Kupno samochodu zazwyczaj wiąże się ze sporym, jednorazowym wydatkiem. Wiele firm nie dysponuje wystarczającą ilością środków, by nabyć auto za gotówkę. W takiej sytuacji warto skorzystać z popularnej formy finansowania, jaką jest leasing samochodowy. Usługa ta polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie określonego dobra inwestycyjnego, czyli pojazdu w zamian za opłacanie rat leasingowych. Czym dokładnie jest leasing samochodowy? Jakie są jego rodzaje? Czy warto wykupić auto po leasingu? Na te i wiele innych pytań odpowiemy w poniższym poradniku!

Co to jest leasing samochodowy?

Leasing samochodowy to umowa cywilno-prawna zawierana pomiędzy dwiema stronami – firmą leasingową (finansującym) i leasingobiorcą (korzystającym). Finansujący jest właścicielem pojazdu, który przekazuje w użytkowanie korzystającemu na określonych warunkach. W zamian za to leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania comiesięcznych rat przez określony czas (zazwyczaj 2-4 lata). Po zakończeniu umowy leasingu korzystający ma możliwość nabycia pojazdu w znacznie niższej cenie niż rynkowa. Jeśli niekoniecznie chce stać się właścicielem użytkowanego dotąd auta, może je po prostu zwrócić. Przedmiotem leasingu są najczęściej samochody osobowe, niemniej jednak usługą tą równie dobrze mogą być objęte różnego rodzaju maszyny, lokale, nieruchomości, a także elementy wyposażenia biur.

Jeśli szukasz firmy profesjonalnie zajmującej się leasingiem samochodowym, sprawdź stronę https://www.alphabet.com/pl-pl.

Rodzaje leasingu samochodowego

Na mocy polskiego prawa wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje leasingu.

Leasing operacyjny

Pierwszym jest leasing operacyjny (bieżący). Polega na przekazaniu przez firmę leasingową czasowego prawa do użytkowania danego środka trwałego. W trakcie trwania umowy leasingu operacyjnego finansujący pobiera comiesięczne opłaty, które nie pokrywają w całości wartości konkretnej rzeczy. Należy nadmienić, iż uiszczane raty leasingowe są kosztami uzyskania przychodów. Po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingu zostaje zwrócony firmie. Korzystający ma możliwość wykupu auta w atrakcyjnej cenie, jednak nie jest to obowiązek. Równie dobrze może przedłużyć umowę leasingową, wypożyczając inny model samochodu. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ mogą oni zaliczyć 100% raty leasingowej do kosztów uzyskania przychodów.

Leasing finansowy

Leasing finansowy na pierwszy rzut oka wygląda bardzo podobnie, jak operacyjny – finansujący przekazuje do użytku korzystającemu konkretny środek trwały w zamian za uiszczanie opłat ratalnych. Różnicą jest to, że umowa leasingu finansowego zawierana jest na długi czas (nie krócej niż na 2 lata). Korzystający z reguły nie ma możliwości odstąpienia od umowy leasingowej, a jeśli się tak stanie, ma obowiązek wypłacić odszkodowanie na rzecz finansującego. Co ważne, leasingobiorca sam musi dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Po opłaceniu ostatniej raty leasingu samochód staje się własnością kierowcy (w leasingu operacyjnym mamy wybór czy wykupujemy pojazd czy wypożyczamy kolejny). Podatek VAT opłacany jest za cały okres trwania umowy. Leasing finansowy to korzystna opcja dla firm, które korzystają z ryczałtu.

Leasing konsumencki

Leasing konsumencki to atrakcyjna forma finansowania, przeznaczona dla osób, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. Od klasycznego leasingu nie różni się praktycznie niczym. Dzięki leasingowi konsumenckiemu osoby prywatne mogą stać się użytkownikami wymarzonego samochodu, na którego zakup bank z pewnością nie udzieliłby kredytu. Auta pochodzą od sprawdzonych dealerów, dlatego wyróżniają się niezwykle korzystnymi cenami, co niewątpliwie pozwala sporo zaoszczędzić. Dodatkowo firmy partnerskie leasingodawców oferują wiele atrakcyjnych zniżek i rabatów.

Leasing samochodu – jakie warunki należy spełnić?

