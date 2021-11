Wyniki finansowe Allegro za 3 i 9 miesięcy 2021 roku

Rewolucja cyfrowa zmieniała handel detaliczny przez ostatnią dekadę, prowadząc do powstania nowych modeli biznesowych, ekosystemów handlowych i nowych możliwości dotarcia i zaangażowania konsumentów. Pandemia COVID-19 przyspieszyła przejście na e-commerce, ponieważ konsumenci, nie mając dostępu do produktów w sklepach, zaczęli korzystać z kanałów cyfrowych. Allegro jako wiodący gracz na polskim rynku handlu detalicznego umocniło swoją pozycję w kraju – z 32% udziałów w wartości rynku e-commerce w 2019 roku (rok przed pandemią), do 40% w 2021 roku, na podstawie wstępnych danych Euromonitor International. W ciągu ostatnich dwóch lat Allegro ponad dwukrotnie zwiększyło swoją sprzedaż w Polsce. Spółka zajmuje nie tylko pozycję lidera wśród e-commerce w Polsce, ale jest również drugim po Biedronce (należącej do Jeronimo Martins Polska SA) detalistą w kraju.

Allegro inwestuje w badania konsumenckie, aby zrozumieć, co i kiedy preferuje obecny konsument oraz szybko reaguje na zmieniające się warunki rynkowe. Spółka oferuje niezwykle szeroki asortyment – od produktów popularnych po unikatowe i niszowe, których nie można dostać w sklepach offline i trudno znaleźć na innych stronach internetowych.

Po udanym IPO w październiku 2020 roku, Allegro kontynuuje aktywną ekspansję. Allegro przejęło Mall Group, wiodącego gracza e-commerce w Europie Środkowo-Wschodniej. Mall Group jest liderem e-commerce na Słowacji i drugim co do wielkości graczem na rynku e-commerce w Czechach, według danych Euromonitor International. Dzięki temu przejęciu konsumenci będą mieli większy wybór asortymentu. Dla sprzedawców oznacza to większy zasięg geograficzny – nowe rynki, nowi konsumenci, nowe możliwości. Biorąc pod uwagę silną pozycję rynkową w Polsce, można było się spodziewać, że Allegro skupi się na ekspansji geograficznej w całej Europie.

Spółka ma dobrze rozwiniętą strukturę, logistykę, doświadczenie w kategorii e-commerce. Co więcej, e-commerce jest najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży – prognozuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat jego wzrost w Europie Wschodniej wyniesie 12% w ujęciu rocznym. Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione czynniki, Allegro będzie umacniać swoją pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej.

Marija Milasevic, Senior Consultant w Euromonitor International