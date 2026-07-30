Kevin Warsh - szef Rezerwy Federalnej (banku centralnego) USA
Kevin Warsh - szef Rezerwy Federalnej (banku centralnego) USA
GOSPODARKA
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Stopy w USA bez zmian. W FOMC rośnie poparcie dla podwyżki

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Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian w przedziale 3,50-3,75%, co było zgodne z oczekiwaniami rynku. Komunikat ma jednak wyraźnie jastrzębi wydźwięk. Komitet podkreślił solidne tempo wzrostu gospodarczego, silne inwestycje oraz stabilny rynek pracy, jednocześnie wskazując, że inflacja pozostaje podwyższona i nadal wymaga zdecydowanej reakcji banku centralnego.

Najistotniejszym elementem komunikatu był fakt, że aż trzech członków FOMC głosowało za podwyżką stóp o 25 pb. Taka skala może sugerować rosnące obawy części decydentów o utrwalenie presji inflacyjnej, zwłaszcza w związku z wyższymi cenami energii i zakłóceniami podażowymi wynikającymi m.in. z napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie.

W rezultacie komunikat można interpretować jako sygnał, że choć Fed wstrzymał się z dalszym zacieśnianiem polityki pieniężnej, przyjmując scenariusz „wait and see”, to ryzyko podwyżek stóp pozostaje realne, jeśli inflacja nie będzie wykazywać wyraźnej tendencji spadkowej.

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