Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska
Rzecznik MŚP Agnieszka Majewska
UBEZPIECZENIA
Do przeczytania w2 min.

Ważne zmiany w rozliczaniu składek ZUS. Przedsiębiorcy mają łatwiej odzyskiwać nadpłaty

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

ZUS ma zostać zobowiązany do przeksięgowywania składek między właściwymi tytułami i kontami bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez przedsiębiorcę. Takie rozwiązanie znalazło się w założeniach projektu przygotowywanego przez resort pracy po interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowane przepisy mają również zabezpieczać prawo do świadczeń po zmianie tytułu ubezpieczenia.

To kolejny konkretny efekt działań Agnieszki Majewskiej na rzecz przedsiębiorców od czasu objęcia funkcji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje prace nad zmianami, które mają rozwiązać problem zgłoszony przez Rzecznika MŚP i ograniczyć negatywne skutki kwestionowania przez ZUS tytułu do ubezpieczeń społecznych po wielu latach.

Impulsem do rozpoczęcia prac legislacyjnych było wystąpienie Agnieszki Majewskiej, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, z 12 czerwca 2026 r. do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Rzecznik zwróciła uwagę na problem przedsiębiorców, którzy z powodu obowiązujących przepisów mogą mieć trudności z odzyskaniem opłaconych składek, jeżeli Zakład Ubezpieczeń Społecznych po wielu latach zakwestionuje dotychczasowy tytuł do ubezpieczeń społecznych.

W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Ministerstwo poinformowało o przygotowaniu projektu nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i innych aktów normatywnych oraz skierowaniu wniosku o wpis projektu do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wraz z Oceną Skutków Regulacji.

Na moje ręce trafiają sprawy pokazujące, że niektóre przepisy, choć formalnie obowiązują od lat, w praktyce mogą prowadzić do dotkliwych konsekwencji dla przedsiębiorców. Rolą Rzecznika jest reagowanie na takie sytuacje i inicjowanie zmian systemowych. Cieszę się, że moje wystąpienie spotkało się z reakcją Ministerstwa i stało się początkiem prac nad rozwiązaniem tego problemu – mówi Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Z przedstawionych przez Ministerstwo założeń wynika, że projekt ma zobowiązać ZUS do wydawania decyzji określających właściwy tytuł do ubezpieczenia społecznego oraz umożliwić przeksięgowanie składek pomiędzy właściwymi tytułami i kontami bez konieczności angażowania przedsiębiorcy. Zakłada również ustalanie przez ZUS wysokości nienależnie opłaconych składek za cały okres objęty decyzją, a termin na wystąpienie o ich zwrot miałby rozpoczynać się od dnia doręczenia decyzji określającej wysokość nadpłaty. Planowane zmiany mają objąć także zasady zachowania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia.

Konsekwentne działania oraz merytoryczny dialog z administracją publiczną mogą prowadzić do zmian ważnych dla przedsiębiorców. Przedstawione rozwiązania są obecnie założeniami projektu ustawy, dlatego będę aktywnie monitorować dalsze prace legislacyjne i przedstawiać stanowisko na każdym ich etapie. Zależy mi na tym, aby ostateczne przepisy skutecznie chroniły prawa przedsiębiorców i odpowiadały na problemy zgłaszane przez sektor MŚP– podkreśla Agnieszka Majewska.

Najważniejsze założenia przygotowywanego projektu:

  • wydawanie przez ZUS decyzji określających właściwy tytuł do ubezpieczenia społecznego;
  • możliwość przeksięgowania składek pomiędzy właściwymi tytułami i kontami bez angażowania przedsiębiorcy;
  • ustalanie z urzędu wysokości nienależnie opłaconych składek za cały okres objęty decyzją;
  • rozpoczęcie biegu terminu na wystąpienie o zwrot składek od dnia doręczenia decyzji o wysokości nadpłaty;
  • zmiany dotyczące zachowania prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w przypadku zmiany tytułu ubezpieczenia

Zapowiadane zmiany powinny wyeliminować zagrożenie utraty wpłaconych składek.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

Ceny ubezpieczeń na świecie spadły o 6% w drugim kwartale 2026 roku

0
Według najnowszego Global Insurance Market Index (GIMI) opublikowanego przez...

KNF zaostrza standardy sprzedaży ubezpieczeń

0
Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła nowe rekomendacje dotyczące dystrybucji ubezpieczeń....

Co dalej z wypłacaniem zasiłku chorobowego od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego?

0
Przedsiębiorcy pytają rządzących, kiedy w życie wdrożony zostanie postulat...

UODO chce prawa do bycia zapomnianym dla pacjentów onkologicznych także w bankach i ubezpieczeniach

0
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski zwrócił się...

Farm Innovations S.A. i Brival budują platformę ubezpieczeń dla psów i kotów

0
Farm Innovations S.A. – notowana na rynku NewConnect spółka...

Rzecznik MŚP interweniuje w sprawie składek ZUS. Problem dotyczy wspólników spółek

0
Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwróciła...

OC komunikacyjne tanieje, ale KNF wskazuje na rosnące koszty odszkodowań

0
W maju 2026 roku mediana ofert OC w Polsce...

Marsh: Europa odnotowuje rekordową liczbę roszczeń z ubezpieczeń transakcyjnych

0
Marsh Risk, biznes grupy Marsh, opublikował dziś raport Global...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
biznes bankowość
Ceny ubezpieczeń na świecie spadły o 6% w drugim kwartale 2026 roku