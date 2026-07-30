Marka Polska ma być silniejsza. Przedsiębiorcy przedstawiają swoje propozycje

Transport, turystyka i offshore. Wskazujemy, co należy promować poza Polską jako nasz największy skarb i potencjał.

Barbara Mróz-Gorgoń została pełnomocnikiem rządu do spraw promocji marki Polska – poinformował premier Donald Tusk. Dotychczas za większość obowiązków promocji gospodarczej za granicą odpowiadał PAIH. Z punktu widzenia Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie inicjatywa związana z intensywniejszym działaniem i szerszą promocją potencjału polskiej gospodarki w Europie i na świecie jest bardzo potrzebna. – Mówiliśmy o tym od dawna, że nasza ekspansja zagraniczna musi być wspierana przez profesjonalistów. Dotychczas ciężar promocji poza Polską i budowania międzynarodowych relacji miały na barkach firmy i samorządy gospodarcze. Mamy swoje sugestie dla Pani Profesor i dużo pomysłów – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Bezpieczeństwo magnesem na turystów. Promujmy nasze walory

Promocja marki Polska i naszej narodowej gospodarki za granicą ma być jeszcze intensywniejsza i bardziej skoordynowana. To dobry pomysł, choć przedsiębiorcy przyznają, że od lat mówią o tym, że w pewnych sektorach promocja naszych atrakcji, walorów, produktów i usług już dawno powinna mieć miejsce.

Prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie Hanna Mojsiuk przekonuje, że w duchu idei „local content” powinniśmy pokazywać nasz wielki potencjał w czterech sektorach: promocja turystyki, promocja niezwykłych produktów, promocja transportu i sektora TSL, a także promocja offshore i offshore wind. Potencjał Polski w tych sektorach jest wielki, zainteresowanie rośnie, a obecność klientów spoza Polski na rynku tylko napędzi nasz rozwój.

– Jako Północna Izba Gospodarcza wręcz od lat apelujemy, by mocniej promować Polską turystykę za granicą. Brakuje nam skoordynowanych kampanii, intensywnego udziału w światowych wydarzeniach i na międzynarodowych targach, gdzie będziemy mówić o naszym Bałtyku, atrakcyjnej ofercie, nowoczesnych inwestycjach i przede wszystkim o bezpieczeństwie – mówi Hanna Mojsiuk.

– Chciałabym, by w Czechach, Norwegii, Danii, Szwecji, Hiszpanii, Chorwacji, a także poza Europą więcej mówiło się, że mamy nie tylko przepiękne plaże, ale też naszą przewagą konkurencyjną jest to, że jesteśmy jednym z najczystszych i najbezpieczniejszych krajów świata. Na pewno zwracałabym także większą uwagę na promocję naszych walorów związanych z produktami regionalnymi. Może to jest „small business”, ale patrząc jak pięknie rozwijają się np. nasze winnice, to wiem, że gdyby w świat poszedł sygnał jak one są interesujące to zainteresowanie i eksport wina jeszcze mocniej by wzrósł – mówi Hanna Mojsiuk.

„Polscy przedsiębiorcy ambasadorami gospodarczego sukcesu”

W opinii przedsiębiorców promocja marki nie może się skupiać tylko na turystyce, a międzynarodowe pokazywanie potencjału Polski może opierać się także na mniej standardowych i oczywistych gospodarczych skojarzeniach jak np. transport, przemysł czy offshore.

– Chciałabym żebyśmy mówili na wielkich wydarzeniach jak wielki potencjał ma nasza gospodarka morska, jak wiele projektów możemy realizować, że możemy świetnie obsługiwać potoki towarowe, mamy odporne łańcuchu dostaw, wspaniałych przewoźników drogowych i logistyków. Polska może być silna potencjałem naszego przemysłu, a jestem przekonana, że żadna z polskich firm nie będzie mieć pretensji, gdy będzie na rynku więcej klientów z międzynarodowym rodowodem. Nasz transport bardzo skutecznie pozyskuje klientów, podobnie jest z portami. Jesteśmy konkurencyjni, ale zawsze możemy być jeszcze bardziej – mówi Hanna Mojsiuk.

– Dobra promocja przemysłu i transportu ściągnie do Polski nowych inwestorów i klientów na nasze usługi. Przedsiębiorcy powinni być ambasadorami marki Polska, a swoim doświadczeniem i zaangażowaniem będą to udowadniać – przyznaje Hanna Mojsiuk, która dodaje, że wielu przedsiębiorców chętnie dzieliłoby się swoją wiedzą i doświadczeniem, co pomagałoby w promocji Polski za granicą.

Prezes Hanna Mojsiuk podkreśla chęć zaangażowania zachodniopomorskich przedsiębiorców w promocję marki Polska, a Barbara Mróz-Gorgoń otrzyma zaproszenie na Baltic Economic Congress, czyli najważniejsze wydarzenie organizowane przez Północną Izbę Gospodarczą.