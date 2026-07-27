MedTech Solutions rozpoczyna pilotaż robota ortopedycznego MISSO

MedTech Solutions przechodzi do operacyjnego etapu wprowadzania na polski rynek systemu robotycznego MISSO, przeznaczonego do zabiegów ortopedycznych. Spółka przygotowuje jego pierwsze testowe wdrożenie w Europie, które zostanie zrealizowane w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce. Po zawarciu umów z producentem technologii, firmą Meril Life Sciences oraz szpitalem, a także zakończeniu certyfikowanego szkolenia zespołu medycznego, polscy lekarze są przygotowani do przeprowadzania zabiegów z wykorzystaniem MISSO.

MedTech Solutions rozpoczęła rozwój segmentu robotyki chirurgicznej w maju 2026 r., podpisując umowę z globalnym producentem technologii medycznych Meril Life Sciences. Na jej podstawie spółka odpowiada za rozwój rynku i dystrybucję systemu MISSO w Polsce. Umowa zapewnia jej wyłączność sprzedażową, z wyłączeniem struktur Meril, na okres do pięciu lat.

Kolejnym etapem było zawarcie umowy z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym w Ostrołęce dotyczącej testowego wdrożenia systemu. Projekt przechodzi obecnie z fazy kontraktowej i organizacyjnej do działań operacyjnych. Doświadczenia z pierwszego wdrożenia mają posłużyć do opracowania modelu współpracy z kolejnymi placówkami oraz dalszej komercjalizacji MISSO w Polsce.

– Podpisanie umowy z Meril Life Sciences zapewniło nam dostęp do jednej z najbardziej zaawansowanych technologii robotycznych w ortopedii oraz wyłączność sprzedażową na polskim rynku. Umowa ze Szpitalem w Ostrołęce otworzyła drogę do pierwszego testowego wdrożenia, a certyfikacja zespołu medycznego pozwala nam przejść do operacyjnego etapu projektu. Naszym celem jest wprowadzenie MISSO do polskich szpitali i budowa kompetencji potrzebnych do skalowania robotyki ortopedycznej. Dlatego wspólnie ze środowiskiem medycznym planujemy stworzyć pierwszy w Polsce ośrodek szkoleniowy dedykowany systemowi MISSO i robotyce ortopedycznej – mówi Jarosław Kaim, prezes zarządu MedTech Solutions.

Spersonalizowane planowanie na podstawie tomografii 3D

MISSO to jedna z najbardziej zaawansowanych technologii robotycznych w ortopedii. Łączy spersonalizowane planowanie na podstawie obrazowania 3D, aktywne robotyczne wykonywanie cięć

z dokładnością submilimetrową oraz możliwość kontroli i modyfikacji planu podczas operacji.

Na podstawie badania tomografii komputerowej system tworzy trójwymiarowy model anatomii pacjenta, pozwalający opracować indywidualny plan zabiegu i precyzyjnie określić położenie implantu. Wiele innych systemów ortopedycznych wykorzystuje planowanie oparte na dwuwymiarowych zdjęciach RTG. Zastosowanie obrazu 3D umożliwia dokładniejsze odwzorowanie anatomii pacjenta, a tym samym bardziej precyzyjne i spersonalizowane zaplanowanie operacji.

MISSO jest aktywnym systemem robotycznym. Autonomicznie realizuje zatwierdzony plan i wykonuje zaplanowane cięcia, jednak cały proces odbywa się pod stałym nadzorem lekarza. Chirurg zachowuje kontrolę nad przebiegiem procedury oraz może w trakcie operacji zweryfikować i zmodyfikować plan. Robot nie zastępuje lekarza, lecz wspiera zespół medyczny w najbardziej wymagających etapach zabiegu. To obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie robot dostępny na rynku europejskim w tym segmencie robotyki ortopedycznej. W warunkach laboratoryjnych system osiągnął dokładność pozycjonowania i wykonywanych ruchów poniżej 0,1 mm. Wybrane czynności może realizować kilkukrotnie szybciej niż przy zastosowaniu techniki manualnej, z precyzją nieosiągalną dla ludzkiej ręki.

Zespół medyczny przygotowany do pracy z MISSO

W ramach przygotowań do testowego wdrożenia odbyło się szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone uzyskaniem certyfikatów przez pierwszą międzynarodową grupę lekarzy z Polski, Holandii, Niemiec i Słowacji. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce reprezentowali dr n. med. Michał Dębiński, ordynator Oddziału Ortopedii oraz dr Cezary Buko. Obaj uzyskali certyfikację niezbędną do pracy z systemem MISSO.

– System robotyczny MISSO wyróżnia się na tle dostępnych rozwiązań pełną autonomią. Widziałem już wiele systemów i na szkolenie jechałem z lekkim sceptycyzmem, ale technologia bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Precyzja, którą mogliśmy zaobserwować, jest nieosiągalna dla człowieka. To rozwiązanie będzie ogromnym wsparciem dla zespołu medycznego – mówi dr n. med. Michał Dębiński, ordynator Oddziału Ortopedii Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

– Zespół ekspertów z Indii doskonale wie, co należy robić. Cieszy mnie, że ma szerszy plan rozwoju technologii i jasno sprecyzowane cele, poparte dużym doświadczeniem. Podobnie jak mój kolega mogę powiedzieć, że było to bardzo pozytywne zaskoczenie. Rzadko zdarza się, by rzeczywistość przerastała oczekiwania. To była jedna z takich sytuacji – dodaje dr Cezary Buko.

Według szacunków spółki potencjał wykorzystania tego typu rozwiązań w Polsce obejmuje około 400 placówek i 110 tys. zabiegów rocznie. Komercjalizację MISSO ma wspierać model finansowania uwzględniający leasing, który może zwiększyć dostępność technologii dla szpitali. MedTech Solutions ocenia, że rynek będzie zmierzał w kierunku coraz szerszego wykorzystania robotyki medycznej, szczególnie w obszarach, w których technologia zwiększa precyzję, powtarzalność i efektywność procedur.