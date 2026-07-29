Uniperks pozyskał 4,2 mln zł. Platforma chce wejść na zagraniczne rynki

Uniperks – największa w Polsce platforma łącząca marki ze zweryfikowanymi studentami – pozyskała w pierwszej połowie 2026 r. łącznie 4,2 mln zł finansowania: 1,5 mln zł w rundzie seed od Digital Ocean Ventures (luty 2026), 750 tys. zł koinwestycji od grupy aniołów biznesu oraz funduszu 24Ventures, a także blisko 2 mln zł od PARP w ramach programu “Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Spółka zabezpieczyła dodatkowo opcję rozszerzenia rundy prywatnej o kolejne 2,2 mln zł, uzależnioną od tempa wzrostu przychodów.

Od startu platformy w 2025 r. społeczność Uniperks urosła do niemal 400 tys. zweryfikowanych studentów, a liczba współpracujących marek jest bliska 140 – wśród partnerów znajdują się m.in. Google, Samsung, Sephora, H&M, Medicover, Orange, Revolut czy Zalando.

Przychody spółki w pierwszym półroczu 2026 r. trzykrotnie przekroczyły wynik całego 2025 r., a cel na bieżący rok to 6 mln zł. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój nowego produktu kierowanego do studentów i uczelni oraz ekspansję zagraniczną.

Uniperks jest rozwijany w portfolio venture buildera The Heart, który angażuje się u boku założycieli operacyjnie i strategicznie – wspierając spółkę w pozyskiwaniu klientów, budowie zespołu, działaniach komunikacyjnych oraz kolejnych procesach fundraisingowych.

Uniperks zwiększyła rundę seed do łącznie 2,25 mln zł. Inwestorami w nowej transzy są aniołowie biznesu oraz fundusz 24Ventures, którzy dołączają do Digital Ocean Ventures – funduszu, który w lutym 2026 r. otworzył rundę seed Uniperks kwotą 1,5 mln zł. Równolegle, w maju 2026 r., spółka pozyskała blisko 2 mln zł od PARP w ramach programu “Platformy startowe dla nowych pomysłów”. Łącznie w pierwszej połowie roku Uniperks zabezpieczył 4,2 mln zł finansowania, a spółka dysponuje dodatkowo opcją rozszerzenia rundy prywatnej o kolejne 2,2 mln zł, uzależnioną od wyników przychodowych. Platforma wyodrębnia studentów spośród szerokiej grupy konsumentów Gen Z i łączy ich z markami szukającymi precyzyjnego kanału dotarcia do tej grupy – współpracuje obecnie z blisko 140 partnerami, m.in. Google, Samsung, Sephora, H&M, Orange, Zalando, Bankiem Pekao SA, Revolut, Decathlon i Medicover.

Nowi inwestorzy

W nową transzę zaangażowali się inwestorzy z doświadczeniem w skalowaniu biznesów finansowych i technologicznych m.in.: Radosław Kuczyński (anioł biznesu, ex-CEO Europejskiego Funduszu Leasingowego, wcześniej menedżer związany przez wiele lat z grupą BNP Paribas), Paweł Rytelewski (założyciel i wieloletni prezes i członek zarządu SI-Consulting (aktualnie akquinet consulting), aktywny inwestor/ anioł biznesu w kilku polskich start-upach, zasiadający także w radzie nadzorczej Lukardi), Wojciech Miśnik (inwestor i przedsiębiorca, założyciel KWLM Inwestycje i KWLM Estates, zaangażowany w rozwój projektów z obszaru medtech i AI, w tym EyeMova i Neuroteam, oraz członek Rady Nadzorczej BrainScan S.A.). Do rundy dołączył także fundusz 24Ventures, inwestujący w projekty softwarowe na wczesnym etapie rozwoju z obszaru transformacji cyfrowej.

– O naszej inwestycji zdecydował mocny zespół i imponująca trakcja, jaką spółka wypracowała w tak krótkim czasie. Platforma idealnie zagospodarowuje niszę, generując unikalne zaangażowanie użytkowników i precyzyjne insighty konsumenckie. Zespół udowodnił, że potrafi świetnie egzekwować strategię i przekuć technologię w skalowalny produkt, który przynosi markom wymierny ROI, a studentom realną wartość – komentuje Katarzyna Kowalczyk, CFA, 24Ventures.

Rynek marketingu studenckiego wciąż niezagospodarowany

Założyciele Uniperks – Andrzej Gryko, Konrad Celer i Karol Kocur – zbudowali platformę wokół luki, którą sami zidentyfikowali: marki chcą dotrzeć do studentów, ale bez technologicznej weryfikacji nie mają jak odróżnić ich od reszty konsumentów. Rynek studencki w Polsce pozostaje w dużej mierze niezagospodarowany, choć Gen Z odpowiada już za ok. 60 mld zł wydatków rocznie. Marki stoją przed wyzwaniem dotarcia do tej grupy tradycyjnymi kanałami – studenci są odporni na standardową reklamę online i szybko ignorują masowy przekaz. Co więcej, jako pierwsza generacja, która dorastała z personalizacją jako standardem, oczekują komunikacji dopasowanej do ich statusu – oferty dostępne wyłącznie dla zweryfikowanych studentów odpowiadają na potrzebę przynależności i ekskluzywności, której masowe kampanie zasięgowe nie są w stanie zaspokoić. Jednocześnie to konsumenci o najwyższym potencjale wartości życiowej (LTV), budujący teraz nawyki zakupowe, które zostaną z nimi na lata.

Dynamika wzrostu

Od lutowej rundy seed platforma powiększyła społeczność do niemal 400 tys. zweryfikowanych studentów i nawiązała współpracę z blisko 140 markami. Wśród nowych partnerów znalazły się m.in. Jutro Medical, Bank Pekao SA, Medicover Sport, Żabka Jush, Empik i Decathlon – we współpracy z którymi Uniperks tworzy dedykowane produkty i oferty dla studentów niedostępne w żadnym innym kanale. Przychody spółki w pierwszym półroczu 2026 r. trzykrotnie przekroczyły wynik całego 2025 r., a cel na bieżący rok to 6 mln zł.

– Świadomość, że stoją za nami aktywni inwestorzy jak Radosław Kuczyński, Paweł Rytelewski, Wojciech Miśnik oraz 24Ventures, daje nam ogromną energię do działania. Fakt, że opcja rozszerzenia rundy o 2,2 mln zł zależy od naszych przychodów, idealnie pasuje do naszego DNA – uwielbiamy dowozić wyniki i skupiamy się na twardej egzekucji. Dopiero się rozkręcamy! – mówi Andrzej Gryko, CEO Uniperks.

Pozyskane środki – zarówno od inwestorów prywatnych, jak i z programu PARP – trafią na rozwój zupełnie nowego produktu, który w ramach platformy zaadresuje całkowicie nowy rynek biznesowy, oraz na przygotowanie ekspansji zagranicznej. Spółkę od pierwszej rundy wspiera venture builder The Heart – zaangażowany operacyjnie w pozyskiwanie partnerów, komunikację i budowę zespołu, a także aktywnie uczestniczący w kolejnych procesach fundraisingowych i przygotowaniach do ekspansji zagranicznej. Digital Ocean Ventures pozostaje aktywnym partnerem spółki, wspierając ją również w pozyskiwaniu kolejnych inwestorów.