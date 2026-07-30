Rozpoczęły się rozmowy z wykonawcami zainteresowanymi zaprojektowaniem i budową tunelu i dworca kolejowego z halą peronową pod nowym lotniskiem krajowym. To kolejny etap dialogu konkurencyjnego w którym ma zostać wybrany wykonawca tej inwestycji będącej kluczową częścią przyszłego węzła transportowego realizowanego w ramach programu Port Polska. Umożliwi on pasażerom szybkie i wygodne przesiadki między pociągami i samolotami.

Dworzec kolejowy pod lotniskiem zapewni wygodne połączenie transportu lotniczego z Kolejami Dużych Prędkości oraz pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi, ułatwiając przesiadki i sprawny dojazd do lotniska z różnych części kraju.

Tunel wraz z dworcem kolejowym zlokalizowany pod nowym lotniskiem umożliwi komunikację zarówno na osi wschód – zachód, jak i – po uruchomieniu linii CMK Północ – północ – południe.

Wyłonione w postępowaniu konsorcjum zaprojektuje i wybuduje tunel, stację kolejową oraz halę peronową. Zasadnicza część dworca kolejowego, będzie łączyć się z multimodalnym dworcem przesiadkowym stanowiącym główny ciąg komunikacyjny do terminala, zapewniając pasażerom wysoki komfort podróży.

Rozstrzygnięcie postępowania i podpisanie umowy planowane jest w I kwartale 2027 roku, a prace budowalne powinny ruszyć na przełomie III – IV kwartału 2027 roku.

„Budujemy infrastrukturę transportową o niespotykanej dotąd w Polsce skali, która codziennie będzie służyć dziesiątkom tysięcy pasażerów. To odpowiedzialne zadanie, tym bardziej chcemy ją tworzyć z jednej strony w sposób zrównoważony, z drugiej zaś ułatwiający transport intermodalny. Jednym z najważniejszych elementów projektu będzie wdrożenie rozwiązań zapewniających sprawną i płynną obsługę pasażerów oraz integrację różnych środków transportu” – twierdzi dr Filip Czernicki, Port Polska, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Przypomnijmy, że w połowie czerwca do kolejnego etapu postępowania dopuszczono wszystkich wykonawców, którzy pozytywnie przeszli weryfikację formalną. W dialogu konkurencyjnym uczestniczą cztery konsorcja skupiające jedenaście firm:

Mirbud S.A. (lider), Kobylarnia S.A., Torpol S.A.; Mostostal Warszawa S.A. (lider), NDI S.A., NDI Sopot S.A., Intercor sp. z o.o.; PORR S.A. (lider), Gülermak S.A.; Strabag sp. z o.o. (lider), TYM-BUD Zakład Remontowo – Budowlany Waldemar Tymoszewski.

“Potrzebujemy dialogu z wykonawcami, tak by postępowanie zrealizować jak najlepiej, uwzględniając jego specyfikę i jak najszerszy zakres realizacji niezbędnych prac. Wierzę, że w tak doświadczonym gronie, każdy z potencjalnych wykonawców gwarantuje wysoki poziom robót i terminowość” – powiedział Dariusz Kuś, Port Polska, członek zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego ds. Lotniskowych.