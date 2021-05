Zalety i wady kampanii PPC – czy warto korzystać z tego kanału marketingowego?

Reklamy PPC w systemie Google Ads to jeden z najczęściej wykorzystywanych kanałów marketingowych. Aby w pełni zrozumieć ich charakter, trzeba zapoznać się z najważniejszymi zaletami i wadami tego rozwiązania. Dowiedz się, czy warto inwestować w kampanie PPC!

Czym są kampanie PPC?

Kampanie PPC (pay per click) to reklamy, za które płacisz tylko wtedy, gdy użytkownik skorzysta z nich do przejścia na Twoją stronę. Nie ponosisz więc kosztów emisji komunikatu, a jedynie jego efektów. Cena zależy od branży, konkurencyjności wybranych słów kluczowych, a także miejsca i czasu wyświetlania reklamy.

Reklamy Google Ads przyjmują różne formy i wyświetlają się w kilku miejscach w Internecie:

Sieć wyszukiwania – reklamy pojawiają się jako linki sponsorowane na początku listy wyników wyszukiwania w Google.

Listy produktowe (PLA) – reklamy przyjmują postać kafelków produktowych na samej górze strony z wynikami wyszukiwania.

Mapy Google – reklamy wyświetlają się użytkownikom przeprowadzającym wyszukiwanie lokalne.

„Tylko połączenie” – reklamy wyświetlają się na smartfonach i pozwalają nawiązać połączenie telefoniczne z firmą.

Zalety kampanii PPC

Obok różnorodności i wszechstronności, kampanie PPC mają także inne zalety:

Natychmiastowe efekty – w przeciwieństwie do SEO, rezultaty reklam PPC widoczne są automatycznie po uruchomieniu kampanii. Google akceptuje je zazwyczaj w przeciągu 24 godzin, co pozwala Ci błyskawicznie reagować na aktualną sytuację rynkową.

Elastyczne zarządzanie budżetem – tylko od Ciebie zależy, jaką kwotę przeznaczysz na promocję w Google. Możesz swobodnie zarządzać budżetem, przekierowując go na różne reklamy w zależności od ich skuteczności czy działań konkurencji.

Gwarancja skuteczności – na efekty działań PPC wpływu nie mają żadne algorytmy Google. Zachowujesz więc pewność, że Twoje kampanie dotrą do właściwej grupy docelowej i przyniosą pożądane rezultaty.

Wady kampanii PPC

Każdy kanał marketingowy ma swoje minusy. W przypadku kampanii PPC są nimi:

Chwilowy efekt – w przeciwieństwie do SEO, wraz z zakończeniem kampanii reklamy PPC przestają przynosić efekty. Są skuteczne, dopóki płacisz za ich emisję.

Względnie wysokie koszty – o ile SEO przez lata będzie przynosiło Ci zasadniczo „darmowe” rezultaty, PPC przez cały czas trwania kampanii będzie pochłaniało Twój budżet.

Mała popularność linków sponsorowanych – użytkownicy przyzwyczaili się do traktowania reklam jako intruzów. Nie mają więc zaufania do linków sponsorowanych. W wyszukiwarce Google ignorują je, przechodząc do wyników organicznych.

Kampanie PPC w PromoTraffic

Jak widzisz, korzyści płynące z prowadzenia kampanii PPC zdecydowanie przeważają nad ich słabymi stronami. Najważniejszą zaletą jest fakt, że płacisz wyłącznie za osiągane efekty. Jeśli chcesz wykorzystać maksimum potencjału tych reklam, powierz ich realizację agencji PromoTraffic!