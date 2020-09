Pożyczki pozabankowe – koszty i preferencje Polaków

Pożyczki pozabankowe coraz częściej wygrywają z kredytami bankowymi. Co sprawia, że klienci są skłonni do korzystania z usług firm pozabankowych? Wygoda, atrakcyjne warunki, krótki czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku. Wśród pożyczek pozabankowych także można wyróżnić te, które cieszą się zdecydowanie największym powodzeniem.

Skąd popularność pożyczek pozabankowych? Jak wybrać pożyczkę długoterminową? Zwróć uwagę na koszty Preferencje kredytowe – jakie pożyczki wybierają Polacy?

Skąd popularność pożyczek pozabankowych?

Pożyczki pozabankowe przez Internet wygrywają dzisiaj zarówno z chwilówkami, jak i coraz częściej pokonują oferty bankowe. Jak to możliwe? W porównaniu z chwilówkami pożyczki długoterminowe pozwalają rozłożyć płatność na wygodne raty, co stanowi znacznie mniejsze obciążenie dla domowego budżetu. W związku z tym często są to wyższe zadłużenia, które pozwalają na zakup samochodu, zdobycie środków na remont mieszkania czy też wymianę sprzęty AGD/RTV. W porównaniu z kredytami bankowymi z kolei zwraca uwagę znacznie prostsza procedura przyznawania środków finansowych w przypadku pożyczek długoterminowych. Coraz częściej całą procedurę można przeprowadzić online, ewentualnie uzupełniając ją krótką rozmową z konsultantem firmy. Czas oczekiwania na decyzję pożyczkową jest w związku z tym krótszy niż oczekiwanie na decyzję analityków bankowych. W końcu do pożyczki długoterminowej bardzo często nie trzeba składać dodatkowych zaświadczeń o zarobkach, co także upraszcza całą procedurę.

Jak wybrać pożyczkę długoterminową? Zwróć uwagę na koszty

Wiele firm pozabankowych bardzo aktywnie reklamuje swoje usługi. Szczególnie w obecnej sytuacji związanej z nadchodzącym kryzysem gospodarczym coraz więcej osób bierze pod uwagę taki sposób finansowania różnego rodzaju zakupów. Do wzięcia pożyczki długoterminowej należy się jednak bardzo dobrze przygotować. Nie warto decydować się od razu na pierwszą napotkaną ofertę. Zakres rozwiązań, kosztów, dodatkowych zobowiązań z przypadku pożyczki długoterminowej może być bardzo różny. Dlatego wybierając ofertę pożyczki, koniecznie zwróć uwagę na:

wysokość raty: wybieraj rozwiązania, które dadzą ci możliwość regularnego i bezproblemowego regulowania należności; krytycznie spójrz na własne możliwości finansowe i dobierz ratę, która nie zaburzy twojego miesięcznego budżetu;

oprocentowanie: kluczowa sprawa przy wyborze kredytu, pamiętaj jednak, aby nie brać pod uwagę jedynie podstawowego oprocentowania, a RRSO (czyli całkowitą stopę oprocentowania) uwzględniającą także inne koszty kredytu (prowizje, dodatkowe ubezpieczenia); to że podstawowe oprocentowanie w danej ofercie jest wyjątkowo niskie wcale nie musi oznaczać, że cała oferta jest rzeczywiście najlepszą z dostępnych na rynku;

wszystkie zapisy w umowie: koniecznie dokładnie przeczytaj całość umowy, upewnij się, że wszystkie zapisy w niej są zgodne z pierwotnymi ustaleniami i wszystko jest dla ciebie zrozumiałe;

opinie o pożyczkodawcy – bardzo ważne jest, aby zweryfikować wiarygodność pożyczkodawcy, sprawdź listę ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego, poczytaj opinie innych klientów, możesz także zweryfikować obecność pożyczkodawcy w KRS.

Z wyborem pożyczki nie warto się śpieszyć. Daj sobie czas na przejrzenie ofert, ich porównanie. Zawsze możesz skorzystać także z porównywarek pożyczek i rankingów, które dają ogólne rozeznanie w aktualnych ofertach pożyczkowych.

Preferencje kredytowe – jakie pożyczki wybierają Polacy?

Według badań przeprowadzonych przez portal get-money.pl Polacy najchętniej wybierają te pożyczki, które umożliwiają im otrzymanie pomocy finansowej bez rozbudowanych formalności. Największą popularnością cieszą się więc

pożyczki pozabankowe przez Internet,

niewymagające przedstawiania zaświadczenia o dochodach, dołączania skanów i innych dokumentów od pracodawcy

w przypadku których decyzja o przyznaniu bądź nie pożyczki zapada w ciągu kilkunastu minut, maksymalnie do jednego dnia.

Jeśli chodzi o wymagania finansowe, to oczywiście Polacy wybierają przede wszystkiem oferty możliwie najtańsze. Coraz częściej kieruję się niskim oprocentowanie pożyczki ratalnej, także w ujęciu całościowym, a więc RRSO. Polacy coraz częściej analizują dokładne parametry pożyczek, choć nadal nie robą tego wszyscy. Znaczenie ma także:

niska wysokość rat (nieobciążających zbyt mocno domowego budżetu),

przejrzyste i zrozumiałe warunki umowy, czytelny ich opis,

rozpoznawalność pożyczkodawcy, opinie innych klientów, wiarygodność instytucji, w której klient ubiega się o pożyczkę.

Znacznie mniejsze znaczenie ma kwestia szybkiej wypłaty gotówki, choć również i w tym zakresie instytucje pozabankowe starają się wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Polacy biorą jednak najczęściej pożyczki o wartości od 2000 do 10000 zł. Nie są to więc z reguły wypłaty, które muszą być natychmiast zrealizowane. Ważniejsze dla klientów jest, aby pożyczka była atrakcyjna finansowo. Większość kredytobiorców stara się pożyczki rozłożone do 24 miesięcy, więc koszty przy 2-letniej pożyczce mają niemałe znaczenie.