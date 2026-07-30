BERGER Bau zrealizuje kolejne przedsięwzięcie infrastrukturalne na Dolnym Śląsku. Na podstawie umów podpisanych 26 czerwca 2026 roku z Powiatem Wrocławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego, spółka odpowiada za modernizację dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego. Inwestycja została podzielona na dwa zadania obejmujące odcinki zlokalizowane w obrębie Obwodu Drogowego w Sulimowie oraz Obwodu Drogowego w Mirosławicach. Łączna wartość podpisanych kontraktów przekracza 8,38 mln zł netto, a zakończenie wszystkich robót zaplanowano do 26 października 2026 roku.

Celem modernizacji wybranych odcinków dróg powiatowych jest poprawa parametrów technicznych infrastruktury drogowej, zwiększenie trwałości nawierzchni oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Zadanie zostało podzielone na dwa niezależne kontrakty obejmujące odcinki zlokalizowane na obszarze działania dwóch obwodów drogowych – w Sulimowie oraz Mirosławicach. W ramach każdego z nich przewidziano realizację prac na kilku odcinkach dróg – od trzech do sześciu, przy czym minimalna długość pojedynczego odcinka wynosi około 200 metrów.

Zakres i etapy planowanych robót

Zakres inwestycji obejmuje pełen pakiet robót drogowych, począwszy od odpowiedniego przygotowania placu budowy i organizacji ruchu, aż po wykonanie nowych elementów infrastruktury oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Realizacja rozpocznie się od wdrożenia oraz utrzymania czasowej organizacji ruchu, która umożliwi prowadzenie robót przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników dróg.

BERGER Bau zajmie się likwidacją istniejących elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagających przebudowy lub wymiany, w tym wyniesionych przejść dla pieszych, progów wyspowych oraz oznakowania pionowego. Kolejnym etapem będzie frezowanie istniejących nawierzchni bitumicznych o zróżnicowanej grubości wraz z wywozem i utylizacją pozyskanego materiału, co pozwoli na przygotowanie podłoża do wykonania nowych warstw konstrukcyjnych.

Roboty obejmą również wykonanie poszerzeń jezdni, przebudowę zjazdów oraz skrzyżowań, tworząc odpowiednią podstawę dla nowych warstw bitumicznych, które zapewnią wysoką trwałość nawierzchni i odpowiednie parametry eksploatacyjne modernizowanych odcinków. Firma wykonana nowe pobocza, a także przeprowadzi regulację oraz przebudowę studzienek, zaworów i elementów kanalizacji deszczowej, a także lokalne przełożenie lub ułożenie nawierzchni chodników oraz zjazdów z kostki betonowej i kamiennej. Zrobiona zostanie też korekta wysokościowa krawężników, obrzeży oraz korytek, co pozwoli na zachowanie właściwych parametrów odwodnienia oraz zapewni odpowiednią geometrię modernizowanych odcinków dróg.

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Znacząca część zadań koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Po zakończeniu zasadniczych prac konstrukcyjnych wdrożona zostanie docelowa organizacja ruchu obejmująca wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego oraz demontaż bądź wymianę elementów stałej organizacji ruchu. Będzie to montaż nowych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym wyniesionych skrzyżowań, progów zwalniających, słupków, barierek oraz luster drogowych. Zakres robót obejmuje jednocześnie demontaż dotychczasowych elementów BRD, dzięki czemu cała infrastruktura zostanie dostosowana do aktualnych wymagań technicznych oraz obowiązujących standardów bezpieczeństwa.

Skuteczne odwodnienie

W ramach modernizacji duży nacisk położono również na poprawę odwodnienia pasa drogowego. BERGER Bau przeprowadzi lokalne ścinanie poboczy gruntowych w celu usprawnienia odpływu wód opadowych oraz wykona nowe elementy systemu odwodnienia, w tym wpusty kanalizacji deszczowej. Rozwiązania te pozwolą ograniczyć ryzyko zalegania wody na jezdni, a jednocześnie wpłyną na wydłużenie okresu eksploatacji modernizowanych odcinków dróg. W efekcie mieszkańcy zyskają nie tylko trwalszą nawierzchnię, ale również efektywny system odwodnienia i infrastrukturę dostosowaną do najwyższych standardów bezpieczeństwa.