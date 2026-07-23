Montaż GPS w flocie bez postoju pojazdów. Jak działa sieć 95 punktów instalacyjnych i ekipy mobilne
TRANSPORT I LOGISTYKA
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Montaż GPS we flocie bez postoju pojazdów. Jak działa sieć 95 punktów instalacyjnych i ekipy mobilne

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Wdrożenie systemu monitoringu pojazdów w firmie wymaga przemyślanej organizacji – nie tylko pod kątem wyboru technologii, ale też samego procesu instalacji. Jednak menedżerowie flot często obawiają się właśnie tego etapu. Wizja wyłączenia z pracy kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu pojazdów na cały dzień, generuje obawy o przestoje, opóźnienia w dostawach i realne straty finansowe. Okazuje się, że odpowiednie podejście do montażu – sieć punktów stacjonarnych i mobilne ekipy serwisowe – pozwala sprowadzić ten problem do minimum.

Dlaczego postój pojazdu to realny koszt dla firmy?

Każda godzina, w której samochód dostawczy, ciężarówka czy maszyna budowlana nie pracuje, jest kosztem. To nie tylko utracony przychód z niewykonanego zlecenia, ale również szereg kosztów pośrednich: wynagrodzenie pracownika, który nie może realizować zadań, koszty stałe (leasing, ubezpieczenie) oraz potencjalne kary umowne za opóźnienia.

Jak zorganizować montaż GPS, by uniknąć przestojów?

Elastyczność i dopasowanie procesu instalacji do harmonogramu pracy floty – a nie odwrotnie – to warunek sprawnego wdrożenia. Zamiast zmuszać firmę do odstawienia pojazdów do jednego, centralnego serwisu, można wykorzystać dwa uzupełniające się rozwiązania: gęstą sieć punktów stacjonarnych oraz mobilne ekipy instalatorów.

Model stacjonarny: 95 punktów instalacyjnych TEKOM w całej Polsce

TEKOM Technologia dysponuje siecią 95 punktów instalacyjnych rozlokowanych na terenie kraju. Przy takim zagęszczeniu logistyka montażu wygląda inaczej niż przy dostawcy obsługującym flotę z jednej lokalizacji — zamiast kierować pojazdy do centralnego serwisu, trafiają one do najbliższego punktu.

  • Krótszy dystans do serwisu: montaż rzadko wymaga wyjazdu poza obszar, w którym pojazd i tak operuje.
  • Rozłożenie wdrożenia w czasie: pojazdy trafiają na instalację pojedynczo, bez wyłączania całej floty z ruchu.

Model mobilny: instalator TEKOM przyjeżdża do klienta

Drugim filarem jest własny zespół mobilnych ekip montażowych. Instalatorzy dojeżdżają bezpośrednio do bazy klienta lub innego wskazanego miejsca — to odpowiedź na największe wyzwanie każdego wdrożenia, czyli ograniczenie przestojów.

  • Montaż w miejscu postoju floty: pojazdy nie muszą opuszczać bazy, placu ani parkingu.
  • Brak zaangażowania kierowców: menedżer floty udostępnia pojazdy instalatorom, bez organizowania dojazdów.
  • Elastyczny harmonogram: instalacja odbywa się w oknach, w których pojazdy i tak nie pracują.

Dzięki połączeniu obu modeli wdrożenie MyCar — systemu monitoringu pojazdów od TEKOM Technologia — nie wymaga wyłączania floty z ruchu, nawet przy kilkuset pojazdach rozproszonych po całym kraju.

Jakie są kluczowe korzyści z elastycznego montażu?

Porównanie tradycyjnego podejścia z modelem elastycznym najlepiej obrazuje różnice w kosztach i organizacji.

Aspekt Montaż tradycyjny (jeden serwis) Montaż elastyczny (sieć + ekipy mobilne)
Czas postoju pojazdu Zazwyczaj kilka godzin lub cały dzień roboczy Znacznie ograniczony (zależnie od harmonogramu i dostępności floty)
Koszt dojazdu do serwisu Po stronie klienta Zminimalizowany
Planowanie logistyczne Skomplikowane, wymaga wyłączenia pojazdów z grafiku Proste, dopasowane do grafiku pracy floty
Ciągłość operacyjna Przerwana W przeważającej mierze zachowana

Na co zwrócić uwagę, wybierając dostawcę systemu GPS?

Technologia i funkcje oprogramowania to jedno, ale sprawność wdrożenia jest równie istotna dla sukcesu całego projektu. Przed podjęciem decyzji warto zadać potencjalnemu dostawcy kilka pytań:

  1. Czy oferują Państwo montaż mobilny w siedzibie mojej firmy?
  2. W jakich godzinach i dniach tygodnia mogą być realizowane instalacje?
  3. Jak duża jest sieć Państwa stacjonarnych punktów montażowych i gdzie są zlokalizowane?

Odpowiedzi na te pytania pozwolą ocenić, czy dostawca rozumie potrzeby biznesowe i jest w stanie dostosować się do rytmu pracy floty.

Czy wdrożenie bez przestojów to klucz do szybszego zwrotu z inwestycji?

Sprawne wdrożenie telematyki – bez wymuszonych przestojów pojazdów – może skrócić okres, w którym inwestycja zaczyna przynosić wymierne efekty. Firma praktycznie nie traci czasu operacyjnego na etapie instalacji, co oznacza szybsze przejście do bieżącej kontroli kosztów: paliwa, czasu pracy kierowców czy przebiegu pojazdów. Dlatego wybierając partnera do monitoringu floty, warto sprawdzić nie tylko parametry techniczne urządzeń, ale przede wszystkim zaplecze instalacyjne i elastyczność, jaką jest w stanie zaoferować – i skontaktować się z dostawcą takim jak TEKOM Technologia, by ustalić termin montażu dopasowany do harmonogramu floty.

Disclaimer: Informacje zawarte w niniejszej publikacji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Nie stanowią one porady finansowej lub jakiejkolwiek innej porady, mają charakter ogólny i nie są skierowane dla konkretnego adresata. Przed skorzystaniem z informacji w jakichkolwiek celach należy zasięgnąć niezależnej porady.

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