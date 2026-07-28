KPMG w Polsce rozwija ofertę usług doradczych, wzmacniając obszar Real Estate Valuation & Advisory. Na czele zespołu odpowiedzialnego za wyceny i doradztwo na rynku nieruchomości komercyjnych stanęła Alicja Zajler, ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.

Zespół Real Estate Valuation & Advisory świadczy usługi obejmujące wyceny pojedynczych aktywów i całych portfeli nieruchomości, analizy inwestycyjne, a także wsparcie klientów w procesach finansowych i transakcyjnych. Jednym z istotnych elementów prowadzonych projektów ma być uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych, czyli ESG.

Czynniki te odgrywają coraz większą rolę w decyzjach podejmowanych przez inwestorów i instytucje finansowe. Wpływają również na atrakcyjność inwestycyjną, dostęp do finansowania oraz wartość aktywów na rynku nieruchomości.

KPMG rozszerza ofertę dla sektora Real Estate

Rozwój kompetencji w zakresie wyceny i doradztwa nieruchomościowego ma być uzupełnieniem oferty Działu Advisory w KPMG. Firma wskazuje, że rynek oczekuje obecnie nie tylko precyzyjnych wycen, lecz także pogłębionych analiz uwzględniających kontekst inwestycyjny, finansowy i transakcyjny.

– Wzmacnianie kompetencji w obszarze wyceny nieruchomości i doradztwa dla sektora Real Estate jest istotnym uzupełnieniem naszej oferty. Klienci oczekują dziś nie tylko precyzyjnej wyceny, ale przede wszystkim szerokiego kontekstu inwestycyjnego i transakcyjnego, który pozwala podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Dołączenie Alicji, która posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla sektora nieruchomości komercyjnych, wzmacnia nasze możliwości w tym zakresie i uzupełnia ofertę KPMG dla klientów w Polsce – mówi Alina Wołoszyn, Partner i Szef Działu Advisory w KPMG w Polsce oraz Deal Advisory w Europie Środkowo-Wschodniej.

Alicja Zajler pokieruje zespołem wycen i doradztwa

Alicja Zajler dołączyła do KPMG w czerwcu 2026 roku, obejmując stanowisko Associate Director i Head of Real Estate Valuation & Advisory. Odpowiada za strategiczne kierowanie zespołem oraz rozwój usług związanych z wyceną i doradztwem na rynku nieruchomości komercyjnych.

Wcześniej kierowała działem Valuation & Advisory w jednej z największych globalnych firm doradczych i inwestycyjnych działających w sektorze nieruchomości komercyjnych. Odpowiadała tam za realizację złożonych projektów wyceny i doradztwa dla banków, funduszy nieruchomościowych, inwestorów oraz właścicieli nieruchomości w całej Polsce.

– Rynek nieruchomości komercyjnych coraz wyraźniej wymaga połączenia perspektywy finansowej, inwestycyjnej i środowiskowej, które stają się kluczowymi elementami procesu decyzyjnego. Celem naszego zespołu w KPMG jest dostarczanie klientom kompleksowych analiz i wycen, które wspierają ich decyzje inwestycyjne, finansowe i transakcyjne w całym cyklu życia aktywów – mówi Alicja Zajler, Associate Director, Head of Real Estate Valuation & Advisory w KPMG w Polsce.

Doświadczenie zawodowe i działalność akademicka

Alicja Zajler jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym. Posiada również kwalifikacje Chartered Surveyor oraz Registered Valuer nadawane przez Royal Institution of Chartered Surveyors, a także certyfikat rzeczoznawcy bankowo-hipotecznego przyznawany przez Związek Banków Polskich. Ukończyła także studia Executive MBA.

Praktykę doradczą łączy z działalnością akademicką. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Politechnice Warszawskiej.

Jest członkinią Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Pełni również funkcję RICS Counsellor, wspierając rozwój zawodowy ekspertów działających na rynku nieruchomości.