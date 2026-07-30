W maju 2026 r. na drogach wojewódzkich w Łódzkiem zakończono wdrożenie nowoczesnego systemu inteligentnego zarządzania ruchem i monitoringu warunków drogowych. Zarządca dróg zyskał jedno centrum zarządzania, skracające czas reakcji na pogarszające się warunki na drogach, awarie sygnalizacji i zmiany natężenia ruchu. Inwestycja o wartości blisko 5,5 mln zł objęła 29 drogowych stacji meteorologicznych, całodobowe kamery IP oraz 59 sterowników sygnalizacji świetlnej.

Projekt zrealizowało konsorcjum firm Sprint S.A. (lider), ZIR – Systemy Sterowania Ruchem oraz A-STER na zlecenie Województwa Łódzkiego, reprezentowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Z efektów wdrożenia korzystają także kierowcy. Portal lodzkiedrogi.pl udostępnia interaktywną mapę z aktualnymi danymi pogodowymi oraz obraz z kamer pokazujących sytuację w obu kierunkach jazdy, co ułatwia zaplanowanie trasy i ominięcie utrudnień.

Jedno centrum zamiast kilku oddzielnych systemów

Dotychczas dane o pogodzie, ruchu i stanie sygnalizacji trafiały do służb z różnych, niezależnych od siebie źródeł. Nowy system zestawia je w jednej platformie: operator widzi całą sieć dróg na jednym ekranie i szybciej łączy informacje, które wcześniej trzeba było zbierać osobno.

– Trudność w tak skomplikowanych projektach telematycznych tkwi w integracji rozwiązań o skrajnie różnej architekturze, takich jak stacje meteorologiczne, kamery i sterowniki sygnalizacji, w jedno spójne i bezpieczne środowisko. Dane z pojedynczego punktu rzadko bowiem wystarczają do podjęcia właściwej decyzji. Dopiero zestawione razem pokazują pełny obraz tego, co naprawdę dzieje się na drodze – mówi Łukasz Cysewski, Kierownik Projektu w Sprint S.A.

Wcześniejsza reakcja na oblodzenie i awarie

Stacje meteorologiczne mierzą w czasie rzeczywistym parametry, które decydują o bezpieczeństwie jazdy: temperaturę nawierzchni i powietrza, wilgotność, ciśnienie, siłę i kierunek wiatru, rodzaj i natężenie opadów oraz stan jezdni. Zamiast opierać decyzje na ogólnej prognozie dla regionu, dyspozytorzy widzą konkretne odcinki, na których warunki zaczynają się pogarszać, i tam kierują piaskarki oraz pługi. Może to być szczególnie przydatne podczas „Akcji Zima”, gdy o skuteczności interwencji decydują minuty.

Drugim filarem projektu jest zdalny nadzór nad sterownikami sygnalizacji świetlnej. Operatorzy mogą dostosowywać pracę świateł do rzeczywistego natężenia ruchu, a platforma automatycznie sygnalizuje wykryte nieprawidłowości. Dzięki temu ekipy serwisowe mogą interweniować, zanim awaria zakłóci płynność ruchu.

– Dla dyspozytorów to zmiana sposobu pracy: zamiast reagować na zgłoszenia, działają z wyprzedzeniem. Gdy system pokazuje, że na konkretnym odcinku temperatura nawierzchni spada przy rosnącej wilgotności, można skierować tam sprzęt, zanim pojawią się pierwsze utrudnienia. Dzięki temu skraca się czas reakcji na zagrożenia, które co roku odpowiadają za znaczna część zdarzeń na polskich drogach – wyjaśnia Łukasz Cysewski.

Nowoczesne zarządzanie drogami w praktyce

Uruchomiony system stanowi kolejny krok w kierunku cyfryzacji zarządzania infrastrukturą drogową w województwie łódzkim. Integracja informacji o warunkach na drogach, pracy sygnalizacji świetlnej oraz sytuacji w terenie pozwala służbom odpowiedzialnym za utrzymanie dróg działać w oparciu o aktualne dane i szybciej reagować na pojawiające się zdarzenia. To rozwiązanie, które wspiera zarówno codzienną organizację pracy zarządcy dróg, jak i poprawia dostęp do informacji dla kierowców korzystających z sieci dróg wojewódzkich.