Alicja Zajler, Associate Director, Head of Real Estate Valuation & Advisory w KPMG w Polsce
Alicja Zajler, Associate Director, Head of Real Estate Valuation & Advisory w KPMG w Polsce
FIRMYLUDZIE
Do przeczytania w2 min.

Alicja Zajler na czele Real Estate Valuation & Advisory w KPMG w Polsce

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

KPMG w Polsce wzmacnia ofertę doradczą dla sektora nieruchomości komercyjnych. Zespołem Real Estate Valuation & Advisory, odpowiedzialnym m.in. za wyceny aktywów i portfeli nieruchomości, analizy inwestycyjne oraz wsparcie procesów finansowych i transakcyjnych, pokierowała Alicja Zajler. Ekspertka ma ponad 20-letnie doświadczenie na rynku nieruchomości.

Spis treści

KPMG w Polsce rozwija ofertę usług doradczych, wzmacniając obszar Real Estate Valuation & Advisory. Na czele zespołu odpowiedzialnego za wyceny i doradztwo na rynku nieruchomości komercyjnych stanęła Alicja Zajler, ekspertka z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży.

Zespół Real Estate Valuation & Advisory świadczy usługi obejmujące wyceny pojedynczych aktywów i całych portfeli nieruchomości, analizy inwestycyjne, a także wsparcie klientów w procesach finansowych i transakcyjnych. Jednym z istotnych elementów prowadzonych projektów ma być uwzględnianie czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych, czyli ESG.

Czynniki te odgrywają coraz większą rolę w decyzjach podejmowanych przez inwestorów i instytucje finansowe. Wpływają również na atrakcyjność inwestycyjną, dostęp do finansowania oraz wartość aktywów na rynku nieruchomości.

KPMG rozszerza ofertę dla sektora Real Estate

Rozwój kompetencji w zakresie wyceny i doradztwa nieruchomościowego ma być uzupełnieniem oferty Działu Advisory w KPMG. Firma wskazuje, że rynek oczekuje obecnie nie tylko precyzyjnych wycen, lecz także pogłębionych analiz uwzględniających kontekst inwestycyjny, finansowy i transakcyjny.

– Wzmacnianie kompetencji w obszarze wyceny nieruchomości i doradztwa dla sektora Real Estate jest istotnym uzupełnieniem naszej oferty. Klienci oczekują dziś nie tylko precyzyjnej wyceny, ale przede wszystkim szerokiego kontekstu inwestycyjnego i transakcyjnego, który pozwala podejmować trafniejsze decyzje biznesowe. Dołączenie Alicji, która posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla sektora nieruchomości komercyjnych, wzmacnia nasze możliwości w tym zakresie i uzupełnia ofertę KPMG dla klientów w Polsce – mówi Alina Wołoszyn, Partner i Szef Działu Advisory w KPMG w Polsce oraz Deal Advisory w Europie Środkowo-Wschodniej.

Alicja Zajler pokieruje zespołem wycen i doradztwa

Alicja Zajler dołączyła do KPMG w czerwcu 2026 roku, obejmując stanowisko Associate Director i Head of Real Estate Valuation & Advisory. Odpowiada za strategiczne kierowanie zespołem oraz rozwój usług związanych z wyceną i doradztwem na rynku nieruchomości komercyjnych.

Wcześniej kierowała działem Valuation & Advisory w jednej z największych globalnych firm doradczych i inwestycyjnych działających w sektorze nieruchomości komercyjnych. Odpowiadała tam za realizację złożonych projektów wyceny i doradztwa dla banków, funduszy nieruchomościowych, inwestorów oraz właścicieli nieruchomości w całej Polsce.

– Rynek nieruchomości komercyjnych coraz wyraźniej wymaga połączenia perspektywy finansowej, inwestycyjnej i środowiskowej, które stają się kluczowymi elementami procesu decyzyjnego. Celem naszego zespołu w KPMG jest dostarczanie klientom kompleksowych analiz i wycen, które wspierają ich decyzje inwestycyjne, finansowe i transakcyjne w całym cyklu życia aktywów – mówi Alicja Zajler, Associate Director, Head of Real Estate Valuation & Advisory w KPMG w Polsce.

Doświadczenie zawodowe i działalność akademicka

Alicja Zajler jest licencjonowanym rzeczoznawcą majątkowym. Posiada również kwalifikacje Chartered Surveyor oraz Registered Valuer nadawane przez Royal Institution of Chartered Surveyors, a także certyfikat rzeczoznawcy bankowo-hipotecznego przyznawany przez Związek Banków Polskich. Ukończyła także studia Executive MBA.

Praktykę doradczą łączy z działalnością akademicką. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz na Politechnice Warszawskiej.

Jest członkinią Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Pełni również funkcję RICS Counsellor, wspierając rozwój zawodowy ekspertów działających na rynku nieruchomości.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

MedTech Solutions rozpoczyna pilotaż robota ortopedycznego MISSO

0
Robot ortopedyczny MISSO trafi do szpitala w Ostrołęce. Sześciomiesięczny pilotaż będzie pierwszym testowym wdrożeniem systemu w Polsce. Lekarze są już po certyfikowanym szkoleniu, a technologia ma wspierać operacje wymiany stawu kolanowego.

Pstryk pozyskał 7 mln euro w rundzie serii A

0
Pstryk, polska firma technologiczna oferująca energię elektryczną rozliczaną według...

Columbus Energy może zapłacić wysoką karę. UOKiK wszczął postępowanie

0
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko...

Byli liderzy Booksy rozwijają ForActive. Fundusz Simpact Ventures zainwestował w startup

0
Fundusz venture capital Simpact Ventures zainwestował w ForActive – platformę...

SIGNIUS planuje debiut na NewConnect w III kwartale 2026 roku

0
SIGNIUS S.A., dostawca technologii w obszarze usług zaufania i...

Grupa Pracuj przejmuje No Fluff Jobs za 10,4 mln zł

0
No Fluff Jobs, rozwijany dotychczas w ramach Grupy Ringier...

Kuehne+Nagel podnosi prognozę na 2026 rok po dobrym kwartale

0
Kuehne+Nagel notuje dobre wyniki finansowe za drugi kwartał 2026...

7R wraca na warszawski rynek magazynowy. W Sękocinie powstanie park o powierzchni 47 tys. mkw.

0
7R rozpoczyna realizację nowoczesnego parku magazynowego 7R Park Warsaw...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
MISSO
MedTech Solutions rozpoczyna pilotaż robota ortopedycznego MISSO