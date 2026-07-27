Byli liderzy Booksy rozwijają ForActive. Fundusz Simpact Ventures zainwestował w startup

Fundusz venture capital Simpact Ventures zainwestował w ForActive – platformę wspierającą amerykańską branżę health & fitness. Twórcami startupu są Maciej Biegański i Dawid Kowalski, byli liderzy w Booksy. Środki z inwestycji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój produktu oraz ekspansję w USA, gdzie z ForActive korzysta już 13 tys. klientów.

Sport i regularna aktywność fizyczna mają kluczowe znaczenie dla rozwoju młodzieży, budowania lokalnych społeczności oraz wyrównywania szans, jednak dostęp do zorganizowanych zajęć wciąż pozostaje ograniczony. W Stanach Zjednoczonych – głównym rynku działalności ForActive – według danych National Survey of Children’s Health bierze w nich udział niewiele ponad 50% dzieci, przez co miliony z nich tracą szansę na liczne korzyści płynące ze sportu. Jednocześnie trzon tego rynku tworzą niezależni instruktorzy, trenerzy personalni oraz lokalni organizatorzy, którzy wciąż zmagają się z brakiem odpowiednich narzędzi cyfrowych. Problemy z prowadzeniem działalności paraliżują ich codzienną pracę, utrudniając dalszy rozwój i dotarcie do większej liczby uczestników.

„Branża health & fitness rozwija się dynamicznie, ale jej kluczowi uczestnicy, instruktorzy i trenerzy personalni, wciąż napotykają istotne bariery związane ze skalowaniem działalności” – mówi Wojciech Majewski, partner w Simpact Ventures. „ForActive odpowiada na ten problem, dostarczając narzędzia, które pozwalają efektywniej zarządzać zajęciami sportowymi, łączyć wszystkie strony i budować społeczności wokół aktywności fizycznej. Właśnie dlatego widzimy w tym rozwiązaniu zarówno potencjał biznesowy, jak i wymiar społeczny.”

Stworzona przez ForActive platforma SaaS Marketplace skutecznie łączy osoby aktywne fizycznie z trenerami, instruktorami oraz klubami sportowymi. Narzędzie automatyzuje płatności, działania marketingowe i zarządzanie harmonogramem – daje niezależnym twórcom oraz lokalnym biznesom narzędzia do budowania silnej, własnej marki i bezpiecznego skalowania działalności. ForActive demokratyzuje dostęp do profesjonalnych narzędzi zarządzania – platforma działa w modelu rozliczeń bez stałych kosztów na start.

„Dostępne rozwiązania ignorują dużą, ważną część rynku. My odwracamy tę sytuację, dając trenerom pełny pakiet profesjonalnych narzędzi, bez żadnego ryzyka finansowego. Rozliczamy się z nimi dopiero wtedy, gdy sami zaczną realnie zarabiać. Angażujemy się w rozwój całego systemu poprzez udział w wydarzeniach, bezpłatne zajęcia oraz współpracę z organizacjami non-profit” – wyjaśnia Maciej Biegański, co-founder i CEO ForActive.

Simpact Ventures jest liderem obecnej rundy finansowania Seed. W gronie inwestorów ForActive jest także m.in. Konrad Howard, współzałożyciel Booksy, który przy tej rundzie zaangażował się w skalowanie biznesu także operacyjnie.