AI zmienia sposób szukania informacji o markach. Nowe narzędzie IMM ma pomóc PR-owcom i marketerom

Dynamiczny rozwój oraz powszechna dostępność modeli sztucznej inteligencji, w tym wzrost popularności chatbotów, sprawiły, że branża komunikacji marketingowej mierzy się dziś z zupełnie nowym wyzwaniem: jak sprawnie wypozycjonować markę w odpowiedziach AI?

W 2026 r. wyszukiwarki przestają być podstawowym narzędziem, w którym klienci szukają opinii przed zakupem. Coraz częściej te pytania zadaje się modelom sztucznej inteligencji. Na tę zmianę reagują dostawcy cyfrowych rozwiązań, tworząc narzędzia śledzące widoczność marek w odpowiedziach AI. Jednym z nich jest IMMgeo, opracowane przez Instytut Monitorowania Mediów, dzięki któremu można zbadać, co duże modele językowe (LLM) wiedzą o danej marce, w jakiej kolejności ją opisują względem konkurencji, czy w ogóle uwzględniają ją w rekomendacjach oraz z jakich źródeł korzystają.

Koniec ery SEO, czas na GEO

Według analizy firmy Gartner do końca 2026 roku ruch z wyszukiwarek może spaść o 25 proc. na rzecz chatbotów i modeli językowych LLM. Co więcej, wg badania On Board Think Kong i SW Research, aż 61 proc. Polaków już deklaruje, że prosi sztuczną inteligencję o opinię przed podjęciem decyzji zakupowej.

Tradycyjne wyszukiwarki internetowe zmieniają się w systemy konwersacyjne, co drastycznie wpływa na biznes i marketing. W klasycznych modelach (Google, Bing) marka walczyła o jak najwyższe pozycje w wyniku wyszukania, co przekładało się na większą szansę kliknięcia w jej link. W nowoczesnych narzędziach AI Search otrzymujemy konkretne, spersonalizowane odpowiedzi, a także listę źródeł, na podstawie których AI generowała informacje oraz rekomendacje.

Gdy zadajesz w internecie pytanie, którą firmę wybrać, komu powierzyć usługę lub jaki produkt kupić, odpowiedź generowana przez AI ma bezpośredni wpływ na twoją decyzję zakupową. Tymczasem wiele marek nadal nie wie, czy pojawiają się w odpowiedziach czatów i wyszukiwarek bazujących na sztucznej inteligencji i czy są uwzględniane wśród polecanych tam rozwiązań. Narzędzia takie jak IMMgeo pomagają specjalistom ds. marketingu, PR-owcom, ekspertom SEO i GEO przeanalizować, co AI wie o ich marce oraz czy i jak ją poleca – mówi Paweł Sanowski, prezes IMM.

Jak działa IMMgeo?

Użytkownik definiuje projekt za pomocą słów kluczowych związanych z nazwą marki oraz zestawu pytań odzwierciedlających sposób, w jaki realni odbiorcy korzystają z czatów opartych na modelach LLM. Pierwsze wyniki pojawiają się już w kilka minut po założeniu projektu. System codziennie gromadzi odpowiedzi generowane przez wiele popularnych modeli AI wraz ze wskazywanymi przez nie źródłami cytowań. Dzięki temu można sprawdzić:

czy i w jakim kontekście brand pojawia się w odpowiedziach chatów AI,

jakie źródła kształtują wiedzę modeli o marce,

które obszary komunikacji warto rozwijać w ramach działań contentowych oraz w obszarach GEO i SEO.

Nowe narzędzie monitoruje odpowiedzi generowane przez najpopularniejsze modele LLM, takie jak: Chat GPT, Google AI Overview, Claude, Deepseek, Gemini, Perplexity oraz Grok. Zgromadzone wyniki można pobierać w formie wykresów oraz raportu w formacie xls.

Dodatkowo użytkownik może sprawdzić widoczność marki, jej średnią i medianę pozycji, ogólny wynik oraz zmiany tych wskaźników w czasie, także w podziale na poszczególne modele AI. Narzędzie mierzy również share of voice, pokazując udział marki na tle konkurencji i całej branży.

Analiza wyników obejmuje także podanie źródeł i domen cytowanych przez modele AI do tworzenia odpowiedzi, co pozwala zidentyfikować serwisy internetowe mające największy wpływ na wiedzę sztucznej inteligencji o marce i jej otoczeniu konkurencyjnym. Gromadzona jest pełna historia odpowiedzi dzień po dniu, od momentu startu monitorowania zadanych promptów dla każdego badanego modelu, wraz z informacją, czy analizowana marka została uwzględniona w rekomendacjach.

PR coraz ważniejszy dla widoczności marek w AI

Analizy ekspertów MuckRack pokazują, że GEO nie jest jedynie nową wersją SEO. Aż 82 proc. cytowanych przez modele AI linków pochodzi od redakcji, blogerów, encyklopedii, badań naukowych, stron administracji, NGO i wypowiedzi w mediach społecznościowych, z czego 25 proc. cytowań prowadzi z czystych redakcyjnych treści dziennikarskich. Jednocześnie w ostatnich miesiącach pięciokrotnie wzrosła cytowalność informacji prasowych, co pokazuje rosnące znaczenie e-PR w budowaniu obecności marek w odpowiedziach generowanych przez sztuczną inteligencję. Narzędzia do analizy widoczności marki w odpowiedziach AI pomagają w pracy z contentem, ponieważ identyfikują te działania komunikacyjne i źródła, które najbardziej wpływają na widoczność marki w odpowiedziach modeli AI.

Widoczność w odpowiedziach AI staje się nowym obszarem konkurencji o uwagę i decyzje klientów. Dlatego marki chcą nie tylko wiedzieć, czy modele sztucznej inteligencji je wymieniają, ale również jak wypadają na tle konkurencji, jak zmienia się ich pozycja i które źródła wpływają na sposób prezentowania marki. IMMgeo przekłada te informacje na konkretne dane, które pozwalają śledzić zmiany w czasie i świadomie planować działania komunikacyjne oraz te z obszarów GEO i SEO – dodaje Paweł Sanowski.