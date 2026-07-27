Pstryk pozyskał 7 mln euro w rundzie serii A

Pstryk, polska firma technologiczna oferująca energię elektryczną w cenach dynamicznych, ogłosiła zamknięcie rundy finansowania Serii A o wartości 7 mln euro. Inwestycji przewodził Future Energy Ventures – jeden z wiodących europejskich funduszy venture capital, założony przez menedżerów wywodzących się z E.ON i RWE. W transakcji uczestniczył również strategiczny inwestor Axpo – jeden z największych producentów oraz traderów energii w Europie. Równolegle Pstryk ogłasza zmiany w zarządzie, przygotowując spółkę do kolejnego etapu wzrostu.

Runda o wartości 7 mln euro zwiększa łączne finansowanie pozyskane przez Pstryk do blisko 13,8 mln euro. Zaangażowanie Future Energy Ventures i Axpo stanowi silne potwierdzenie modelu biznesowego rozwijanego przez spółkę oraz jego potencjału do odegrania istotnej roli w transformacji rynku energii w Polsce. W finansowaniu uczestniczyli również fundusz Montis oraz dotychczasowi inwestorzy: ffVC, Simpact Ventures, i inwestorzy prywatni.

– Rynek sprzedaży energii odchodzi od modelu opartego na jednostronnej relacji między sprzedawcą a odbiorcą na rzecz dynamicznego ekosystemu, współtworzonego przez miliony prosumentów. Pstryk buduje brakujące ogniwo między gospodarstwami domowymi a systemem energetycznym, umożliwiając klientom optymalizację zużycia energii, efektywne zarządzanie domowymi zasobami oraz aktywny udział w rynku energii za pośrednictwem intuicyjnych rozwiązań cyfrowych. Właśnie takie nowoczesne firmy energetyczne będą w naszej ocenie wyznaczać kierunek rozwoju sektora w nadchodzącej dekadzie – mówi Moritz Jungmann, General Partner w Future Energy Ventures.

– Rynek energii przechodzi dziś jeden z najciekawszych okresów zmian od lat, a technologia staje się jedną z głównych sił napędowych tej transformacji. W Axpo aktywnie angażujemy się w tworzenie innowacyjnych rozwiązań energetycznych, inwestując w projekty, które odpowiadają na nowe potrzeby rynku. Dlatego szczególnie cieszy nas możliwość wspierania Pstryk – polskiej firmy, która odpowiada na te potrzeby, rozwijając rozwiązania, które mają pozytywny wpływ na przyszłość całego sektora – mówi Mateusz Marczewski, Managing Director Axpo w Polsce.

Zmiany w strukturze zarządu Pstryk

Wraz z zamknięciem rundy Pstryk rozszerza skład zarządu, łącząc kompetencje budowania marek konsumenckich i doświadczenie z branży energetycznej.

Do zarządu dołączają: Jacek Szlendak, obejmujący funkcję Prezesa Zarządu Pstryk Energy Group, oraz Magdalena Górska-Warchoł, jako Chief Financial Officer. To współtwórcy Health Labs Care – jednej z najszybciej rosnących polskich marek D2C, za którą w 2022 roku otrzymali nagrodę EY Przedsiębiorca Roku. Wcześniej wspólnie rozwijali m.in. Perfect Gym Solutions – polską firmę technologiczną, która odniosła międzynarodowy sukces. Do Pstryk wnoszą to, czego w ich opinii rynkowi energii brakowało dotychczas najbardziej – umiejętność budowania produktu i marki odpowiadających na realne potrzeby i preferencje klientów.

Do zarządu dołącza również Leszek Jastrzębski, współzałożyciel Pstryk i inwestor technologiczny, obejmując jednocześnie funkcję Chief Strategy Officer – odpowiedzialny za rozwój biznesu oraz monetyzację działań na rynku energii.

Za obszar regulowany odpowiada Mirosław Bieliński, dotychczasowy Prezes Zarządu Pstryk Energy Group, który skupia się w pełni na roli Prezesa Zarządu spółki zależnej Bankilo Obrót – odpowiedzialnej za działalność koncesjonowaną Grupy w obszarze obrotu energią. Były Prezes Zarządu ENERGA SA i wieloletni menedżer sektora energetycznego koncentruje się na tym, co wymaga najgłębszego doświadczenia w regulowanej energetyce – prowadzeniu działalności regulowanej i współpracy z kluczowymi uczestnikami rynku.

Najtrudniejsze rynki najdłużej czekają na zmianę. W energetyce zmiany mierzy się dekadami. Sposób, w jaki Polacy kupują prąd, pozostawał praktycznie niezmieniony od pokolenia. Nam wystarczyło znacznie mniej czasu, żeby udowodnić, że model oparty na cenach dynamicznych sprawdza się na polskim rynku i odpowiada na realne potrzeby klientów. Po raz pierwszy otrzymali oni realną alternatywę oraz kontrolę nad rachunkami za prąd. Ten etap mamy już za sobą. Teraz gramy o skalę, dlatego pozyskaliśmy finansowanie i dostosowujemy organizację do kolejnej fazy rozwoju. Stworzyliśmy strukturę, która łączy kompetencje niezbędne do skalowania nowoczesnego biznesu technologicznego z doświadczeniem osób dogłębnie rozumiejących regulowany rynek energii. Dzięki temu możemy konsekwentnie realizować naszą strategię dotarcia z naszą ofertą do setek tysięcy polskich gospodarstw domowych – mówi Jacek Szlendak, Prezes Zarządu Pstryk Energy Group.

Pstryk rozwija model, który zmienia sposób korzystania z energii przez gospodarstwa domowe. Zamiast biernie kupować energię po stałej cenie, odbiorcy mogą świadomie zarządzać jej zużyciem i dostosowywać je do rzeczywistych cen rynkowych. W połączeniu z rosnącą popularnością instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii czy samochodów elektrycznych tworzy to nowy model uczestnictwa w rynku energii. Pstryk wspiera tę zmianę, oferując energię rozliczaną według godzinowych cen rynkowych oraz aplikację, która pomaga podejmować świadome decyzje dotyczące zużycia i kosztów.

Pozyskane finansowanie spółka przeznaczy na dalszy rozwój technologii, skalowanie działalności oraz zwiększenie dostępności swojej oferty dla kolejnych gospodarstw domowych w Polsce.