistyki zewnętrznej (3PL) oraz sprzedawcy internetowi.

Podobny trend widać w Polsce, gdzie 58 proc. firm z sektora logistyki i łańcucha dostaw przewiduje zwiększenie zapotrzebowania na powierzchnię magazynową w 2026 r. Jednocześnie wzrosła atrakcyjności inwestycyjna Polski na tle innych krajów UE – połowa respondentów oceniła ją powyżej średniej europejskiej, podczas gdy rok temu była to mniej niż jedna trzecia badanych (szczegóły w raporcie CBRE i P3 pt. “Logistics and Supply Chain Confidence Index 2025/26”).

– Po dwóch latach spadkowego trendu, rok 2026 przynosi wyraźną zmianę nastawienia europejskich najemców. Ponad połowa firm uczestniczących w badaniu planuje zwiększenie zajmowanej powierzchni magazynowo-logistycznej w perspektywie trzech lat. Szczególnie wysokie zainteresowanie ekspansją deklarują firmy kurierskie, pocztowe oraz operatorzy logistyki zewnętrznej (3PL), co może sygnalizować nadchodzące ożywienie po stronie popytu – mówi Michał Śniadała, szef działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, CBRE. Dodaje on, że polski rynek magazynowo-logistyczny wszedł w fazę stabilizacji. Deweloperzy utrzymują wysoką aktywność, jednak coraz wyraźniej przychylają się ku inwestycjom opartym na zabezpieczonym popycie. Po latach bardzo dynamicznego wzrostu rynek ustabilizował się, a zarządzanie ryzykiem traktowane jest dziś z większą ostrożnością.

Czym się kierują najemcy?

Europejscy respondenci badania wskazali główne kryteria przy podejmowaniu decyzji o wyborze lokalizacji i obiektu magazynowego. Jeśli chodzi o lokalizację, to najemcy koncentrują się obecnie głównie na dostępności i wydatkach na pracowników, a następnie na dostępności odpowiedniej powierzchni. Z kolei już na etapie wyboru konkretnego budynku najważniejszym czynnikiem jest koszt nieruchomości. Istotne są również aranżacja budynku oraz warunki i elastyczność najmu powierzchni magazynowej. Przy wyborze hali ważne są także aspekty związane ze zrównoważonym rozwojem oraz kwestiami energetycznymi.

Zrównoważony rozwój standardem

W porównaniu do zeszłorocznej edycji badania respondenci częściej deklarują (41,3 proc. vs 36,8 proc.), że są gotowi zapłacić premię (poniżej 5 proc.) za obiekt przygotowany do funkcjonowania jako zeroemisyjny, przy czym spadł odsetek najemców (16,3 proc. vs. 24,5 proc.), którzy są gotowi zapłacić za taki obiekt premię w wysokości 5-10 proc. Jednocześnie najemcy częściej oczekują dyskonta w przypadku nieruchomości, które nie spełniają standardów zrównoważonego rozwoju (19,2 proc. vs 9,4 proc.).

– Efektywność energetyczna i zielona certyfikacja są istotne przy wyborze obiektów magazynowych przez europejskich najemców. Jednocześnie gotowość do płacenia wyższej premii za takie obiekty spadła, a nieruchomości niespełniające tych wymogów są wyceniane z dyskontem. To może oznaczać, że z perspektywy europejskich najemców zgodność obiektów magazynowych z wymogami zrównoważonego rozwoju stała się już rynkowym standardem – mówi Michał Śniadała, szef działu powierzchni magazynowych i przemysłowych, CBRE.

Jakie są główne obawy?

Jak wynika z badania CBRE, europejscy najemcy powierzchni magazynowo-logistycznych najbardziej obawiają się wzrostu kosztów pracy i ceny paliwa (58,7 proc.), niepewności gospodarczej (52,3 proc.) oraz zawirowań geopolitycznych (45 proc.). Jeśli zaś chodzi o aspekty związanie z nieruchomościami, to największe obawy wiążą się z możliwymi podwyżkami czynszu (57,3 proc.), sztywnymi warunkami obowiązującej umowy najmu (46,6 proc.) oraz brakiem dostępności odpowiednich obiektów (42,7 proc.).

Na polskim rynku największym wyzwaniem dla sektora logistyki i łańcucha dostaw w najbliższej przyszłości pozostaje presja cenowa. Respondenci obawiają się również osłabienia popytu i niższej aktywności na rynkach odbiorców końcowych. Niedobór wykwalifikowanej siły roboczej oraz wzrost kosztów pracy za wyzwanie uznaje 72 proc. operatorów logistycznych oraz 43 proc. firm produkcyjnych i handlowych.