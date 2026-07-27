Tiger (Ambassador) & ForActive Team
FIRMY
Do przeczytania w1 min.

Byli liderzy Booksy rozwijają ForActive. Fundusz Simpact Ventures zainwestował w startup

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Fundusz venture capital Simpact Ventures zainwestował w ForActive, platformę SaaS wspierającą trenerów, instruktorów i lokalne kluby sportowe na rynku amerykańskim. Startup założony przez Macieja Biegańskiego i Dawida Kowalskiego, byłych liderów Booksy, przeznaczy pozyskane środki na dalszy rozwój produktu i ekspansję w USA, gdzie z rozwiązania korzysta już 13 tys. klientów.

Fundusz venture capital Simpact Ventures zainwestował w ForActive – platformę wspierającą amerykańską branżę health & fitness. Twórcami startupu są Maciej Biegański i Dawid Kowalski, byli liderzy w Booksy. Środki z inwestycji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój produktu oraz ekspansję w USA, gdzie z ForActive korzysta już 13 tys. klientów.

Sport i regularna aktywność fizyczna mają kluczowe znaczenie dla rozwoju młodzieży, budowania lokalnych społeczności oraz wyrównywania szans, jednak dostęp do zorganizowanych zajęć wciąż pozostaje ograniczony. W Stanach Zjednoczonych – głównym rynku działalności ForActive – według danych National Survey of Children’s Health bierze w nich udział niewiele ponad 50% dzieci, przez co miliony z nich tracą szansę na liczne korzyści płynące ze sportu. Jednocześnie trzon tego rynku tworzą niezależni instruktorzy, trenerzy personalni oraz lokalni organizatorzy, którzy wciąż zmagają się z brakiem odpowiednich narzędzi cyfrowych. Problemy z prowadzeniem działalności paraliżują ich codzienną pracę, utrudniając dalszy rozwój i dotarcie do większej liczby uczestników.

„Branża health & fitness rozwija się dynamicznie, ale jej kluczowi uczestnicy, instruktorzy i trenerzy personalni, wciąż napotykają istotne bariery związane ze skalowaniem działalności” – mówi Wojciech Majewski, partner w Simpact Ventures. „ForActive odpowiada na ten problem, dostarczając narzędzia, które pozwalają efektywniej zarządzać zajęciami sportowymi, łączyć wszystkie strony i budować społeczności wokół aktywności fizycznej. Właśnie dlatego widzimy w tym rozwiązaniu zarówno potencjał biznesowy, jak i wymiar społeczny.”

Stworzona przez ForActive platforma SaaS Marketplace skutecznie łączy osoby aktywne fizycznie z trenerami, instruktorami oraz klubami sportowymi. Narzędzie automatyzuje płatności, działania marketingowe i zarządzanie harmonogramem – daje niezależnym twórcom oraz lokalnym biznesom narzędzia do budowania silnej, własnej marki i bezpiecznego skalowania działalności. ForActive demokratyzuje dostęp do profesjonalnych narzędzi zarządzania – platforma działa w modelu rozliczeń bez stałych kosztów na start.

„Dostępne rozwiązania ignorują dużą, ważną część rynku. My odwracamy tę sytuację, dając trenerom pełny pakiet profesjonalnych narzędzi, bez żadnego ryzyka finansowego. Rozliczamy się z nimi dopiero wtedy, gdy sami zaczną realnie zarabiać. Angażujemy się w rozwój całego systemu poprzez udział w wydarzeniach, bezpłatne zajęcia oraz współpracę z organizacjami non-profit” – wyjaśnia Maciej Biegański, co-founder i CEO ForActive.

Simpact Ventures jest liderem obecnej rundy finansowania Seed. W gronie inwestorów ForActive jest także m.in. Konrad Howard, współzałożyciel Booksy, który przy tej rundzie zaangażował się w skalowanie biznesu także operacyjnie.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

MedTech Solutions rozpoczyna pilotaż robota ortopedycznego MISSO

0
Robot ortopedyczny MISSO trafi do szpitala w Ostrołęce. Sześciomiesięczny pilotaż będzie pierwszym testowym wdrożeniem systemu w Polsce. Lekarze są już po certyfikowanym szkoleniu, a technologia ma wspierać operacje wymiany stawu kolanowego.

Pstryk pozyskał 7 mln euro w rundzie serii A

0
Pstryk, polska firma technologiczna oferująca energię elektryczną w cenach...

Columbus Energy może zapłacić wysoką karę. UOKiK wszczął postępowanie

0
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko...

SIGNIUS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2026 roku

0
SIGNIUS S.A., dostawca technologii w obszarze usług zaufania i...

Grupa Pracuj przejmuje No Fluff Jobs za 10,4 mln zł

0
No Fluff Jobs, rozwijany dotychczas w ramach Grupy Ringier...

Kuehne+Nagel podnosi prognozę na 2026 rok po dobrym kwartale

0
Kuehne+Nagel notuje dobre wyniki finansowe za drugi kwartał 2026...

7R wraca na warszawski rynek magazynowy. W Sękocinie powstanie park o powierzchni 47 tys. mkw.

0
7R rozpoczyna realizację nowoczesnego parku magazynowego 7R Park Warsaw...

Grupa Kęty buduje struktury sprzedażowe we Francji

0
Grupa Kęty SA rozpoczęła budowę lokalnych struktur sprzedażowych we...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
Bartosz Witkowski, prezes zarządu SIGNIUS S.A.
SIGNIUS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2026 roku
Następny artykuł
uokik urząd
Columbus Energy może zapłacić wysoką karę. UOKiK wszczął postępowanie