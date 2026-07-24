dolar forex
KOMENTARZE WALUTOWE
Do przeczytania w2 min.

Kurs dolara umocnił się po decyzji EBC. Ropa Brent przekroczyła 100 USD

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Europejski Bank Centralny pozostawił stopy procentowe bez zmian i nie wysłał oczekiwanego przez część rynku sygnału o zbliżających się podwyżkach. EBC zwrócił jednak uwagę na ryzyko inflacyjne związane z szokiem energetycznym wywołanym wojną w Zatoce Perskiej. Cena ropy Brent chwilowo przekroczyła 102 dolary za baryłkę, natomiast bank centralny Turcji utrzymał główną stopę na poziomie 37 proc.

Spis treści

Zgodnie z oczekiwaniami EBC nie zmienił stóp. Co więcej, nie doszło do oczekiwanej przez niektórych zapowiedzi podwyżek. W Zatoce Perskiej wreszcie chwila oddechu. Szkoda, że dopiero po przebiciu bariery 100 USD za baryłkę. Turcja również pozostawiła swoje stopy bez zmian.

EBC nie zmienia stóp

Decyzja EBC miała nie być zaskoczeniem i nie była. Rynek spodziewał się utrzymania stopy refinansowej na poziomie 2,4% i depozytowej na poziomie 2,25% – i dokładnie to otrzymał. Zgodnie z oczekiwaniami pojawił się temat wojny w Zatoce Perskiej, opisany przez EBC jako szok energetyczny. Z jednej strony zastrzeżono, że może on okazać się silniejszy, niż zakładają prognozy i przełożyć się na wyższą inflację. Z drugiej strony nie zabrakło banałów o tym, że kolejne decyzje będą zależeć od danych makroekonomicznych. Pojawiło się natomiast ucięcie spekulacji o wcześniejszej rezygnacji. Rynki liczyły na mocniejsze sygnały zapowiadające podwyżki stóp procentowych na kolejnych posiedzeniach. Fragment o szoku energetycznym tylko częściowo spełnił te oczekiwania. Patrząc na reakcję rynków walutowych, czekały one na dużo więcej. Dolar zyskał wczoraj około 0,5% na wartości względem euro po konferencji. Warto jednak zwrócić uwagę, że pomogły mu niższe od prognoz dane na temat liczby wniosków o zasiłek dla bezrobotnych.

Pękła granica 100 USD

Jeszcze wczoraj pisaliśmy o baryłce ropy Brent, która kosztowała 97 USD. W ciągu dnia przez chwilę dobiła ona do poziomu 102 USD. Co ciekawe, w samej Zatoce Perskiej nie widzieliśmy eskalacji. Kilka statków przekroczyło nawet Cieśninę Ormuz ze wsparciem marynarki. Prawdopodobnie z tego powodu dzisiaj od rana widzimy wyraźny spadek ceny. Pytanie tylko, jak inwestorzy podejdą do weekendu. Czy dzisiaj będziemy świadkami kontynuacji wyprzedaży, która może spowodować potencjalnie pewną ulgę dla portfeli, czy raczej powrót wzrostów wywołanych np. kontynuacją walk?

Turcja nie zmienia stóp

Wczoraj poznaliśmy nie tylko decyzję EBC, ale również banku centralnego Turcji. Ta pierwsza ma oczywiście dużo większe znaczenie dla Polski, gdyż wymiana handlowa ze strefą euro odpowiada za około połowę naszego handlu, podczas gdy Turcja to raptem 2%. Sytuacja gospodarcza tego kraju, który wciąż próbuje wyjść na prostą po okresie określanym złośliwie przez ekonomistów „Erdoganomiką”, nie jest różowa. O ile bezrobocie na poziomie 8,2% można uznać za rozsądny wynik, o tyle inflacja na poziomie 32,11% już takim wynikiem nie jest – choć jest to poziom bliski minimom notowanym od początku wojny na Ukrainie, bo Turcja do dziś nie ustabilizowała cen. Z tego powodu stopy procentowe w Turcji utrzymują się na niestandardowym jak na Europę poziomie 37%. Oba te wskaźniki – inflacja i stopy – są wyższe niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim, w tym również w prowadzącej wojnę obronną Ukrainie.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych odczyty indeksów koniunktury.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

Nowe cła USA i droższa ropa wzmacniają kurs dolara

0
Piątek przynosi rynkom mało komfortową mieszankę: EBC robi pauzę,...

Ropa blisko 100 dolarów. Rynek wycenia podwyżki stóp w USA i strefie euro

0
Wzrost ryzyka geopolitycznego po raz kolejny trzęsie rynkiem surowców...

Ropa Brent znów powyżej 94 USD. Eskalacja na Bliskim Wschodzie niepokoi rynki

0
Kolejne dni przynoszą ponownie wzrosty cen ropy naftowej. Parząc...

EBC zrobi pauzę w lipcu? Napięcia USA–Iran zwiększają ryzyko podwyżki stóp we wrześniu

0
Rada Prezesów po podwyżce stóp procentowych w czerwcu najprawdopodobniej...

Lepsze nastroje w Niemczech wspierają euro. Inflacja napędza dolara nowozelandzkiego

0
Indeks ZEW delikatnym wsparciem dla wspólnej waluty. Dynamika cen...

Konflikt na Bliskim Wschodzie osłabia złotego, ale nie wywołuje paniki na rynkach

0
Zerwanie zawieszenia broni między USA a Iranem i narastający...

Spadek inflacji osłabił dolara. Rynek liczy na późniejsze podwyżki stóp

0
Pierwszy półroczny raport Kevina Warsha nt. polityki monetarnej mówi...

Dolar znów traci. Rynki przestają wierzyć w kolejną podwyżkę stóp w USA

0
Amerykański dolar znów w odwrocie, po tym jak rynki...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
giełda forex
Ropa blisko 100 dolarów. Rynek wycenia podwyżki stóp w USA i strefie euro
Następny artykuł
USA inflacja dolar
Nowe cła USA i droższa ropa wzmacniają kurs dolara