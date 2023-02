Pożyczki bez BIK i innych baz. Sprawdź gdzie je znaleźć

Chcesz wziąć pożyczkę, ale posiadasz negatywne wpisy w BIK lub innych bazach dłużników? Chcesz wiedzieć, czy mimo to masz szansę na dodatkowe wsparcie finansowe? W takiej sytuacji warto poszukać pożyczki bez BIK? Ale jak działają takie pożyczki i jak ich szukać? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Jak działa pożyczka bez BIK?

Pożyczki bez BIK to potoczna nazwa produktu oferowanego przez niektóre firmy pozabankowe. Na czym to polega? Każda instytucja finansowa ma obowiązek sprawdzania zdolności kredytowej klienta, przed udzieleniem pożyczki lub kredytu. Służą do tego przede wszystkim tzw. bazy dłużników. Jeśli posiadasz negatywny wpis w jednej z nich, Twoje szanse na otrzymanie pożyczki znacznie spadają. Firmy nie mają jednak obowiązku, aby sprawdzać każdą z baz. Dzięki temu, nawet posiadając negatywny wpis w jednej z nich, wciąż masz szansę na akceptację Twojego wniosku.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) jest najpopularniejszy rejestr sprawdzany przez firmy pożyczkowe. Negatywny wpis w BIK znacznie utrudnia wzięcie pożyczki. Są jednak pożyczkodawcy, którzy nie sprawdzają BIK. Dla innych, negatywny wpis w tej bazie nie nie wiąże się z automatycznym odrzuceniem wniosku. Właśnie oferty od takich firm nazywane są potocznie pożyczkami bez BIK lub bez baz.

Czy każdy może otrzymać pożyczkę bez BIK?

Jak wspominaliśmy, każdy pożyczkodawca ma obowiązek sprawdzania zdolności kredytowej klientów. Nawet, jeśli odbywa się to z pominięciem bazy BIK, wciąż firma pożyczkowa musi ocenić, że pożyczkobiorca będzie w stanie spłacić zobowiązanie. Co prawda zwykle pożyczki bez BIK charakteryzują się wyższą przyznawalnością, ale nie oznacza to, że może je otrzymać każdy. Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest zła, posiadasz liczne długi i nie masz stałego dochodu, Twoje szanse na otrzymanie pożyczki lub chwilówki bez BIK są minimalne.

Zalety i wady pożyczek bez sprawdzania baz

Czy warto decydować się na pożyczkę bez BIK? Odpowiedź nie jest niestety jednoznaczna. Aby ułatwić odpowiedź na to pytanie prezentujemy zestawienie wad i zalet pożyczek bez BIK.

Zalety pożyczek bez BIK:

możliwość wzięcia pożyczki nawet z negatywnym wpisem w bazie BIK,

wyższa akceptowalność wniosków, niż w przypadku innych pożyczek lub kredytów,

minimum formalności i dokumentów,

możliwość wnioskowania online,

szybka decyzja – nawet w 15 minut,

w niektórych firmach możliwość wzięcia pierwszej pożyczki za darmo lub na raty.

Wady pożyczek bez BIK:

często wyższe oprocentowania lub inne koszty niż w przypadku innych pożyczek,

niektórzy pożyczkodawcy wymagają dodatkowego zaświadczenia o dochodach.

Pamiętaj, że każdy pożyczkodawca ma własne zasady. W związku z czym przed podpisaniem umowy należy ją dokładnie przeczytać. Wtedy będziesz w stanie świadomie ocenić, czy proponowane warunki są dla Ciebie korzystne.

Gdzie znaleźć pożyczki bez BIK?

Aby znaleźć pożyczki bez BIK warto skorzystać z dostępnych w Internecie porównywarek i rankingów. Możesz także sprawdzić informacje o sprawdzanych bazach na stronach internetowych pożyczkodawców. Często piszą oni otwarcie jakich rejestrów używają do kontrolowania zdolności kredytowej klientów. Jeśli taka informacja nie jest podana, możesz spytać o to firmę pożyczkową. Można także poszukać opinii klientów danej firmy pożyczkowej.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy pożyczkodawca, który sprawdza BIK, odrzuca wnioski klientów z negatywnym wpisem. W praktyce, znacznie częściej można się spotkać z ofertami pożyczkodawców, którzy akceptują wnioski pożyczkowe nawet od klientów, których historia kredytowa jest wątpliwa. Dużą rzadkością są natomiast pożyczki, gdzie baza BIK w ogóle nie jest sprawdzana. W związku z tym, nawet jeżeli dany pożyczkodawca sprawdza bazy, nie należy automatycznie rezygnować ze składania wniosku.