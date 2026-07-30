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Źródło: NBP, próba 1000
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Wrzesień może być punktem zwrotnym dla złota. W grze spadek do 3700 USD

Autor / źródło: Michał Stajniak
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Cena złota może jeszcze w tym roku spaść do 3700 - 3800 USD za uncję, gdyby Rezerwa Federalna zdecydowała się na podwyżki stóp procentowych. Nie jest to jednak scenariusz bazowy. Według eksperta XTB bardziej prawdopodobne są notowania w przedziale 4400 - 4500 USD, a o kierunku rynku zdecydują działania Fed, siła dolara oraz sytuacja w Zatoce Perskiej.

Cena złota może spaść w tym roku do 3 700 USD za uncję, jednak to nie jest scenariusz bazowy. Dla ceny złota istotny powinien okazać się dopiero grudzień, jeżeli wcześniej w sposób bardziej trwały nie zmieni się sytuacja w Zatoce Perskiej.

W lipcu ceny złota na kontraktach terminowych zmieniały się od 3 960 USD do 4 213 USD za uncję. Daleko im do rekordowej ceny z I kw., 5 476 USD.

– Wzrostowi cen złota przeszkadzają najbardziej oczekiwania dotyczące tego, co może dziać się ze stopami procentowymi w USA – mówi w rozmowie z Marketnews24 Michał Stajniak, wicedyrektor Działu Analiz w XTB. – Te oczekiwania wpływają na rentowności amerykańskich obligacji. Jeżeli inwestorzy chcą gdzieś krótkoterminowo zaparkować swój kapitał, to w takiej sytuacji, jak obecna, chętnie wybierają obligacje, które dadzą pewny zysk.

Wrzesień może okazać się punktem zwrotnym. Jeżeli Rezerwa Federalna znów zdecyduje się na pauzę w zmianie stóp procentowych, rynkom ciężko uwierzyć będzie w jastrzębiość nowego prezesa. Ponownie może zostać mu przypięta łatka osoby podatnej na wpływy, gotowej w oportunistyczny sposób zmienić swoje podejście względem polityki monetarnej, aby usatysfakcjonować domagającego się cięć stóp procentowych prezydenta USA.

Gdyby we wrześniu doszło do podwyżek stóp procentowych w wykonaniu Fed, cena złota mogłaby spaść do zakresu 3 700 – 3 800 USD za uncję w tym roku. To jednak nie jest scenariusz bazowy.

Dla cen złota istotna jest siła dolara, a zarysowywaną przez dane makroekonomiczne sytuację diametralnie zmienić może rozwój sytuacji na Bliskim Wschodzie. Zmiany mogą ciążyć dolarowi z trzech względów. Poprawa sentymentu względem ryzyka nie jest na ogół korzystna dla walut safe haven, Spadek cen ropy naftowej oraz gazu nie sprzyja eksporterom surowców energetycznych netto. Mniejsze obawy o sytuację na rynku surowców energetycznych powinny ograniczyć obawy inflacyjne, dając FOMC powody do kontynuowania pauzy.

– Mamy teraz taką sytuację, gdy można uznać, że od kilku tygodni cena złota stabilizuje się w okolicach 4 000 USD za uncję – ocenia ekspert XTB. – To może oznaczać, że obawy inwestorów przekierują się od globalnej inflacji ku niepewności wywołanej destabilizacją globalnej sytuacji, a dodatkowo mamy rozgrzany rynek akcji, z którego płyną sygnały, że ten rynek być może jest przegrzany.

Za najbardziej prawdopodobny scenariusz przy tak wyjątkowo dużej niepewności na różnych rynkach, a szczególnie ropy, gdy prognozowanie cen złota jest wyjątkowo utrudnione, można uznać cenę 4 400 – 4 500 USD za uncję.

Możliwe, że na zmiany stóp procentowych Fed zdecyduje się dopiero w grudniu, choć są inwestorzy, którzy obstawiają, że stanie się to już we wrześniu. Nowy szef Fed zapowiedział, że będzie walczył z inflacją, ale rynkowi brakuje konkretów dotyczących polityki monetarnej.

Dla polskich inwestorów istotne jest, że złoty ma za sobą kilkutygodniowy słabszy okres, a USD/PLN wzrósł nawet do okolic 3,80, a przecież wcześniej zbliżał się do poziomów 3,50.

– Biorąc pod uwagę, że złoty stracił, to inwestorzy, którzy trzymają złoto, to nie stracili aż tak mocno jak inwestujący w złoto w dolarach – podsumowuje M.Stajniak z XTB. – Dla polskich inwestorów złoto pozostaje wciąż dość atrakcyjne, a w dłuższym ujęciu czasowym zmiany na rynku walutowym mają mniejsze znaczenie dla inwestycji.

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Dane: cena złota z Tabeli cen złota NBP oraz średni kurs USD/PLN z Tabeli A NBP. Dane są aktualizowane w dni robocze. API NBP nie publikuje notowań srebra, miedzi ani innych metali, dlatego widget prezentuje wyłącznie cenę złota. Dane odświeżają się przy otwarciu strony, po zmianie zakresu oraz automatycznie co godzinę.

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