Bartosz Witkowski, prezes zarządu SIGNIUS S.A.
Bartosz Witkowski, prezes zarządu SIGNIUS S.A.
FIRMY
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SIGNIUS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2026 roku

ŹródłoMateriały prasowe
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SIGNIUS S.A., dostawca technologii w obszarze usług zaufania i właściciel platformy SIGNIUS, planuje debiut na rynku NewConnect w trzecim kwartale br. Spółka rozwija skalowalne rozwiązania do elektronicznego podpisywania i pieczętowania dokumentów, zdalnej weryfikacji tożsamości klientów, procesów KYC oraz cyfrowego obiegu dokumentów, odpowiadając na potrzeby firm działających w modelu zdalnym i międzynarodowym. Z technologii SIGNIUS korzystają już klienci korporacyjni, a większość przychodów generowana jest na rynkach zagranicznych. Planowany debiut na rynku NewConnect ma być kolejnym etapem rozwoju, wspierającym dalsze skalowanie działalności, zwiększenie transparentności oraz wzmocnienie rozpoznawalności spółki wśród klientów, partnerów biznesowych i inwestorów.

W 2025 r. SIGNIUS S.A. zanotował 135% wzrost przychodów do blisko 5 mln zł. EBITDA w tym okresie wyniosła prawie 0,3 mln zł w porównaniu do 1,15 mln zł straty w roku 2024. Na zakończenie 2025 r. spółka wypracowała dodatni wynik netto. Za pośrednictwem platformy SIGNIUS w 2025 r. podpisano prawie 630 tys. dokumentów, co oznacza wzrost o ponad 174% r/r. Jednocześnie prawie 57% przychodów spółki pochodziło od klientów zagranicznych, co potwierdza międzynarodowy potencjał oferowanych rozwiązań.

Na początku lipca 2026 r. spółka złożyła komplet wymaganych dokumentów i oczekuje na decyzję Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w sprawie wprowadzenia akcji do obrotu.

Ostatnie lata były dla nas okresem konsekwentnego skalowania działalności. Rozwijaliśmy platformę, poszerzaliśmy zakres usług, zwiększaliśmy liczbę klientów i wzmacnialiśmy kompetencje technologiczne w obszarze podpisów elektronicznych, pieczęci oraz zdalnej weryfikacji tożsamości. Złożenie dokumentów na NewConnect traktujemy jako naturalny krok w rozwoju spółki. Chcemy zwiększać transparentność, budować wiarygodność na rynku kapitałowym i pokazać inwestorom potencjał sektora usług zaufania, który wraz z rozwojem eIDAS 2.0, cyfrowej tożsamości i procesów paperless będzie zyskiwał na znaczeniu – mówi Bartosz Witkowski, prezes zarządu SIGNIUS S.A.

Jednym z założeń strategii SIGNIUS S.A. jest dalsze zwiększanie bazy klientów instytucjonalnych oraz rozwój powtarzalnych źródeł przychodów. Spółka podpisała dotychczas umowy z kilkudziesięcioma klientami korporacyjnymi. Na rynku polskim firma zawarła znaczące umowy, m.in. z Orange Polska oraz Compensa. Wdrożono także platformę SIGNIUS Professional dla SGGW w Warszawie oraz w firmie Medicover. Wśród zagranicznych klientów wyróżnić można m.in. Grenke, Deutsches Institut für Bautechnik oraz ORLEN Deutschland. Istotnym osiągnięciem było także nawiązanie współpracy z AOK – największym niemieckim ubezpieczycielem oferującym ubezpieczenia zdrowotne.

Oferta usług SIGNIUS obejmuje m.in. weryfikację tożsamości, składanie podpisów elektronicznych oraz elektroniczne pieczętowanie dokumentów. Klienci korporacyjni mogą korzystać z modelu abonamentowego, w ramach którego miesięczna opłata obejmuje utrzymanie dedykowanej platformy i wsparcie techniczne, natomiast podpisy oraz weryfikacje rozliczane są w formule pay-as-you-go, czyli na podstawie rzeczywistego wykorzystania.

– SIGNIUS od początku buduje rozwiązania z myślą o globalnym odbiorcy. Już dziś większość naszych przychodów generują klienci zagraniczni, co pokazuje, że technologia rozwijana przez spółkę odpowiada na potrzeby nie tylko polskiego, ale także międzynarodowego rynku. Podtrzymujemy plany dalszej ekspansji, w tym na wybrane rynki zagraniczne, gdzie rośnie zapotrzebowanie na bezpieczne podpisywanie dokumentów, zdalną identyfikację klientów i zgodne z regulacjami procesy KYC. Duży potencjał widzimy zarówno w Europie, jak i poza nią, m.in. na rynkach takich jak USA i Wietnam – mówi Jack Piekarski, wiceprezes zarządu SIGNIUS S.A.

Platforma SIGNIUS Professional umożliwia zdalne i prawomocne podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym oraz zaawansowanym, a także zdalną weryfikację tożsamości użytkowników. Rozwiązania spółki są dostępne zarówno w modelu chmurowym SaaS, jak i w modelu on-premise (wersja lokalna), dostosowanym do potrzeb większych organizacji oraz sektorów regulowanych. Istotnym elementem oferty jest platforma SIGNIUS Ident do obsługi zdalnej weryfikacji tożsamości realizowanej w czasie rzeczywistym i zgodnej z procedurami KYC. Spółka rozwija również integracje z rozwiązaniami wykorzystywanymi na polskim rynku, w tym z mObywatelem, oraz przygotowuje platformę do dalszego dostosowania do kierunku zmian wyznaczanych przez eIDAS 2.0 i Europejskie Portfele Tożsamości Cyfrowej.

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