giełda forex
KOMENTARZE WALUTOWE
Do przeczytania w1 min.

Ropa Brent znów powyżej 94 USD. Eskalacja na Bliskim Wschodzie niepokoi rynki

-Reklama-Biuro Tłumaczeń OnlineBiuro Tłumaczeń Online

Ceny ropy naftowej ponownie rosną wraz z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie i nasileniem problemów z żeglugą przez Cieśninę Ormuz. Notowania ropy Brent przekroczyły 94 USD za baryłkę, zwiększając obawy o bezpieczeństwo dostaw. Na rynku walutowym inwestorzy realizowali zyski na funcie po publikacji mieszanych danych z brytyjskiego rynku pracy. Uwagę zwróciła również Nowa Zelandia, gdzie inflacja wzrosła w drugim kwartale do 4,1 proc., wzmacniając oczekiwania na kolejne podwyżki stóp procentowych.

Spis treści

Kolejne dni przynoszą ponownie wzrosty cen ropy naftowej. Parząc na eskalacje działań zbrojnych w ramach wojny w Zatoce Perskiej, nie może to dziwić. Inwestorzy wykorzystali dane z rynku pracy do realizacji zysków na funcie. Inflacja w Nowej Zelandii rośnie, a rynek oczekuje kolejnych podwyżek stóp procentowych.

Ropa znów drożeje

Poziom 90 USD za baryłkę – wbrew oczekiwaniom niektórych analityków – nie okazał się końcem eskalacji. Obie strony konfliktu wzajemnie się atakują, a Iran uderza także w państwa, które uznaje za sprzymierzone z USA i sytuacja ponownie wymyka się spod kontroli. Deklarowanym celem tych ataków są amerykańskie instalacje wojskowe znajdujące się na terenie tych krajów. Nad ranem cena ropy znów wyskoczyła w górę – baryłka Brent kosztuje już 94 USD. W tej sytuacji żegluga przez Cieśninę Ormuz jest niemal niemożliwa. Doszło do ataków na kilka jednostek pływających, co dodatkowo zwiększa ryzyko związane z tą trasą. Odnotowano również przypadki zatrzymywania statków przez stronę irańską.

Rynek pracy na Wyspach

Wczoraj poznaliśmy dane z brytyjskiego rynku pracy. Stopa bezrobocia, zgodnie z oczekiwaniami, utrzymała się na poziomie 4,9%. Mniej korzystnie wypadł wzrost wynagrodzeń – rynek liczył na 4,5% w skali roku, a odczyt wyniósł 4,3%. Wartość ta jest jednak wciąż wyższa niż inflacja, która sięga 2,6%. Lepiej od prognoz wypadły natomiast wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Ich liczba wzrosła o 6,7 tys., co samo w sobie nie jest dobrą informacją, jednak w porównaniu z oczekiwanym wzrostem na poziomie 28,3 tys. odczyt ten wypada zdecydowanie korzystniej. Inwestorzy uznali jednak, że nie jest to moment na angażowanie się w funta. Wczorajszy dzień funt zaczął w okolicach 5,10 zł, następnie spadł do 5,07 zł, by zakończyć sesję tuż poniżej 5,08 zł.

Inflacja w Nowej Zelandii

Dwa tygodnie temu byliśmy świadkami podwyżki stóp procentowych w Nowej Zelandii. Wczorajszy odczyt inflacji za drugi kwartał doskonale pokazuje, dlaczego do tej podwyżki doszło. W pierwszym kwartale ceny rosły w tempie 3,1% w skali roku. W drugim z kolei już o 4%. Analitycy oczekiwali co prawda poziomu 4,1%, więc to teoretycznie miła niespodzianka. Problem w tym, że przy głównej stopie procentowej wynoszącej 2,5% i inflacji wynoszącej 4%, można oczekiwać kolejnych podwyżek stóp procentowych. To właśnie dlatego po samych danych, dolar nowozelandzki zyskiwał na wartości. Inwestorzy już teraz wyceniają lepsze stopy zwrotu związane z kolejnymi podwyżkami stóp.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych brak ważnych odczytów.

Autor/Źródło:

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

Polecane

BIZNES

Jak upały wpływają na gospodarkę i biznes

0
Gdy temperatura rośnie, spada nie tylko komfort pracy. Ekstremalne...
PRACA I KARIERA

Rynek pracy w Polsce: które zawody dominują, gdzie brakuje młodych i kogo zastąpi AI

0
Główny Urząd Statystyczny opublikował pierwsze tak szczegółowe zestawienie zawodów...
GIEŁDA I INWESTYCJE

Czy boom na AI pęknie? Prognoza na III kwartał dla giełd, złota i ropy

0
Koniec II kwartału przyniósł mocne odbicie akcji spółek związanych...
ENERGETYKA

Koniec last minute? Kryzys paliwowy może podnieść ceny biletów lotniczych

0
Niekoniecznie w domu, ale jeśli wyjazd to: na krócej,...
GIEŁDA I INWESTYCJE

TFI zarobiły 1,4 mld zł. Zysk branży wyższy o 38 proc.

0
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zamknęły 2025 r. najlepszym wynikiem w...
Wiadomości

EBC zrobi pauzę w lipcu? Napięcia USA–Iran zwiększają ryzyko podwyżki stóp we wrześniu

0
Rada Prezesów po podwyżce stóp procentowych w czerwcu najprawdopodobniej...

Lepsze nastroje w Niemczech wspierają euro. Inflacja napędza dolara nowozelandzkiego

0
Indeks ZEW delikatnym wsparciem dla wspólnej waluty. Dynamika cen...

Konflikt na Bliskim Wschodzie osłabia złotego, ale nie wywołuje paniki na rynkach

0
Zerwanie zawieszenia broni między USA a Iranem i narastający...

Spadek inflacji osłabił dolara. Rynek liczy na późniejsze podwyżki stóp

0
Pierwszy półroczny raport Kevina Warsha nt. polityki monetarnej mówi...

Dolar znów traci. Rynki przestają wierzyć w kolejną podwyżkę stóp w USA

0
Amerykański dolar znów w odwrocie, po tym jak rynki...

Jastrzębi Fed wspiera dolara. Kurs dolara wraca w okolice 3,79 zł

0
Po pierwszym szoku blednie rynkowy efekt wtorkowych zaskakująco niskich...

Inflacja w USA mocno zaskoczyła. Kurs dolara gwałtownie traci, rynek czeka na Kevina Warsha

0
Bywają takie dni, gdy dwa ważne impulsy rynkowe dzielą...

Dolar czeka na impuls z USA. Dla złotego może to być trudny tydzień

0
Najnowsze zaostrzenie sytuacji między USA a Iranem nie wywołało...
Coś dla Ciebie

Wybrane kategorie

FIRMYKOMENTARZE WALUTOWEPRAWOBIZNESTECHNOLOGIANIERUCHOMOŚCIGIEŁDA I INWESTYCJE
Poprzedni artykuł
Europejski Bank Centralny
EBC zrobi pauzę w lipcu? Napięcia USA–Iran zwiększają ryzyko podwyżki stóp we wrześniu