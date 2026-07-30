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Ceny mieszkań trzymają poziom, ale sprzedaż trwa już nawet cztery miesiące

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Ceny na rynku wtórnym i pierwotnym trzymają poziom, podaż gotowych mieszkań wydłuża czas sprzedaży do 4 miesięcy, a średnia wartość wniosku kredytowego po raz pierwszy w historii publikacji raportu Barometr przekroczyła pół miliona złotych.

Najnowsze wydanie raportu Barometr Metrohouse i Credipass za II kwartał 2026 r. przynosi jasny sygnał dla poszukujących własnego „M”: oczekiwana przez wielu gwałtowna korekta cen nie nadeszła. Mimo że dynamika sprzedaży na rynku pierwotnym w sześciu największych miastach spadła o ok. 14% kw./kw., stawki transakcyjne i ofertowe utrzymują stabilny lub wręcz rosnący trend. Głównymi motorami rynku stają się wyższa zdolność kredytowa Polaków oraz dynamicznie rosnący udział nieruchomości z segmentu premium.

Mieszkania nie tanieją

Ceny Rynek Pierwotny II kw 2026 Ceny - rynek wtórnyNa rynku wtórnym wbrew nadziejom kupujących, II kwartał 2026 r. nie przyniósł cenowej ulgi. Spośród analizowanych metropolii jedynie we Wrocławiu odnotowano lekkie kwartalne spadki cen transakcyjnych (-3,2% kw./kw. do 11 919 zł/m kw.). Liderem rocznych wzrostów okazał się Gdańsk, gdzie za metr kwadratowy płacono średnio 13 610 zł – to aż o 12,7% więcej niż przed rokiem. W Warszawie średnia cena transakcyjna ukształtowała się na poziomie 15 823 zł/m kw. (+2,8% kw./kw.). – Analiza średnich stawek transakcyjnych nie daje podstaw do twierdzenia, że na rynku doszło do cenowej odwilży. Na rynku wtórnym w większości metropolii dominują umiarkowane wzrosty. Ponadto szeroka podaż, w tym rosnąca pula gotowych do odbioru mieszkań deweloperskich, sprawia, że czas sprzedaży nieruchomości z drugiej ręki wynosi obecnie od 3,5 do 4 miesięcy. Klienci mają w czym wybierać, co naturalnie wydłuża ich procesy decyzyjne – komentuje Marta Żółkowska, Country Manager Metrohouse Franchise S.A. Najchętniej wybieranym segmentem na rynku wtórnym pozostają lokale o powierzchni 46–54 m kw.

Jak wynika z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl, na rynku deweloperskim widać wyraźne wyhamowanie liczby transakcji, ale nie stawek za metr. – W Warszawie średnia cena ofertowa zbliżyła się do granicy 20 000 zł/m kw. (dokładnie 19 930 zł/m kw.). Wynika to jednak głównie ze struktury oferty – w ciągu roku dwukrotnie zwiększył się udział projektów luksusowych (powyżej 25 000 zł/m kw.). Segment popularny w stolicy od dwóch lat utrzymuje stabilny poziom ok. 17 000 zł za m kw., mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. Eksplozję oferty mieszkań wyższej klasy cenowej odnotowano również w Gdańsku (39% oferty powyżej 20 tys. zł/m kw.) oraz Poznaniu.

Rynek kredytowy na pełnych obrotach

Drugi kwartał 2026 r. przyniósł historyczne rekordy w obszarze finansowania. Według danych Credipass, średnia zdolność kredytowa przykładowej rodziny 2+2 (przy dochodzie 12 tys. zł netto) osiągnęła rekordowy poziom 803 tys. zł. Równocześnie średnia wartość wnioskowanego kredytu po raz pierwszy w historii przekroczyła barierę 500 tys. zł. Co ciekawe, na rynku widoczny jest powrót klientów do kredytów ze zmienną stopą procentową (średnie oprocentowanie 5,58% vs. 6,38% przy stopie okresowo stałej). Wynika to ze wzrostu stawek IRS wpływających na wycenę kredytów o stałym koszt oraz oczekiwań dalszych obniżek stóp przez RPP. – Powrót popytu na kredyty jest naturalną konsekwencją poprawy zdolności kredytowej Polaków. Jednak rosnąca liczba wniosków sparaliżowała częściowo procedury bankowe – czas oczekiwania na decyzję wydłużył się do kilku tygodni. Dziś kluczem do sukcesu nie jest tylko wybór najniższego oprocentowania, ale precyzyjne zaplanowanie procesu i wybór banku, który sprawnie przeanalizuje wniosek, komentuje Andrzej Łukaszewski, współautor Barometru Metrohouse i Credipass.

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