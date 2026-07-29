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Niepewność przed decyzją Fed. Kurs dolara pozostaje silny, a obligacje drożeją

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Na rynku widać ruchy, które pokazują, że inwestorzy nie są pewni co do decyzji FED. W Hiszpanii stopa bezrobocia spadła poniżej 10% – jest to dopiero drugi taki wynik po 2008 roku. Ropa naftowa odbija, co po tak silnych spadkach nie powinno dziwić.

Rynek czeka na FED

Już dzisiaj poznamy decyzję w sprawie stóp procentowych w USA. Przed samą decyzją mamy kilka sygnałów z rynku. Z jednej strony, patrząc na ceny kontraktów terminowych na stopę procentową, szanse na wzrost stóp procentowych znów spadły delikatnie poniżej 30%. To nadal dużo. Z drugiej strony w ostatnich dniach, pomimo uspokajania się sytuacji na Bliskim Wschodzie, nie obserwujemy osłabienia dolara. Jeżeli dolar nadal jest silny, to znaczy, że inwestorzy oczekują korzystnej decyzji dla USD, czyli wzrostu stóp procentowych. Jednak, jeśli spojrzymy na notowania obligacji, to zobaczymy duży popyt. Gdyby inwestorzy oczekiwali wzrostu stóp, to nie powinni kupować obligacji przy dzisiejszej rentowności, bo ta powinna wzrastać. Dzisiaj czeka nas zatem ciekawa konferencja, a być może nawet ciekawa decyzja, bo nie można wykluczyć podwyżki stóp. Nie zmienia to faktu, że 30% szans na podwyżkę wydaje się jednak zawyżonym wskaźnikiem.

Bezrobocie w Hiszpanii

Na Półwyspie Iberyjskim warto odnotować ważne wydarzenie – najniższą stopę bezrobocia od 2008 roku. Jest to również zaledwie drugi jednocyfrowy wynik na koniec kwartału od tego czasu. W IV kwartale 2024 mieliśmy 9,93%, teraz za II kwartał 2026 zobaczyliśmy 9,87%. To nadal niebezpiecznie blisko do granicy 10%, ale to jednocześnie mniej więcej połowa tego, co dekadę temu. Korzystna tendencja na rynku pracy w Hiszpanii jest więc widoczna, ale to nadal wynik bardzo bliski najwyższych wskaźników w Unii. Przed Madrytem jest zatem jeszcze długa droga do stabilizacji na rynku pracy.

Ropa jednak w górę

Miało być tak pięknie, przynajmniej dla kierowców. Jednak dzisiaj w nocy ropa podskoczyła dość niespodziewanie o około 3 dolary za baryłkę. Powodów było kilka. Najważniejszym jest prawdopodobnie przejęcie przez USA kilku pocisków irańskich w Zatoce Perskiej. Do tego na rynku jedne źródła mówią o wzroście, a inne o spadku zapasów ropy, co powoduje zamieszanie. Dzisiaj poznamy raport wyjaśniający sytuację. Jak to jednak często bywa, zamieszanie nie sprzyja taniej ropie. Do tego warto dodać oczekiwania względem państw OPEC. Analitycy uważają, że państwa te nie będą zwiększać wydobycia. A skoro podaż nie wzrośnie, to nie ma powodu do spadku cen.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

  • 20:00 – USA – decyzja w sprawie stóp procentowych,
  • 20:00 – USA – konferencja po posiedzeniu FED.
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