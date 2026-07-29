DSV zwiększyło zysk operacyjny o 32,5 proc. Integracja Schenker przyspiesza

DSV odnotowało zysk operacyjny (EBIT) przed pozycjami specjalnymi w wysokości 6,3 mld DKK (ok. 3,6 mld PLN) w II kwartale 2026 r. Wzrost zysków był wspierany przez poprawę wyników w dywizjach Air & Sea oraz Contract Logistics, pomimo zmiennych i trudnych warunków rynkowych.

Integracja ze spółką Schenker przebiega pomyślnie – ponad 60 krajów, w tym Niemcy, zostało już w pełni zintegrowanych lub znajduje się w procesie integracji. Spółka nadal spodziewa się rocznych synergii na poziomie 9 mld DKK (ok. 5,2 mld PLN), z pełnym efektem w 2027 r.

Skorygowane wolne przepływy pieniężne wyniosły 786 mln DKK (ok. 453,5 mln PLN) w II kwartale 2026 r. i pozostawały pod wpływem tymczasowo wyższego kapitału obrotowego netto, który – oprócz wyższego poziomu aktywności – był napędzany przez rosnące stawki frachtowe oraz gwałtownie rosnące ceny paliwa żeglugowego i paliwa lotniczego, a także zwiększone należności związane ze sprzedażą nieruchomości należących do Schenker.

Na podstawie wyników z pierwszych sześciu miesięcy roku oraz prognoz na drugą połowę roku, spółka zawęża całoroczne prognozy na 2026 r. dla EBIT przed pozycjami specjalnymi do przedziału 23,5–25,5 mld DKK (ok. 13,6–14,7 mld PLN) z wcześniejszego poziomu 23,0–25,5 mld DKK (ok. 13,3–14,7 mld PLN).

Jens H. Lund, Prezes Grupy DSV: „Drugi kwartał roku pozostał wymagający. Charakteryzowała go niepewność geopolityczna i wyższe ceny energii. Mimo tego otoczenia osiągnęliśmy wzrost zysków, wspierani przez integrację Schenker, naszą globalną sieć oraz zaangażowanie naszych pracowników. Wyniki segmentu drogowego były poniżej oczekiwań ze względu na trudności operacyjne na niektórych rynkach, jednak oczekujemy, że ostatnie zmiany w strukturze zarządzania poprawią realizację operacji i wyniki. Naszą nową strategią „Leverage to Lead” oraz zaktualizowanym ambicjom finansowym na 2030 r. wyznaczyliśmy jasny kierunek na rzecz wzmocnienia naszej pozycji rynkowej oraz trwałego, długoterminowego wzrostu poprzez sztuczną inteligencję i technologię, optymalizację sieci oraz doskonałość handlową.”

Wybrane dane i wskaźniki finansowe za okres 1 stycznia – 30 czerwca 2026 r.

II kw. 2026 II kw. 2025 YTD 2026 YTD 2025 Dane finansowe (mld DKK) Przychody 76,688 61,983 147,104 103,663 Zysk brutto 20,277 17,241 39,180 28,232 Zysk operacyjny (EBIT) przed pozycjami specjalnymi 6,255 4,725 11,110 8,585 Pozycje specjalne, koszty 1,468 0,817 2,921 0,817 Zysk za okres 2,627 2,356 4,265 5,168 Skorygowany zysk za okres 3,469 3,059 6,278 5,932 Skorygowane wolne przepływy pieniężne 0,786 3,982 2,303 7,147 Wskaźniki Wskaźnik konwersji 30,8% 27,4% 28,4% 30,4% Rozwodniony skorygowany zysk na akcję o wartości 1 DKK za ostatnie 12 miesięcy 52,0 51,5

Wyniki w II kwartale 2026 r.

Drugi kwartał charakteryzował się znaczną zmiennością, wynikającą z konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wpłynął na globalne łańcuchy dostaw i doprowadził do ich zakłócenia, co wywołało zwiększoną presję kosztową, zwłaszcza poprzez wyższe ceny energii. Pomimo tak trudnego otoczenia, spółka wykorzystała swoją globalną sieć i usługi w celu wsparcia swoich klientów. W II kwartale 2026 r. firma DSV odnotowała zysk brutto w wysokości 20,3 mld DKK (ok. 11,7 mld PLN), co stanowi wzrost o 17,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, podczas gdy EBIT przed pozycjami specjalnymi wzrósł o 32,5% do 6,3 mld DKK (ok. 3,6 mld PLN). Wzrost ten był napędzany przez dodatkowy miesiąc wkładu ze strony Schenker, synergie wynikające z integracji oraz solidne wyniki dywizji, w szczególności Air & Sea, w porównaniu z poprzednim kwartałem, co przełożyło się na najwyższy kwartalny EBIT przed pozycjami specjalnymi dla Grupy od momentu ogłoszenia transakcji przejęcia spółki Schenker.

