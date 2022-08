Kryptowaluty – co to takiego i jak zacząć z nimi przygodę?

Kryptowaluty to nie tylko po prostu wirtualne waluty, ale alternatywna metoda inwestowania oszczędności. Kojarzą się z ryzykowną, ale ponadprzeciętną stopą zwrotu. Inwestowanie w kryptowaluty wymaga jednak odpowiedniego przygotowania. Bez podstawowej wiedzy w zakresie kryptowalut oraz wiedzy o tym rynku można wpaść w pułapkę fałszywych platform inwestycyjnych lub stracić środki inwestując w całkowicie egzotyczne projekty bez przyszłości. Kryptowaluty to nie hazard, ale nieprzygotowany inwestor może niepotrzebnie pożegnać się ze swoim kapitałem wkraczając w ten świat, który nadal sprawia wrażenie dzikiego zachodu.

Zanim rozpoczniesz inwestowanie w kryptowaluty, koniecznie przeczytaj te książki o kryptowalutach. Wirtualne waluty przynoszą ogromne zyski na przestrzeni lat, ale i wiążą się ze sporym ryzykiem straty. Nie tylko ze względu ryzyko kursowe, ale również bezpieczeństwo przetrzymywania środków. Dlatego zapoznaj się najpierw z tematem najlepszych portfeli kryptowalut. Chcesz wiedzieć, w jaki sposób inwestować w kryptowaluty i dlaczego warto to robić? Poznaj podstawowe zagadnienia z tego zakresu i sprawdź, czy to w ogóle dla Ciebie.

Kryptowaluta – co to jest?

Kryptowaluty to nic innego, jak wirtualna waluta, której nie da się fizycznie dotknąć choć portfele kryptowalut jak najbardziej mogą mieć postać fizyczną, a klucze dostępu do wirtualnych pieniędzy można zapisać nawet na kartce papieru. Kryptowaluty nie istniałyby dzisiaj gdyby nie ogromne osiągnięcia w obszarze kryptografii i pracy tysięcy programistów zaangażowanych w ich rozwój. Można powiedzieć, iż z definicji kryptowaluta nie ma fizycznego odpowiednika oraz występuje w formie zapisu w rozproszonej sieci w połączeniu z różnymi mechanizmami konsensusu co do stanu księgi rozliczeniowej. W sieci Bitcoin, konsensus gwarantowany jest przez ogromną moc obliczeniową komputerów rozsianych po całym świecie.

Warto dodać, że wirtualne waluty zapewniają wysoki poziom prywatności transakcji. Niestety związane jest to z pewnym ryzykiem, gdyż te wykorzystywane są często przez przestępców chcących wyłudzić okup np. w wyniku ataku hakerskiego na serwery. Ogólnie rzecz biorąc kryptowaluty dowolnego typu są dostępne na rynku globalnym. Przy wykorzystaniu internetowych kantorów kryptowalut można je sprzedawać oraz kupować po określonych cenach.

Czym cechują się kryptowaluty?

Kryptowaluty mają wiele cech wyróżniających. Do najważniejszych zaliczamy:

prywatność i pseudo anonimowość użytkowników i transakcji,

brak pośredników na poziomie transakcyjnym,

brak mechanizmów sterujących podażą kryptowalut po stronie banków centralnych,

ceny kryptowalut ustalane są przy pomocy mechanizmów rynkowych, czyli podaży i popytu,

brak materialnej formy pieniądza,

w większości przypadków kryptowalut takich jak np. Bitcoin – brak centralnej instytucji lub firmy sterującej działaniem sieci

Zasada działania jest prosta – posiadacze waluty wirtualnej kontrolują ją z wykorzystaniem znanego tylko sobie ustandaryzowanego klucza prywatnego lub ich kolekcji, które wykorzystywane są przez sporą już liczbę portfeli kryptowalut. Za pośrednictwem kantorów kryptowalut można sprawdzać swoje saldo oraz dokonywać określonych transakcji. Jeżeli zastanawiasz się jak kupić swój pierwsze kryptowaluty sprawdź koniecznie polecany ten kantor bitcoin. Unikaj natomiast oszukańczych platform inwestycyjnych obiecujących wysokie zyski z inwestycji w kryptowaluty. Najczęściej takie platformy służą jedynie do wyłudzenia pieniędzy i nigdy nie zobaczysz zakupionych bitcoinów i zysków. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę, czy firma ma odpowiedni wpis do rejestru firm zajmujących się obrotem kryptowalutami i sprawdzić jej historię w Internecie lub zapytać na odpowiednich grupach dyskusyjnych przed przelaniem jakiejkolwiek kwoty.

Rodzaje kryptowalut – jakie są najpopularniejsze?

Obecnie wyróżniamy kilka lub nawet kilkanaście popularnych typów kryptowalut z jakich korzystają inwestorzy na całym świecie, ale łącznie jest już ich nawet kilkanaście tysięcy. Najchętniej wybierane kryptowaluty w celu zainwestowania setek tysięcy złotych, to:

Bitcoin, czyli inaczej BTC – powstał jako pierwszy w 2008 roku.

Ethereum (ETH) – to kolejna popularna internetowa waluta, która jest alternatywą dla BTC i funkcjonuje na platformie Ethereum.

Litecoin (LTC) – nieco mniej popularna, ale pozwalająca na wygenerowanie ciekawych zysków.

Dogecoin (DOGE) – to waluta, która została wypromowana przez Elona Musk’a, choć według specjalistów została stworzona jako żart i tak powinni do niej podchodzić potencjalni inwestorzy

Pamiętaj! Zanim zaczniesz inwestować w kryptowaluty – sprawdź zasadę ich działania i ewentualne ryzyko straty!