Leasing to jedna z najpopularniejszych forma finansowania nowego samochodu. Usługa ta jest łatwo dostępna, szybka i nieskomplikowana. Skorzystać z niej mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne. W każdej firmie leasingowej obowiązują procedury oceny ryzyka. Jeśli chodzi o samochody osobowe, to w większości stosowane są procedury uproszczone. Wnioskujący musi przedstawić dowód osobisty. Kiedy o leasing samochodu ubiega się przedsiębiorca, finansujący zwraca uwagę na to, jak długo prowadzona jest działalność gospodarcza. Większość firm udziela leasingu, kiedy przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku od 3 do 6 miesięcy.

Osoby prywatne mogą ubiegać się o finansowanie samochodu w ramach leasingu konsumenckiego. Firmy leasingowe zazwyczaj wymagają okazania dokumentów potwierdzających tożsamość, a także dokumentów potwierdzających wiarygodność płatniczą (wyciągi z kont bankowych z ostatnich kilku miesięcy, przedstawienie PIT).

Od czego zależy wysokość raty leasingowej?

Wysokość raty leasingowej ustalana jest indywidualnie, dlatego może się różnić. Wpływ na nią mają czynniki, takie jak:

wartość przedmiotu leasingu,

rodzaj leasingu – operacyjny, kapitałowy, konsumencki,

okres trwania umowy leasingowej,

wysokość opłaty wstępnej,

wysokość wykupu,

możliwość odliczenia kosztów,

stopa procentowa waluty, w jakiej udzielany jest leasing.

Zalety leasingu samochodowego

Leasing samochodu osobowego ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to prosty i korzystny sposób finansowania nowych pojazdów. Aby otrzymać leasing, wystarczy przedstawić kilka niezbędnych dokumentów. Z kolei zdolność kredytowa nie jest tak rygorystycznie sprawdzana, jak w przypadku instytucji bankowych. Jest także zdecydowanie mniej formalności. Należy nadmienić, iż przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg podatkowych poprzez wpisanie wysokości rat leasingowych w koszty uzyskania przychodów. Istnieje także możliwość odliczenia VAT.

Równie atrakcyjną formą finansowania jest auto na abonament. Jest to usługa, w ramach której wybieramy samochód dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb. W zamian za miesięczne raty, finansujący zajmuje się utrzymaniem pojazdu – ubezpieczeniem, serwisowaniem, a nawet sezonową wymianą opon. Korzystając z auta na abonament, zyskujemy bezpieczeństwo kosztów, pełną mobilność oraz wysoki komfort jazdy.

Czy warto wykupić samochód po leasingu?

Wykup samochodu z leasingu jest niewątpliwie bardzo opłacalnym rozwiązaniem. Nowe auta oddawane do użytku korzystającym eksploatowane są przez krótki czas (najczęściej 2-4 lata). To sprawia, że są w świetnym stanie technicznym, jak i wizualnym. Kolejnym powodem, dla którego warto wykupić samochód po leasingu, jest spora oszczędność. Leasingobiorca po wygaśnięciu umowy ma możliwość nabycia pojazdu w niezwykle atrakcyjnej cenie (najczęściej jest to 1% wartości rynkowej samochodu). Samochody poleasingowe mają także sprawdzoną historię serwisową. Wszelkie naprawy wykonywane są na bieżąco. Warto wiedzieć, że sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu odbywa się poza zakresem VAT (jako sprzedaż majątku prywatnego). Można uczynić to już po pół roku bez konieczności zapłaty podatku dochodowego.

Jeśli interesuje Cię kupno samochodu poleasingowego bez konieczności wcześniejszego opłacania abonamentu, sprawdź stronę https://poleasingowe.alphabet.pl/.

Podsumowanie

Leasing to jedna z najtańszych i najprostszych form finansowania samochodu. Choć wydawać by się mogło, że usługa ta jest zarezerwowana wyłącznie dla przedsiębiorców, to równie dobrze mogą skorzystać z niej osoby prywatne. Istnieje kilka rodzajów leasingu – operacyjny, finansowy i konsumencki. Umowa leasingowa zawierana jest na bardzo korzystnych warunkach. Wysokość rat leasingowych zależy od wielu czynników, do których należą m.in wartość samochodu, okres trwania leasingu, czy wysokość opłaty wstępnej. Z leasingu płynie mnóstwo korzyści, dlatego warto rozważyć skorzystanie z tego typu usługi.