Dywizja Air & Sea osiągnęła EBIT przed pozycjami specjalnymi w wysokości 3,8 mld DKK (ok. 2,2 mld PLN), co oznacza wzrost o 9,4% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Poprawa wyników wynikała z wkładu ze strony Schenker oraz wyższego zysku brutto, głównie dzięki poprawie średniej rentowności zysku brutto we frachcie lotniczym. Pomimo presji inflacyjnej i dodatkowego miesiąca efektu rozwadniającego ze strony Schenker w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku, wskaźnik konwersji w dywizji wzrósł po raz pierwszy od początku integracji, osiągając 42,4% w II kw. 2026 r.

Dywizja Road odnotowała EBIT przed pozycjami specjalnymi w wysokości 999 mln DKK (ok. 577 mln PLN), co stanowi wzrost o 90,5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, napędzany wkładem ze strony Schenker oraz zyskami ze zbycia nieruchomości. Chociaż integracja spółki Schenker przebiega ogólnie zgodnie z planem, w niektórych krajach europejskich nadal odnotowywano obniżoną produktywność oraz pewne wyzwania sieciowe związane z integracją, o czym wspominano już w I kwartale 2026 r. Problemy te wpłynęły na wyniki handlowe i skutkowały niższym niż oczekiwano wzrostem wolumenów. W drugim kwartale zainicjowano zmiany w strukturze zarządzania oraz działania mające na celu przywrócenie produktywności i wyników handlowych.

Dywizja Contract Logistics osiągnęła EBIT przed pozycjami specjalnymi w wysokości 1,5 mld DKK (ok. 883 mln PLN), co oznacza wzrost o 111,2% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Silny wzrost zysków był przede wszystkim wynikiem trwałego wzrostu komercyjnego w sektorze technologicznym, szczególnie w obszarze chmury obliczeniowej i centrów danych, a także dodatkowego miesiąca wkładu ze strony Schenker. Na wyniki finansowe wpłynęło uruchomienie nowych obiektów, a także strategiczna koncentracja na konsolidacji mniej rentownych lokalizacji.

Prognozy na 2026 r.

Na podstawie wyników z pierwszych sześciu miesięcy 2026 r. oraz oczekiwań na resztę roku, spółka zawęża całoroczną prognozę na 2026 r. w następujący sposób:

EBIT przed pozycjami specjalnymi ma się kształtować w przedziale 23,5–25,5 mld DKK (ok. 13,6–14,7 mld PLN). W poprzedniej prognozie było to 23,0–25,5 mld DKK (ok. 13,3–14,7 mld PLN).

Oczekuje się, że pozycje specjalne związane z kosztami transakcji i integracji wyniosą około 6,5 mld DKK (ok. 3,7 mld PLN).

Przewiduje się, że efektywna stopa podatkowa pozostanie w 2026 r. na podwyższonym poziomie około 28,0% ze względu na trwającą integrację firmy Schenker.

Główne niepewności rynkowe, które mogą wpłynąć na prognozę finansową spółki, dotyczą trwającego ryzyka geopolitycznego na Bliskim Wschodzie oraz potencjalnych, negatywnych konsekwencji dla globalnej gospodarki i środowiska handlowego. Spółka stale monitoruje poziomy aktywności i w razie potrzeby dostosuje przepustowość oraz swoją strukturę kosztów, aby poprawić produktywność.

Synergie i koszty integracji związane z firmą Schenker

W II kwartale 2026 r. integracja ze Schenker przebiegała zgodnie z planem, a jej zakończenie nadal prognozowane jest do końca 2026 r. Ponad 60 krajów, w tym wszystkie kluczowe rynki, zakończyło integrację lub jest w jej trakcie. Roczne synergie nadal szacowane są na poziomie 9 mld DKK (ok. 5,2 mld PLN), a ich pełny efekt finansowy ma być widoczny w 2027 r. Spółka nadal spodziewa się dodatkowych wzrostów wartości synergii na poziomie co najmniej 4 mld DKK (ok. 2,3 mld PLN) w 2026 r., co przełoży się na łączny skumulowany wpływ na EBIT przed pozycjami specjalnymi w wysokości około 5 mld DKK (ok. 2,9 mld PLN) na koniec roku.

Całkowite koszty transakcji i integracji nadal szacowane są na poziomie 11 mld DKK (ok. 6,4 mld PLN) i będą ujmowane jako pozycje specjalne w rachunku zysków i strat w całym okresie integracji. W drugim kwartale 2026 r. pozycje specjalne wyniosły 1,5 mld DKK (ok. 845 mln PLN), podnosząc skumulowaną wartość pozycji specjalnych związanych z przejęciem do około 7,4 mld DKK (ok. 4,3 mld PLN) od momentu ogłoszenia akwizycji.